『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season、「ABEMA」で4月8日（水）より地上波先行・WEB最速配信！「Re:ゼロから始める異世界生活ABEMAチャンネル」も期間限定で初開設

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気異世界ファンタジー最新作『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonを、2026年4月8日（水）から毎週土曜日夜10時30分より、地上波先行・WEB最速配信いたします。

また「4th season」の放送開始とアニメ化10周年を記念し、4月3日（金）より期間限定で過去シリーズを全話無料一挙放送する「Re:ゼロから始める異世界生活ABEMAチャンネル」を初開設いたします。

『Re:ゼロから始める異世界生活』は、全世界シリーズ累計発行部数1300万部（電子含む）を突破している長月達平による小説が原作。異世界に召喚された主人公ナツキ・スバルが、死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の力を駆使して、大切な人々を守るため過酷な運命に立ち向かっていく物語が描かれます。絶望と希望が交錯する重厚なストーリーや、個性豊かなキャラクターたちのドラマが高い支持を集め、2016年4月のTVアニメ化以降、続編やOVA作品を多数展開。世界的な人気を誇る異世界ファンタジーとして多くのファンを魅了し続けています。

2026年4月よりスタートする「4th season」では、仲間を救うため“賢者”・シャウラの知識を求め、スバルたちの新たな旅が開幕。最強の『剣聖』ラインハルトすら攻略できなかった大砂漠を舞台に、命を懸けた過酷な試験が描かれ、シリーズ屈指の緊迫感あふれる新章に注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて、『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonの地上波先行・WEB最速配信が決定。2026年4月8日（水）から毎週土曜日夜10時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて地上波先行放送するととともに、WEB最速配信を開始。放送翌日夜10時30分より、最新話を2週間無料でお楽しみいただけます。

また、「4th season」の放送開始及び、アニメ化10周年を記念し、「ABEMA」に「Re:ゼロから始める異世界生活ABEMAチャンネル」の初開設が決定。TVシリーズ（全66話）に加え、OVA2作品『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』まで、過去シリーズ全話を4月3日（金）から「4th season」開幕の4月8日（水）まで5日間にわたり無料一挙放送いたします。また、放送後2週間の無料配信も実施いたします。

大人気異世界ファンタジー『Re:ゼロから始める異世界生活』を全話無料でイッキ見できるのは「ABEMA」だけです。ぜひ新章と合わせて、スバルたちの壮絶な戦いの数々を振り返りましょう。

■『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season地上波先行・WEB最速配信 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月8日（水）から毎週土曜日夜10時30分より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8TRgZTzM8Yi61M

※放送翌日夜10時30分より、最新話を2週間無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも全話見放題！

配信開始日時2026年4月8日（水）から毎週土曜日夜10時30分より配信

■「4th season」放送開始＆アニメ化10周年記念！「Re:ゼロから始める異世界生活ABEMAチャンネル」初開設決定

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/re-zero(https://abema.tv/now-on-air/re-zero)

※放送後2週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

※URLは4月3日（金）のチャンネルOPENと同時に公開されます。

【放送作品ラインナップ】

▼TVアニメ「1st season」～「3rd season」（全66話）

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/25-139

▼OVA2作品

『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-134

『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』

番組URL：https://abema.tv/video/title/25-146

【「4th season」作品概要】

〈INTRODUCTION〉

水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。

“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。

彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。

次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。

猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。

仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる──

＜CAST＞

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

ベアトリス：新井里美

ラム：村川梨衣

レム：水瀬いのり

ユリウス・ユークリウス：江口拓也

アナスタシア・ホーシン：植田佳奈

メィリィ・ポートルート：鈴木絵理

シャウラ：ファイルーズあい

レイド・アストレア：杉田智和

ライ・バテンカイトス／ロイ・アルファルド：河西健吾

ルイ・アルネブ：小原好美

＜STAFF＞

原作：長月達平

(MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：篠原正寛

シナリオ監修：長月達平

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督：佐川 遥

モンスターデザイン：千葉啓太郎

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定：青木 薫(美峰)

美術監督：木下了香(美峰)

色彩設計：坂本いづみ

撮影監督：宮城己織(T2studio)

3Dディレクター：居嶋健太郎(FelixFilm)

編集：須藤 瞳(REAL-T)

音楽：末廣健一郎

音楽制作： KADOKAWA

音響監督：明田川仁

音響効果：古谷友二(スワラ・プロ)

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

公式サイト：https://re-zero-anime.jp/tv/

