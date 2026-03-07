【野球（8・9）応援価格！】旨辛ホルモンが赤字覚悟の89円（税込97円）｜3月7日（土）～3月12日（木）、焼肉ホルモンまるよし精肉店全店で開催

株式会社MRホールディングス

大阪市内17店舗の飲食店（焼肉12店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)が運営する焼肉ホルモンまるよし精肉店にて、『旨辛ホルモン89円（税込97円）キャンペーン』を開催します。

旨辛ホルモンが89円（税込97円）！

焼肉ホルモンまるよし精肉店（公式サイト(https://maruyoshi-seiniku.com/)）では、3月7日（土）～3月12日（木）の期間中、旨辛ホルモンミックスを通常799円（税込878円）のところ、89円（税込97円）の大特価で提供いたします。

新鮮なてっちゃん・赤センマイ・マルチョウを、当店自慢の旨辛ダレに絡めた一品を、破格の89円（税込97円）でお楽しみいただけます。

旨辛で野球を熱く応援！

この機会に、ぜひご堪能ください。

旨辛ホルモンミックス

キャンペーン詳細

◆概要

3月7日（土）～3月12日（木）の期間中、

「旨辛ホルモンミックス」を特別価格にてご提供！

・通常価格

799円（税込878円）

↓

・特別価格

89円（税込97円）

※まるよし精肉店公式アプリから発行されるクーポンが必要になります。

◯商品内容

・てっちゃん

・赤センマイ

・マルチョウ

◆利用規約

・1組につき1皿まで、89円（税込97円）でご注文いただけます。

・ご利用の際はアプリから発行されるクーポンをご使用ください。

・他クーポン、他サービスとの併用は不可です。

・お会計3,000円以上のご飲食で本クーポンをご利用いただけます。

◆公式アプリのダウンロードはこちら

iPhone： https://apps.apple.com/jp/app/id6450686395

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja)

今すぐ予約 :https://maruyoshi-seiniku.com/

まるよし精肉店とは？

国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に10店舗ある焼肉店です。

当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。

まるよしの姉妹ブランドをご紹介！

※本キャンペーンの対象には含まれません。

◆大衆酒場まるよし

大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！

名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。

バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/

◆和牛のまるよし

まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！

厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。

ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。

肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/

◆鉄板肉食堂まるよし

まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！

精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/

◆鰻のまるよし

谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！

厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。

厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。

ホームページはこちら :https://unaginomaruyoshi.com/

店舗一覧

焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/furukawabashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店

https://maruyoshi-seiniku.com/senbayashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店

https://maruyoshi-seiniku.com/sekime/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店

https://maruyoshi-seiniku.com/miyakojima/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店

https://maruyoshi-seiniku.com/shinfukushima/



焼肉ホルモンまるよし精肉 土佐堀店

https://maruyoshi-seiniku.com/tosabori/



焼肉ホルモンまるよし精肉 三国店

https://maruyoshi-seiniku.com/mikuni/

焼肉ホルモンまるよし精肉 天六店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenroku

焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenmanbashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店

https://maruyoshi-seiniku.com/morinomiya/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 緑橋店

【3月11日(水) プレオープン】

まるよし精肉店 緑橋店

2026年3月11日(水)、緑橋エリアにプレオープン！

◯所在地

大阪市東成区東中本1-16-12

◯営業時間（プレオープン期間）

17:00-23:00

※閉店時間が前倒しになる可能性がございます。

※16日（月）は休業いたします。

会社概要

◯会社名：株式会社MRホールディングス

◯所在地：大阪府大阪市都島区都島北通1丁目1番20号

◯電話 ：06-6926-4429

◯代表者：代表取締役 善元 正樹

◯大衆酒場まるよし Instagram

https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr)

◯和牛のまるよし Instagram

https://www.instagram.com/wagyumaruyoshi_official/

◯焼肉ホルモンまるよし精肉店 Instagram

https://www.instagram.com/maruyoshi_official/

◯事業内容：飲食店の運営、ライセンス提供

◯設立：2020年

◯URL： https://maruyoshi-seiniku.com/

◯人材募集：https://maruyoshi-saiyo.com/company/

※当記事に関する御連絡は以下のメールアドレスまでお願いします。

kouhou@maruyoshi-seiniku.com