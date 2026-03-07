【野球（8・9）応援価格！】旨辛ホルモンが赤字覚悟の89円（税込97円）｜3月7日（土）～3月12日（木）、焼肉ホルモンまるよし精肉店全店で開催

株式会社MRホールディングス

大阪市内17店舗の飲食店（焼肉12店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)が運営する焼肉ホルモンまるよし精肉店にて、『旨辛ホルモン89円（税込97円）キャンペーン』を開催します。




旨辛ホルモンが89円（税込97円）！




焼肉ホルモンまるよし精肉店（公式サイト(https://maruyoshi-seiniku.com/)）では、3月7日（土）～3月12日（木）の期間中、旨辛ホルモンミックスを通常799円（税込878円）のところ、89円（税込97円）の大特価で提供いたします。



新鮮なてっちゃん・赤センマイ・マルチョウを、当店自慢の旨辛ダレに絡めた一品を、破格の89円（税込97円）でお楽しみいただけます。



旨辛で野球を熱く応援！


この機会に、ぜひご堪能ください。





旨辛ホルモンミックス

キャンペーン詳細




◆概要



3月7日（土）～3月12日（木）の期間中、


「旨辛ホルモンミックス」を特別価格にてご提供！



・通常価格


799円（税込878円）



・特別価格


89円（税込97円）



※まるよし精肉店公式アプリから発行されるクーポンが必要になります。



◯商品内容


・てっちゃん


・赤センマイ


・マルチョウ




◆利用規約



・1組につき1皿まで、89円（税込97円）でご注文いただけます。


・ご利用の際はアプリから発行されるクーポンをご使用ください。


・他クーポン、他サービスとの併用は不可です。


・お会計3,000円以上のご飲食で本クーポンをご利用いただけます。




◆公式アプリのダウンロードはこちら



iPhone： https://apps.apple.com/jp/app/id6450686395


Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja)



今すぐ予約 :
https://maruyoshi-seiniku.com/


まるよし精肉店とは？




国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に10店舗ある焼肉店です。



当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。










まるよしの姉妹ブランドをご紹介！




※本キャンペーンの対象には含まれません。



◆大衆酒場まるよし



大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！


名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。
バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。





ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/




◆和牛のまるよし



まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！


厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。


ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。


肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。





ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/




◆鉄板肉食堂まるよし



まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！
精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。





ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/




◆鰻のまるよし



谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！


厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。
厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。





ホームページはこちら :
https://unaginomaruyoshi.com/

店舗一覧




焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店
https://maruyoshi-seiniku.com/furukawabashi/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店
https://maruyoshi-seiniku.com/senbayashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店
https://maruyoshi-seiniku.com/sekime/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店


https://maruyoshi-seiniku.com/miyakojima/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店
https://maruyoshi-seiniku.com/shinfukushima/



焼肉ホルモンまるよし精肉 土佐堀店
https://maruyoshi-seiniku.com/tosabori/



焼肉ホルモンまるよし精肉 三国店
https://maruyoshi-seiniku.com/mikuni/



焼肉ホルモンまるよし精肉 天六店


https://maruyoshi-seiniku.com/tenroku



焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店


https://maruyoshi-seiniku.com/tenmanbashi/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店
https://maruyoshi-seiniku.com/morinomiya/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 緑橋店


【3月11日(水) プレオープン】
まるよし精肉店 緑橋店



2026年3月11日(水)、緑橋エリアにプレオープン！





◯所在地
大阪市東成区東中本1-16-12



◯営業時間（プレオープン期間）
17:00-23:00
※閉店時間が前倒しになる可能性がございます。
※16日（月）は休業いたします。


会社概要





◯会社名：株式会社MRホールディングス
◯所在地：大阪府大阪市都島区都島北通1丁目1番20号
◯電話 ：06-6926-4429
◯代表者：代表取締役 善元 正樹
◯大衆酒場まるよし Instagram


https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr)


◯和牛のまるよし Instagram


https://www.instagram.com/wagyumaruyoshi_official/


◯焼肉ホルモンまるよし精肉店 Instagram


https://www.instagram.com/maruyoshi_official/


◯事業内容：飲食店の運営、ライセンス提供
◯設立：2020年
◯URL： https://maruyoshi-seiniku.com/
◯人材募集：https://maruyoshi-saiyo.com/company/


※当記事に関する御連絡は以下のメールアドレスまでお願いします。


kouhou@maruyoshi-seiniku.com