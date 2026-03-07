喜助の湯オリジナル「kSc瓦せんべい」が進化。サウナおみくじ付きで、“ととのい運”まで楽しめる新しい松山みやげに【愛媛県・キスケ株式会社】

キスケ株式会社喜助の湯オリジナル土産が“サウナの日”にアップデート

キスケ株式会社が運営する「喜助の湯」は、人気オリジナル商品「kSc瓦せんべい」を“サウナの日”にあわせてアップデートし、第二弾となる新商品を2026年3月7日より発売いたします。

2023年、喜助の湯は、神戸の老舗「亀井堂総本店」とコラボレーションし、菊間瓦製サウナストーン「鬼丸・鬼玉」をモチーフにしたオリジナル土産「kSc瓦せんべい」を発売しました。

亀井堂総本店は、明治6年創業、瓦せんべい発祥の店として広く知られる老舗です。伝統ある銘菓に、喜助の湯ならではのサウナ文化と遊び心を掛け合わせた本商品は、施設を象徴する人気土産として、多くのお客様にご好評をいただいてきました。

第二弾は「サウナおみくじ付き」に進化

今回の第二弾アップデートでは、新たに「サウナおみくじ」を付属。味わう楽しさに加え、引いて楽しむという新たな体験価値を加えることで、より一層、喜助の湯らしい遊び心を感じられるオリジナル土産へと進化しました。

サウナ後の“ととのい”の余韻に、もうひとつの楽しみを添えたい。そんな発想から生まれたのが、「サウナおみくじ付き kSc瓦せんべい」です。

自分へのご褒美としてはもちろん、サウナ好きなご友人へのギフトや旅の話題づくりにもぴったり。おいしさと楽しさをあわせて持ち帰ることができる、喜助の湯ならではの一品に仕上がりました

。

150年以上受け継がれる老舗の味わい

製造を手がけるのは、150年以上の歴史を受け継ぐ老舗、亀井堂総本店です。新鮮な卵、専用ブレンドの小麦粉、砂糖、そして隠し味の蜂蜜を使用し、熟練の職人が一枚一枚丁寧に焼き上げています。長く愛されてきた伝統の味わいに、喜助の湯ならではのサウナカルチャーと遊び心を掛け合わせることで、ここにしかないオリジナル商品が生まれました。

喜助の湯が発信してきた独自のサウナ文化

喜助の湯ではこれまで、自社で企画・デザインしたサウナ小屋の開発をはじめ、愛媛県の伝統工芸である菊間瓦の窯元と共同開発した瓦サウナストーン「鬼丸・鬼玉」、さらにはサウナ神社の建立などを通じて、独自のサウナ文化を発信してきました。

こうした取り組みは多くのサウナファンから高い支持を集め、「伊予の湯治場 喜助の湯」は「ニフティ温泉 サウナランキング2023」で日本1位を獲得しています。

お土産にも“ととのい体験”を

今回のアップデートは、単なるお菓子のリニューアルではありません。サウナの聖地として多くのお客様を迎えてきた喜助の湯が、来館の記念となるお土産にも“ととのい”の楽しさや余韻を込めたいという想いから生まれた、新たな提案です。

今後も喜助の湯は、サウナをもっと楽しく、もっと自由に楽しんでいただくための発想を形にしながら、地域の魅力とサウナ文化を掛け合わせた、喜助の湯ならではの商品・体験づくりを進めてまいります。

■Project kSc ∞ について

今回の3つのリニューアルは、キスケサウナブランド kSc が推進する「Project kSc∞（プロジェクト キスケ サウナ クラブ インフィニティ）」の一環として実施しています。

Project kSc∞ は、「ととのいに、無限の可能性を。」をコンセプトに、サウナと温泉の体験価値をアップデートし続ける開発プロジェクトです。設備を入れ替えるだけでなく、熱や湿度の設計、香り演出、空間づくり、イベント企画までを一体で捉え、「ここでしか味わえないととのい」を形にしていきます。

▼ｋSｃオリジナルグッズオンラインサイト

https://kisuke.jp/ksc-shop/

■kScの歩み

kSc（Kisuke Sauna Club）は、「サウナーを日本一応援する」を掲げ、喜助の湯のサウナ体験を磨き続けてきたキスケのサウナブランドです。サウナ室だけでなく、ととのい環境の整備、イベント開発、地域文化との融合など、施設全体の体験価値をアップデートしてきました。

これまでの取り組みで得た学びと実績を土台に、現在はProject kSc∞のもと、サウナと温泉の体験設計そのものを進化させるフェーズへ。2026年はその進化を形にする第1弾として、3つのリニューアルプロジェクトを順次始動します。さらに後半には第2弾の展開も予定しており、kScはこれからも、ととのいの可能性を広げ続けてまいります。

▼ｋSｃの活動について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000292.000110610.html

■伊予の湯治場 喜助の湯 店舗情報

▲ニフティー温泉 2年連続 岩盤浴部門 全国1位を受賞

電話：089-921-0131

営業時間：5:00～26:00（最終受付 25:00）

公式HP：https://www.kisuke.com/yu-matsuyama/

【本件に関するお問合せ先】

エンターテイメント事業部

田中 誠

電話：089-921-0133

メールアドレス：tanaka@kisuke.com