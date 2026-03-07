うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT LIVE ENDLESS JEWELS ライブ・ビューイング 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン『うたの☆プリンスさまっ♪』QUARTET NIGHTキャストライブ全4公演を全国各地の映画館に生中継！

2026年6月13日（土）・14日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県）、6月20日（土）・21日（日）にLaLa arena TOKYO-BAY（千葉県）で開催される「うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT LIVE ENDLESS JEWELS」の模様を、全国各地の映画館にライブ・ビューイングすることが決定した。

アニメ『うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE』シリーズは、人気ゲームソフトを原作として、2011年より4シリーズにわたりテレビアニメ放映され、2019年、2022年には劇場アニメ化。

さらに2025年5月に公開された最新作「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX」では、QUARTET NIGHTをフィーチャーした全編ライブアニメーション＆完全オリジナルストーリーで展開し、大きな注目を集めた。

そしてこの度、QUARTET NIGHTキャスト全員によるライブイベントの開催が決定！2会場・全4公演にわたるステージを、全国各地の映画館に生中継でお届けする。

それぞれの個性を“宝石（JEWELS）”のように磨き上げ、唯一無二の輝きを放つQUARTET NIGHT。

彼らがステージ上で切り拓く、新たなる到達点（ユートピア）をお見逃しなく！

◆出演者（敬称略）

森久保祥太郎（寿嶺二役）、鈴木達央（黒崎蘭丸役）、蒼井翔太（美風藍役）、前野智昭（カミュ役）

劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX 公式サイト

https://taboonightxxxx.utapri-movie.com/

【実施概要】

＜タイトル＞

うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT LIVE ENDLESS JEWELS ライブ・ビューイング

＜日時＞

うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT LIVE ENDLESS JEWELS -TABOO-

@GLION ARENA KOBE

2026年6月13日（土）16:30開演

2026年6月14日（日）13:00開演

うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT LIVE ENDLESS JEWELS -XXXX-

@LaLa arena TOKYO-BAY

2026年6月20日（土）15:30開演

2026年6月21日（日）13:00開演

※GLION ARENA KOBE公演とLaLa arena TOKYO-BAY公演でセットリストが一部異なります。

また、GLION ARENA KOBE公演 Day1とDay2、LaLa arena TOKYO-BAY公演 Day1とDay2では若干演出が異なる箇所がございます。

＜会場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/utapri-endlessjewels/

※開場時間は映画館によって異なります。

※6月13日(土)の公演に関しまして、大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

＜料金＞

5,500円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【プレミア先行（抽選）】

2026年3月7日（土）12:00 ～ 3月31日（火）23:59

◎イープラス：https://eplus.jp/utapri-endlessjewels/lv/premiere/

プレミア先行のお申込みには2025年12月24日（水）発売のBlu-ray、DVD「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪TABOO NIGHT XXXX」（初回限定版・通常版《初回プレス分》）に封入されるシリアルコードが必要となります。

※シリアルコード１つにつき、いずれか1公演にお申込みいただけます。

※GLION ARENA KOBE公演、LaLa arena TOKYO-BAY公演にご当選されたシリアルコードでは、お申込みいただけませんのでご注意ください。

※同一のシリアルコードで複数公演お申込みされた場合は、最後のお申込みのみ有効とさせていただきます。

※シリアルコードはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※映画館は第3希望までお選びいただくことができます。

※一部映画館にお申込みが集中した場合、チケットをお取りできない可能性がございます。受付時に第3希望までお申込みされることをお勧めいたします。

※第3希望までお申込みされた場合でも、当選をお約束するものではございません。

【プレオーダー（抽選）】

2026年4月19日（日）12:00 ～ 5月6日（水・振休）23:59

◎イープラス：https://eplus.jp/utapri-endlessjewels/lv/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※映画館は第3希望までお選びいただくことができます。

※一部映画館にお申込みが集中した場合、チケットをお取りできない可能性がございます。受付時に第3希望までお申込みされることをお勧めいたします。

※第3希望までお申込みされた場合でも、当選をお約束するものではございません。

※【プレミア先行】で応募多数の映画館は、配給会社の判断でプレオーダー受付を行わない可能性がございます。

【一般発売（先着）】

◆GLION ARENA KOBE公演

2026年6月6日（土）12:00 ～ 6月12日（金）12:00

◆LaLa arena TOKYO-BAY公演

2026年6月6日（土）12:00 ～ 6月19日（金）12:00

◎イープラス：https://eplus.jp/utapri-endlessjewels/lv/

◎全国のファミリーマート店舗

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎イープラス：050-3185-6760（10:00～18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT LIVE ENDLESS JEWELS ライブ・ビューイング

情報サイト https://liveviewing.jp/utapri-endlessjewels/

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手、歓声などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。