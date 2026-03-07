『最遊記RELOAD BLAST』より、受注生産商品が登場！

株式会社アニメイトホールディングス

桃源郷を侵食する異変を食い止めるべく、三仏神より使命を受けた玄奘三蔵は悟空・悟浄・八戒を伴って天竺へ向かう。

その旅路は険しく、様々な敵や試練が次々と三蔵一行の前に立ち塞がる。

自身の過去や贖罪と向き合いながらも、邪魔するものは薙ぎ払い、個性的な4人の男を乗せたジープは西へと向けて荒野をひた走る---------------。

峰倉かずやによる原作コミックスはシリーズ累計発行部数2500万部を突破！

本作より新商品が登場します。

ビッグアクリルスタンドは全長約25cmと迫力あるサイズ感。峰倉かずや先生描き下ろしイラストを使用した、リラックスした姿が魅力。

クッションカバーは、アクリルスタンド内に描かれているものとお揃いのデザイン。表生地はゴブラン織りの豪華仕様で、おうちでのリラックスタイムのお供にぴったりです。

全て峰倉かずや先生によるデザインとなっています。

こちらの商品の受注期間は2026年3月7日～4月5日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r101104_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ビッグアクリルスタンド(4種)

【価格】

各4,400円（税込）

【サイズ】

本体：全長約25cm以内

台座：約15×10cm以内

厚み約0.6cm

【商品名】

クッションカバー

【価格】

各4,400円（税込）

【サイズ】

約45×H45cm

【受注期間】

2026年3月7日～2026年4月5日

【発売日】

2026年6月5日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)峰倉かずや／一迅社

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。