Q+FLOW、パリで新作発表をした東京発のバッグ&アクセサリーブランドが新宿フラッグスで期間限定でポップアップを開催。

Suenaga Design Studio

今年で一周年を迎える、Made in Japan にこだわったレザーグッズブランド Q+FLOW (キューフロウ)がポップアップショップを 3 月 13 日 ( 金 )～ 3 月 22 日( 日 ) の期間、新宿フラッグス 2F POPUPスペースにて開催します。

Q+FLOW(キューフロウ)は昨年3月にデビューしたデザイナー、末永るみえによる国産の素材を使用し、日本の職人によって縫製された、Made in Japanのバッグ&アクセサリーブランド。昨秋には阪急うめだ本店1階や渋谷東急プラザでポップアップを展開し、今年1月には東京都による後援、ANREALAGE(アンリアレイジ)によるプロデュースを受け、パリコレクションメンズウィーク期間中のランウェイショーに参加。新作バッグ、またバッグ制作には使われなかった端切れを再利用したレザーウェア、アクセサリー等も発表いたしました。

ポップアップでは、パリランウェイルックの一部を展示、また人気のハンドバッグの新⾊、卯の花色（アイボリー）、柿渋色（キャメル）を受注生産にて販売開始いたします。

黎明バケットバッグ玉響ハンドバッグ終日トートバッグ黄昏ショルダーバッグ

■Q+FLOW 1st Anniversary POPUP SHOP スケジュール

2026 年 3 月 13 日（金）～ 3 月 22 日（日）

新宿フラッグス 2 階 POP-UP SPACE

東京都新宿区新宿 3-37-1

■商品内容

玉響ハンドバッグ

唐紅花（レッド）

黄昏ショルダーバッグ

紺青（ブルー）

黎明バケットバッグ

墨色（ブラック）

終日トートバッグ

唐紅花（レッド）

全5型、5⾊展開：レッド/ブルー/ブラック/アイボリー（新⾊・受注）/キャメル（新⾊・受注）

全て国産牛革を使用し国内生産

■1 周年記念特典

Q+FLOW オリジナルステッカーをご来場者先着 50 名様にプレゼント

■Q+FLOW Tokyo

Suenaga Design Studio デザイナー、末永るみえによる国産の素材を使用し、日本の職人によって縫製された、Made in Japanのバッグ&アクセサリーブランド。ユニセックスでシンプルかつ洗練された美しいデザインと、日本の伝統色からインスパイアされたブランド独自のカラーが特徴。

お問い合わせ先：info@qplusflow.com

公式サイト: https://qplusflow.com

Instagram: @qplusflow(https://www.instagram.com/qplusflow/)