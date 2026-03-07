【浅草・桜】婚礼和装専門スタジオ「INAI WEDDING WASOU」が、2026年春の桜ロケーションフォト撮影の一般予約を開始！

株式会社World map

東京・浅草の婚礼和装専門スタジオ「INAI WEDDING WASOU（イナイウェディング和装）(https://inaiwedding-wasou.jp/)」浅草本店は、2026年3月下旬から4月上旬にかけての「桜ロケーションフォトプラン」の一般予約受付を開始いたしました。浅草の名所を背景に、満開の桜と伝統的な和装が織りなす、この時期だけの特別な撮影体験を提供いたします。

スカイツリーをバックに桜ロケーションフォトを楽しまれる新郎新婦様予約専用 公式LINEへ相談する :https://lin.ee/TXo7Qmk

1. 浅草の桜を独占するロケーション撮影

浅草店から徒歩圏内の隅田公園をはじめ、情緒あふれる浅草の街並みと桜を背景に撮影を行います。毎年、国内外から多くの観光客が訪れる桜シーズンにおいて、比較的混雑を回避しやすい撮影スポットの選定や動線の確保を行うことで、お二人の大切な時間を最大限に守りながら撮影を進行いたします。

2. 浅草店「桜ロケーションフォトプラン」の特徴

高品質な婚礼衣装： スタジオが厳選した本格的な色打掛や白無垢を、追加料金なしで選択可能。

プロによる撮影： ロケーション撮影では、浅草の光を知り尽くした専属カメラマンが同行し、映画のワンシーンのような一枚を収めます。

1日限定1組： 丁寧なサービスと最高のロケーションを確保するため、1日の予約枠を限定しています。

3. インバウンド需要への対応

世界的な日本文化ブームにより、訪日外国人カップルからの問い合わせも急増しています。当スタジオでは、インバウンド専用Instagram（@tokyo_kimono_photo(https://www.instagram.com/tokyo_kimono_photo/)）やWhatsAppを通じて、海外のお客様もスムーズに予約・相談ができる体制を整えています。

【期間限定】浅草桜ロケーションプラン

桜ロケーションフォトの実際の様子桜ロケーションフォトの実際の様子桜ロケーションフォトの実際の様子スタジオセルフフォトの様子スタジオセルフフォトの様子スタジオセルフフォトの様子

■ プラン概要

撮影期間： 2026年3月20日頃 ～ 4月10日頃（開花状況による）

含まれるもの： 和装衣装一式、花嫁様ヘアセット、着付け、セルフフォト撮影20分、ロケーション撮影60分、全データ納品

予約方法： 公式サイト(https://inaiwedding-wasou.jp/)、または公式LINE(https://lin.ee/TXo7Qmk)より受付

■ お問い合わせ先

INAI WEDDING WASOU 浅草店

Instagram（国内向け）： https://www.instagram.com/wasou_inaiwedding

Instagram（海外向け）：https://www.instagram.com/tokyo_kimono_photo

Webサイト： https://inaiwedding-wasou.jp