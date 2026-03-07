Q+FLOW、パリで新作発表をした東京発のバッグ&アクセサリーブランドが新宿フラッグスで期間限定でポップアップを開催。
今年で一周年を迎える、Made in Japan にこだわったレザーグッズブランド Q+FLOW (キューフロウ)がポップアップショップを 3 月 13 日 ( 金 )～ 3 月 22 日( 日 ) の期間、新宿フラッグス 2F POPUPスペースにて開催します。
Q+FLOW(キューフロウ)は昨年3月にデビューしたデザイナー、末永るみえによる国産の素材を使用し、日本の職人によって縫製された、Made in Japanのバッグ&アクセサリーブランド。昨秋には阪急うめだ本店1階や渋谷東急プラザでポップアップを展開し、今年1月には東京都による後援、ANREALAGE(アンリアレイジ)によるプロデュースを受け、パリコレクションメンズウィーク期間中のランウェイショーに参加。新作バッグ、またバッグ制作には使われなかった端切れを再利用したレザーウェア、アクセサリー等も発表いたしました。
ポップアップでは、パリランウェイルックの一部を展示、また人気のハンドバッグの新⾊、卯の花色（アイボリー）、柿渋色（キャメル）を受注生産にて販売開始いたします。
黎明バケットバッグ
玉響ハンドバッグ
終日トートバッグ
黄昏ショルダーバッグ
■Q+FLOW 1st Anniversary POPUP SHOP スケジュール
2026 年 3 月 13 日（金）～ 3 月 22 日（日）
新宿フラッグス 2 階 POP-UP SPACE
東京都新宿区新宿 3-37-1
■商品内容
玉響ハンドバッグ
唐紅花（レッド）
黄昏ショルダーバッグ
紺青（ブルー）
黎明バケットバッグ
墨色（ブラック）
終日トートバッグ
唐紅花（レッド）
全5型、5⾊展開：レッド/ブルー/ブラック/アイボリー（新⾊・受注）/キャメル（新⾊・受注）
全て国産牛革を使用し国内生産
■1 周年記念特典
Q+FLOW オリジナルステッカーをご来場者先着 50 名様にプレゼント
■Q+FLOW Tokyo
Suenaga Design Studio デザイナー、末永るみえによる国産の素材を使用し、日本の職人によって縫製された、Made in Japanのバッグ&アクセサリーブランド。ユニセックスでシンプルかつ洗練された美しいデザインと、日本の伝統色からインスパイアされたブランド独自のカラーが特徴。
お問い合わせ先：info@qplusflow.com
公式サイト: https://qplusflow.com
Instagram: @qplusflow(https://www.instagram.com/qplusflow/)