Makuake1億円突破のAIテニスマシン「Tenniix（テニックス）」、3月9日東京体験会開催【初台駅すぐ】

スポーツロボットテクノロジーを開発するFLUX ROBOTICS CO., LIMITED（本社：香港、代表取締役：Hanqi Zhu）は、AIを活用し一人でも本格的なテニストレーニングができるテニスマシン「Tenniix（テニックス）」の日本先行予約プロジェクトを、応援購入サービス「Makuake」にて2026年1月27日（火）より開始しました。その後、多くのご支援をいただき、プロジェクトの応援購入総額は1億円を突破しました。

【Makuakeプロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/tenniix/(https://www.makuake.com/project/tenniix/)

2026年1月27日（火）午前11時～2026年3月30日（月）22時まで

プロジェクトは公開以降、多くのサポーターの皆様からご支援をいただき、現在も応援購入が継続しています。ご支援いただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、オフライン体験会のご案内とともに、追加特典および期間限定クーポンをご用意いたしました。

■オフライン体験会体験会

2026年3月9日（月）9:00～10:00、大正セントラルテニススクール新宿（初台駅すぐ）にて、Tenniixブランド来日に伴う体験会を開催いたします。本イベントでは、AIビジョンモジュールを搭載したテニスマシン「Tenniix（テニックス）」を実際に体験いただけます。残席は10名限定となっております。Tenniix（テニックス）にご興味をお持ちの方またはメディア関係者の方のご参加も歓迎しております。

- お申し込み方法：

一般の方のお申し込みはこちら：https://lin.ee/onPsvG6（体験会参加希望の旨をDMにてお送りください）

媒体の方のお申し込みはこちら：japan@tenniix.ai

- 会場：大正セントラルテニススクール新宿- 住所：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-9-17

※お申し込みは先着順となります。定員に達し次第受付終了となりますのでご了承ください。

※テニスラケットは現地でレンタル可能ですが、ご自身のラケットをお持ちの方はぜひご持参ください。

※実際にプレーしていただくため、当日は動きやすい服装でお越しください。

■お得なMakuake価格

Tenniix Pro：最大37％OFF

Tenniix Basic：最大28％OFF

■応援購入総額1.2億円で新特典を追加

本プロジェクトの応援購入総額が1.2億円を突破した場合、サポーターの皆様全員に「Tenniix公式オリジナルマグネット」1枚をプレゼントいたします。

■期間限定「新生活応援クーポン」

Makuakeにて利用できる期間限定の新生活応援クーポンをご用意しております。

特典内容：3,000円OFF

クーポンコード：TENNIIX_315

利用期間：2026年3月3日（火）～ 3月15日（日）23:59

＜利用方法＞

Makuakeマイページ内「My応援クーポン」の「コードを入力」より、上記クーポンコードを入力して取得してください。

・他のクーポンとの併用はできません。

・Makuakeのアカウントをお持ちでない方は、新規登録後にマイページよりクーポンをご利用ください。

■Tenniixについて

Tenniixは、スポーツロボットテクノロジー企業のFLUX ROBOTICS CO.，LIMITEDのブランドです。

2025年5月に米クラウドファウンディング大手のKickstarterでプロジェクトをローンチし、約1億4000万円を超える支援金を獲得しました。世界中のテニスプレーヤーがFLUX ROBOTICSのスマートトレーニングに対する理念に熱い期待を寄せてくださったことの表れだと考えます。

FLUX ROBOTICSは単なるスポーツマシンブランドではありません。より優れたアスリートを育成することが私たちの目標です。

