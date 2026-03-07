令和の現役高校生に聞いた！「クソ寒い！」と感じる気温ランキングを大公開！

株式会社ワカモノリサーチ

春の匂いを感じる季節になってきましたが、

つい最近まで続いていてた今シーズンの冬は寒い日が続き、今年に入ってからは寒波の影響で、

特に日本海側では観測史上最大を記録する歴史的大雪が報告される地域もありました。

寒さが苦手な人からしたら「とにかく早く暖かくなってほしい！」と願うばかり。

どれだけ防寒対策をしていても、暖かい自宅を出た瞬間や電車のホーム、

少しコンビニへ行くだけでも「寒っ！」と思わず声に出してしまう事もあるのではないでしょうか。

そんな中、令和の現役高校生たちは、

どんな気温になったときに「クソ寒い！」と感じるのでしょうか。

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役高校生（男女）に「クソ寒い！と感じる気温は？」というアンケート調査を実施。

今回はその結果の一部をランキングでご紹介いたします。

【若者でも「クソ寒い！」と一番感じるのは“氷点”の０℃が堂々の１位！】

今回の調査の結果、栄えある第１位は「０℃」（19.8％）となりました。

理由を見ていくと、

「寒いと思った時はいつもそのくらいだから」

「真冬の気温はそれくらいだから」

「凍っていると寒い感じがするから」

「通学時に毎朝寒さを感じているから」

などの声が集まったようで、ふと温度計を見たときに「０℃」という表示を突きつけられると、

“寒い”ではなく“クソ寒い！”に格上げされる感覚になるようです。

さらに、

「氷ができる温度だから」

「本当に寒い！って思うときはだいたい氷点下」

「０℃からマイナスになると雪が降ったりして寒いから」

「長野県に住んでいるので氷点下のときから寒いと感じます」

「１～２℃は厚着で余裕。０℃下回ると家にいてもキツい」

といった声も。

０℃は“氷点”。

水が凍り始める境界線という事実も、「クソ寒い！」と感じる心理に影響しているのかもしれません。

第２位には「５℃」（16.3％）がランクイン。

「風が冷たくなるから」

「一桁くらいから寒い」

「体感が寒いから」

「風が吹くと体感温度が０℃以下になる」

など、一桁の中でも“５℃がボーダー”という声が目立ちました。

さらに、

「厚着しても寒いから」

「ダウンを着ても寒いから」

「８℃と６℃はあまり変わらない気がするけど、５℃からは違う気がする」

といった、服装基準で語る高校生も。

防寒対策をしても突破される気温、それが５℃のようです。

第３位は「１０℃」（11.0％）。

「１０℃以下から一気に寒い」

「１０℃になると手が動かないくらい寒い」

「最近毎日１０℃以下でクソ寒いって思う」

「風が冷たいから」

といった声が寄せられました。

一般的に寒いと感じ始める目安が１５℃と言われていますが、

高校生たちはそこからさらに５℃下がったラインを“クソ寒い認定”しているようです。

朝晩１０℃で日中が上がると、服装選びが難しいのも理由の一つかもしれません。

【４位以下は雪国経験者のリアルな声も！“我慢くらべ”状態に…】

第４位は「３℃」（7.9％）。

「ある程度寒さに慣れているけど３℃はきつい」

「３℃くらいから耐えられなくなる」

「それより上ならまだマシ」

といった声や、

「３℃の日に外に出て風邪をひいたことがあるから」

というリアルな体験談も寄せられました。

第５位は「－１０℃」（6.6％）。

初の氷点下がランクイン。

「登校時このくらいで本当に寒い」

「防寒具でも対策できなくなる」

「北海道は－１０℃から寒い」

といった実際に－１０℃を体感したことのある地域からの声が多く集まり案した。

第６位は「－５℃」（5.7％）。

「防寒が意味をなさなくなる」

「手が痛くなる」

「朝練の気温」

といった学生ならではの“部活リアル”も印象的な結果に。

第７位は「－１５℃」（4.8％）。

「厚着しても寒さが貫通してくる」

「－１５℃の日は本当にやばかった」

「寒さに慣れているけどこれは別」

など、想像を超える世界での体験が語られていました。

第8位に選ばれたのは「1℃」（4.4%）。

「耐えられない寒さ」

「風が痛いから」

といった、1℃が限界地点と位置付けする高校生が目立ちました。

第9位選ばれたのは「9℃」（4.0%）でした。

寄せられた声を見てみると、

「1桁だと寒く感じるから」

「寒くてヒーターをつけた時に表示される部屋の温度がいつも9度だから」

「10℃切ったらから体感クソ寒い！ってなるから」

という“1桁の壁”を理由にする声が寄せられました。

第10位にランクインしたのは「２℃」（3.5%）。

リアルな声を拾ってみると

「自転車で登校する時寒すぎるから」

「通学中このまえくそさむかったときが２度」

といった、通学シーンが想像できる声が寄せられており、

白い息を吐きながら笑顔で「クソ寒いな今日ー！！」と

自転車を漕いでいる姿が目に浮かぶ結果となりました。

調査期間 2026.1.23～2026.2.4

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生(男女)

有効回答数 227名

調査方法 インターネットリサーチ

