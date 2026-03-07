【野球（8・9）応援価格！】旨辛ホルモンが赤字覚悟の89円（税込97円）｜3月7日（土）～3月12日（木）、焼肉ホルモンまるよし精肉店全店で開催
大阪市内17店舗の飲食店（焼肉12店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)が運営する焼肉ホルモンまるよし精肉店にて、『旨辛ホルモン89円（税込97円）キャンペーン』を開催します。
旨辛ホルモンが89円（税込97円）！
焼肉ホルモンまるよし精肉店（公式サイト(https://maruyoshi-seiniku.com/)）では、3月7日（土）～3月12日（木）の期間中、旨辛ホルモンミックスを通常799円（税込878円）のところ、89円（税込97円）の大特価で提供いたします。
新鮮なてっちゃん・赤センマイ・マルチョウを、当店自慢の旨辛ダレに絡めた一品を、破格の89円（税込97円）でお楽しみいただけます。
旨辛で野球を熱く応援！
この機会に、ぜひご堪能ください。
旨辛ホルモンミックス
キャンペーン詳細
◆概要
3月7日（土）～3月12日（木）の期間中、
「旨辛ホルモンミックス」を特別価格にてご提供！
・通常価格
799円（税込878円）
↓
・特別価格
89円（税込97円）
※まるよし精肉店公式アプリから発行されるクーポンが必要になります。
◯商品内容
・てっちゃん
・赤センマイ
・マルチョウ
◆利用規約
・1組につき1皿まで、89円（税込97円）でご注文いただけます。
・ご利用の際はアプリから発行されるクーポンをご使用ください。
・他クーポン、他サービスとの併用は不可です。
・お会計3,000円以上のご飲食で本クーポンをご利用いただけます。
◆公式アプリのダウンロードはこちら
iPhone： https://apps.apple.com/jp/app/id6450686395
Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.maruyoshi&hl=ja)
今すぐ予約 :
https://maruyoshi-seiniku.com/
まるよし精肉店とは？
国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に10店舗ある焼肉店です。
当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。
まるよしの姉妹ブランドをご紹介！
※本キャンペーンの対象には含まれません。
◆大衆酒場まるよし
大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！
名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。
バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/
◆和牛のまるよし
まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！
厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。
ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。
肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/
◆鉄板肉食堂まるよし
まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！
精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/
◆鰻のまるよし
谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！
厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。
厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。
ホームページはこちら :
https://unaginomaruyoshi.com/
