2026年 国際女性デーに向け、ピープルツリーが「I am beautiful」メッセージTシャツとミモザアイテム発売

フェアトレード専門ブランド「People Tree（ピープルツリー）」は、2026年3月8日の国際女性デーに向けて、胸元に「I am beautiful」とあしらったメッセージTシャツを発売します。

3月8日は、1975年に国連が制定した、女性の権利と社会参加を考える国際女性デー。

今年ピープルツリーが届けるのは、社会的なメッセージを掲げるだけでなく、“自己肯定感”という内面のエンパワメントに光を当てた一枚です。

「I am beautiful（私は美しい）」

それは、誰かの基準に左右されることなく、自分らしくあることを肯定する言葉。

このTシャツには、着る人が自分自身に向けてその言葉を贈ってほしいという願いが込められています。

8人から約10倍へ。フェアトレードが育てた南インドの工房

本商品を生産するのは、南インド・タミルナドゥ州の「アシシ・ガーメンツ」。

1994年にカトリック系フランシスコ修道会によって設立され、耳や口の不自由な女性たちに職業訓練と雇用機会を提供することから始まりました。

設立当初の従業員はわずか8人。

ピープルツリーとの継続的なフェアトレード取引を通じて、現在では80人以上が働く工房へと成長しています。働く女性たちは公正な賃金を受け取り、安全な環境で技術を習得。3～5年の勤務を経て、ボーナスをもとに自宅で縫製の仕事を始める人もいます。障がいのある女性だけでなく、経済的に困難な状況にある女性にも安定した雇用の機会が開かれています。

同工房は、途上国で初めてGOTS（Global Organic Textile Standard）認証を取得した衣料生産工場の一つとして知られています。

原料から最終製品まで、環境・社会基準を満たすオーガニック衣料生産を実現してきました。

「I am beautiful」――この言葉は、着る人へのメッセージであると同時に、このTシャツを丁寧に仕立てた女性たちへの言葉でもあります。

オーガニックコットン天竺 メッセージTシャツ「I am beautiful」

繊細な筆記体ロゴは、ハンドスクリーンプリントで一枚一枚手作業により仕上げています。

素材にはオーガニックコットン100％の天竺生地を使用。やわらかく、着るほどに肌になじみます。

Aラインのゆとりあるシルエットに、後ろ衿ぐりの小さな三角スリットが春夏らしい軽やかさを演出。エコホワイトとブラックの2色展開です。

自分へのご褒美に、大切な人へのギフトに。「あなたはそのままで美しい」という言葉を、一緒に贈ってみませんか。

オーガニックコットン天竺 メッセージTシャツ(https://peopletree.co.jp/products/220013) 5,390円（税込）

つくり手：アシシ・ガーメンツ（インド）

国際女性デーを彩るミモザアイテムも展開

国際女性デーの象徴として知られるミモザの花。

イタリアではこの日に女性へミモザを贈る習慣があり、感謝と連帯の象徴として世界各地で親しまれています。

ピープルツリーでは、職人が一針一針手刺繍をほどこしたミモザモチーフのバッグやブローチも展開。春の装いにさりげないメッセージを添えます。

左）手刺繍コットンサコッシュ ミモザ(https://peopletree.co.jp/products/221016) 5,170円（税込）

右）手刺繍コットンバッグ ミモザ(https://peopletree.co.jp/products/221015) 6,270円（税込）

※商品は3月中旬発売予定

つくり手：サイドプール・エンタープライズ(https://peopletree.co.jp/pages/fairtrade-partner-action-b)（バングラデシュ）

「サイドプール・エンタープライズ」は、バングラデシュの難民を支援する目的で始まったフェアトレード団体です。ハンドスクリーンによるプリント部門と、ミシン縫製と刺繍の部門があり、バングラデシュ特産のジュート（麻の一種）を使用したバッグを生産しています。

左）手刺繍ブローチ ミモザブーケ(https://peopletree.co.jp/products/221025) 1,980円（税込）

右）手刺繍ブローチ ミモザ&バード(https://peopletree.co.jp/products/221026) 1,980円（税込）

つくり手：タラ・プロジェクト(https://peopletree.co.jp/pages/fairtrade-partner-tara)（インド）

タラ・プロジェクトは、インドの手工芸職人の生活向上を支えるフェアトレード団体。

貧困地域の大人に安定した収入機会を提供し、児童労働をなくすための啓発活動や教育支援にも取り組んでいます。

タラ・プロジェクトの取り組みについては、PR TIMES STORY「国際女性デーにちなんだミモザのアイテムで女性支援！ フェアトレード専門ブランド「ピープルツリー」が生産団体とともに手掛ける手刺繍アイテムの制作ストーリー」でも紹介しています。

https://prtimes.jp/story/detail/xgY6DmC16Ob

■取扱店舗

ピープルツリー自由が丘店 ：https://peopletree.co.jp/pages/shops

ピープルツリーオンラインショップ：https://www.peopletree.co.jp

■関連情報

3月8日の国際女性デーにあわせ、ピープルツリーがこれまで発信してきたフェアトレードと国際女性デーに関する取り組みをまとめたnote記事「フェアトレードと国際女性デー」を公開しています。

https://note.com/peopletree/n/n5c4134795735

■ピープルツリーのモノづくりについて

ピープルツリーはフェアトレード専門ブランド。

世界フェアトレード連盟（WFTO）に加盟するアジア、アフリカ、中南米など18カ国約145団体と共に、生産背景の透明性を保ったものづくりを行っています。

なるべくオーガニックで、環境に負荷のかからない再生可能な天然素材を用いた衣料品や雑貨、食品などの商品を企画・販売。

手仕事を活かすことで、途上国の社会的・経済的に立場の弱い人びとに収入の機会を継続的に提供し、持続可能な生産を支えています。手仕事は、大規模な設備投資や電力が必要なく、現地のインフラ環境に則した方法です。また伝統的な技法の継承につながります。

