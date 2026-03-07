【3月7日はサウナの日】アパレルブランド「サウナボーイ」が、カルチャー・ライフスタイルWebマガジン『サウナボーイマガジン』を創刊。

合同会社SHUMI

裸の付き合いの匿名クリエティブ集団が2018年に立ち上げ、数々のヒットアイテムを生み出してきたブランド「サウナボーイ」は、2026年3月7日（サウナの日）に、サウナのあるカルチャーやライフスタイルを届けるWebマガジン『サウナボーイマガジン』を創刊いたします。

これに伴い、サウナ文化を共に盛り上げる「共創パートナー（ライセンシー・プロモーション協力企業）」の募集を本格的に開始いたします。アパレルの枠を超え、情報のプラットフォームとしてサウナ業界の熱波をさらに高めてまいります。

■ 新メディア『サウナボーイマガジン』創刊の背景

サウナボーイはこれまで、ファッションを通じてサウナのあるライフスタイルを提案してきました。活動を続ける中で、ファンやフォロワーの方々から「新しいサウナの情報をもっと知りたい」「おすすめのサウナや銭湯を教えてほしい」という声を多くいただくようになりました。

そこで私たちは、単に「身につける」だけでなく、サウナに関するあらゆる「体験」や「情報」を繋ぐ架け橋となるべく、Webマガジンの立ち上げを決定しました。

メディア名： サウナボーイマガジン

URL： https://saunaboy.online/

■ 読み応えのある7つの記事カテゴリー

『サウナボーイマガジン』では、初心者からサウナ愛好家（サウナー）までが楽しめる多彩なコンテンツを展開します。

注目サウナ・銭湯ニュース： 業界の最新トレンドをいち早くキャッチ。

おすすめサウナ・銭湯： 編集部厳選の「今行くべき」スポットを紹介。

サウナ新店オープン情報： 全国に広がる新しいサウナ拠点を網羅。

背徳のサウナ飯： サウナ後の多幸感を最大化する絶品グルメ。

おしゃれサウナグッズ： 快適かつスタイリッシュなサ活を支えるアイテム紹介。

サウナボーイ セール・イベント情報： 公式ブランドの最新情報をダイレクトにお届け。

■ 【パートナー募集】サウナボーイと「文化」を創る

『サウナボーイマガジン』の創刊と、Instagram・TikTokでの圧倒的な発信力を活かし、以下の領域で共創パートナーを募集します。

1. 商品化パートナー（ライセンス事業）

サウナボーイのロゴや世界観を活用したプロダクト開発。雑貨、飲料、家電など、異業種とのコラボレーションを歓迎します。

2. プロモーション・PR支援

「自社の施設を若い層に届けたい」「新商品の認知を広げたい」企業様へ。メディアへの記事掲載や、SNS（Instagram/TikTok）を絡めた多角的なPRを支援します。

サウナボーイ公式Instagram :https://www.instagram.com/weekly_sauna_boy/

サウナボーイ公式TikTok :https://www.tiktok.com/@saunaboy_official

3. キャンペーン・ノベルティ協力

宿泊施設やイベントでの限定ノベルティ制作や、SNS連動型のプレゼント企画など、ユーザーの「欲しい」を刺激する体験を共創します。

【直近の実績】これまで数々の銭湯やアパレルブランド、飲料メーカー等とのコラボレーションを実施。発売数時間での完売や、SNSでの数百万リーチを記録するなど、Z世代・ミレニアル世代を中心とした強いエンゲージメントを誇ります。

■ サウナボーイからのメッセージ / 今後の展望

「サウナは単なるブームではなく、人々の生活に根付いた豊かな『文化』です。サウナボーイマガジンを通じて、素晴らしい施設や商品、そして熱い想いを持つ企業様をファンと繋ぐことで、サウナ業界全体の発展に寄与したいと考えています。2026年お風呂の年の3月7日、ここから新しいサウナの形が始まります。」

■ 会社概要・お問い合わせ先

ブランド名： サウナボーイ

●公式サイト： https://saunaboy.net/

●公式メディア： https://saunaboy.online/(https://saunaboy.net/)

●公式Instagram：https://www.instagram.com/weekly_sauna_boy/

●公式TikTok：https://www.tiktok.com/@saunaboy_official

【本件に関するパートナーシップ・取材のお申し込み】

合同会社SHUMI サウナボーイ広報担当

E-mail：info@saunaboy.net

（コラボレーション、PR案件、ライセンス利用などお気軽にお問い合わせください）