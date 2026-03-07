パンドラ、“願い”と“愛”を解き放つ期間限定イベント「UNLOCK WALL」を表参道にて開催

PANDORA Jewelry Japan株式会社2026年 PANDORA（パンドラ）UNLOCK WALL イベント

PANDORA Jewelry Japan（パンドラ・ジュエリー・ジャパン株式会社 本社：東京都渋谷区神宮前6-3-7、以下パンドラ）は、2026年新キャンペーン「UNLOCK LOVE」の世界観を体現する体験型イベント「UNLOCK WALL」を、2026年3月7日（土）よりPandora 表参道フラッグシップ店にて開催いたします。

本施策は、コレクションのテーマである“愛を解き放つ”というメッセージと、日本文化における“誓い・願いを書く文化”から着想を得た体験型アクティベーションです。



PANDORA（パンドラ）UNLOCK WALL「UNLOCK WALL」について

来場者は、本イベント用に特別に用意された絵馬モチーフのプレートにご自身の願いや想いを書き込み、会場内に設置された「UNLOCK WALL（特設ウォール）」へ掛けていただきます。願いが一つひとつ重なり合い、時間とともに完成していくウォールは、「UNLOCK LOVE」コレクションが伝える“つながり”や“想いをかたちにする”というメッセージを象徴的に表現します。

日本の文化において願いを託す存在である絵馬文化を通じて、ジュエリーに込める想いをより身近に感じていただける参加型の企画です。思わず写真に残したくなる空間の中で、ブランドの世界観を自然に体験していただけます。

本施策は、ホワイトデーから卒業・入学・就職といった新生活の節目を迎えるシーズンに合わせて開催されます。大切な人への感謝やお返しのギフトとしてはもちろん、友人への応援の気持ちを込めた贈り物として、また新たな一歩を踏み出す自分自身へのご褒美ジュエリーとして。

刻印やチャームの組み合わせによるパンドラならではのカスタマイズを通して、想いを重ね、自分だけの特別なストーリーをかたちにしていただけます。

人生の節目に寄り添うジュエリーを通して、想いを伝え、未来へとつなぐ特別な機会を提案します。

購入者特典について

期間中、対象店舗にて税込27,500円以上をご購入いただいたお客様には、下記を数量限定でプレゼントいたします。

・願いを書いて店内の「UNLOCK WALL」にお掛けいただける特別仕様の絵馬モチーフのプレート

・ミニ絵馬ストラップ

PANDORA（パンドラ）UNLOCK WALL 絵馬モチーフプレートPANDORA（パンドラ）UNLOCK WALL ミニ絵馬ストラップ

“願い”を象徴するミニ絵馬ストラップは、「UNLOCK LOVE」コレクションの世界観と呼応する特別なアイテムです。ジュエリーとともに想いを重ねることで、よりパーソナルなストーリーをかたちにしていただけます。

※いずれも数量限定、なくなり次第終了となります

※プラスワンズ対象外

UNLOCK WALL 開催概要

開催店舗：Pandora 表参道フラッグシップ店

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-3-7 1F

実施時期：2026年3月7日（土）～ 4月1日（水）

内容：UNLOCK WALL（特設ウォール）設置／購入者特典（限定絵馬モチーフのプレートと限定ミニ絵馬ストラップの配布）

パンドラは今後も、ジュエリーを通じて一人ひとりの物語や感情を表現できる体験を創出し、ブランドと消費者のより深いエンゲージメントを築いてまいります。

「UNLOCK LOVE」コレクションについて

コレクションの中心となるのは、パンドラのシグネチャーとも言える「Pandora Moments」および「Pandora Timeless」コレクションに登場する、ハート型の鍵とパドロックの新しいモチーフ。愛と信頼やつながり、自分らしさを解き放つ想いを表現したデザインが揃います。また、きらめくハートモチーフのデザインも豊富にラインアップ。「Pandora Timeless」のネックレスから「Pandora Minis」のチャームまで、刻印によるカスタマイズが可能なデザインを幅広く展開し、想いを込めたオリジナルのジュエリーへと仕上げることができます。

クラシックなモチーフと自由なカスタマイズを融合させた本コレクションは、ひとつひとつの想いを“ギフト以上の存在”へと昇華し、贈る気持ちそのものをかたちにします。

アイテムラインナップ ※一部抜粋PANDORA (パンドラ) チャーム Engravable Heart Key Pendant \15,950（2026年「UNLOCK LOVE」バレンタインデーコレクションより）Pink Ceramic Heart Padlock Dangle Charm \18,700

このスターリングシルバーのダングルチャームは、クリアなキュービックジルコニアをあしらったピンクのセラミックハート、鍵穴シェイプのストーン、裏面には「YOURS」の文字が刻印されており、パドロックと鍵で愛とつながりを表現しています。

Snake Chain Bracelet \35,200.00 & Engravable & Openable Envelope Dangle Charm \12,650

14Kゴールドプレーティングの開閉可能なラブレター風ダングルチャームは、内側と前面に刻印が可能で、心のこもったメッセージを小さな文字で刻むことができます。

現在、全国のPANDORA店舗および公式オンラインストアにて販売中。

パンドラ公式サイト：https://jp.pandora.net/

PANDORAについて

デンマーク、コペンハーゲン発のジュエリーブランド〈パンドラ〉は、世界100か国以上で展開する世界最大のジュエリーブランドです。高品質かつ手仕上げのジュエリーは自由にカスタマイズができ、自分らしさを表現することを後押しします。代表的なチャームコレクションには、メッセージや意味が込められたデザインが豊富に揃い、集めることで身に着ける人々のパーソナルストーリーを紡ぐことができます。パンドラは持続可能性のリーダーシップにも取り組んでおり、2030年までにバリューチェーン全体における温室効果ガスの排出量を半減させることを目標に掲げ、すべてのジュエリーにリサイクルされた銀と金のみを使用し、よりサステナブルな方法でジュエリーを製作しています。