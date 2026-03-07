ストレッチパンツ専門店ビースリーの大人気シリーズ「はく化粧品パンツ」が累計売上500億円突破いたしました

株式会社バリュープランニング【椿オイル配合の「はく化粧品」】ジョーゼットパンツ

ストレッチパンツ専門店B-THREE（ビースリー）(運営：株式会社バリュープランニング)は、「はく化粧品」シリーズの累計売上約330万本・500億円を突破いたしました。はく化粧品シリーズは、2009年から販売をスタートして17年。これを機に日頃の感謝の気持ちを込めて、2026年3月16日(月)より、全国のビースリー店舗および公式通販サイトにて、ビースリーの「はく化粧品」シリーズの対象商品をお買い上げいただいたお客様に、”メイクスポンジ”をプレゼントいたします。

アパレル否定型アパレルの優しい肌触りにこだわった「はく化粧品」

■アパレル否定型アパレルの考え方

一般的なアパレルは、移り変わるトレンドや個人の趣味嗜好に基づいた一過性の“デザイン”を重視したものづくりが主流です。一方で、私たちはその考え方とは反対に、長く愛用していただくための“品質”を重視したものづくりを続けてきました。

流行を追い続けるのではなく、自分に合うものを着用すること。

私たちはこの考え方を「アパレル否定型アパレル」と呼び、ものづくりの原点となる考え方として大切にしています。

■外面ではなく、内面にこだわった優しい肌触りの「はく化粧品」とは

女性の肌を整え、美しく見せる化粧品。そんな女性の美に欠かせない化粧品のようなパンツを作りたいという想いから、2009年に「はく化粧品」シリーズが誕生しました。

一般的なアパレルは外面、つまりデザインや見た目を重視していますが、私たちはそれ以上に内面、つまり着用していただく方にとって肌触りやはき心地の良さを重視しています。

この考え方を原点に「はく化粧品」では、肌に潤いを与える「基礎化粧品」のように肌への優しさを追求。原材料や糸にいたるまで肌に合うものを厳選し、なめらかで優しい肌触りを実現しました。

さらに肌を美しく魅せる「メイクアップ化粧品」のように上品で高級感のある色合いと、誰もが美脚に見えるシルエットに設計。

はくだけで心も肌も優しくなる、未体験の肌触りと美しさを両立したパンツです。

■累計売上本数330万本の大人気ロングセラーシリーズへ

そのはき心地の良さやシルエットの美しさから多くのお客様から支持を頂き、シーズン毎に商品が変わるアパレル業界では珍しい17年間連続で販売し、累計売上本数330万本の大人気ロングセラーシリーズとなりました。

「いいものを長く、大切にはいてほしい」ビースリーのパンツづくりへの想い

■これまでのはく化粧品シリーズ- 椿オイル配合「ジョーゼットパンツ」- バラエキス配合「ローズエッセンスパンツ」- 海洋性マリンコラーゲン配合「マリンコラーゲンパンツ」- シアバター配合「シアバターパンツ」- ミルクプロテイン配合「ミルキーパンツ」■32年間研究開発した、独自の素材とシルエットへのこだわり

アパレルはテキスタイルメーカー(生地屋さん)から生地を購入して、企画デザインしていくのが一般的ですが、私たちは生地となる前段階の”糸一本”から独自に企画開発しています。

しっかり伸びて、しっかり戻る独自のストレッチ素材を使用したパンツは、動きやすさだけでなく高い耐久性と品質のよさを実現。32年間の研究で培った独自の美脚黄金比は、美しいシルエットを叶えます。年齢やトレンド・趣味嗜好問わず、誰からも支持される”定番”として、長くはき続けられるパンツを作っています。

糸一本から開発【ビースリー美脚黄金比】股下から膝：膝から床＝3:5■ストレッチパンツの研究・開発のためだけに設置された「美脚研究所」

美脚研究所では、肌触り、伸縮性、耐久性などを確かめるために、数多くの検証実験を重ねながら理想のはき心地を追求しています。

例えば、1日約10万回の屈伸をする検証ロボット「くっしんちゃん」では、出来上がったパンツが膝抜けしないかどうかの検証を行います。

また、60項目以上の厳しい検査をクリアした証として、アパレルでは珍しい「シリアルナンバー」を製品1本1本に付与し、徹底した品質管理を行っています。

出来上がった商品は、そのはき心地のよさからお客様より「魔法のパンツ」と呼ばれており、見た目の美しさと快適さを両立した心地よい日常を支える存在として、これまでに累計250万人のお客様にご愛用いただいています。

膝抜け検証用ロボット「くっしんちゃん」製品1本1本についている品質の証「シリアルナンバー」■さらに”売って終わり”ではない、17年間継続しているサステナブルの取り組みを行っています

商品を販売して終わりではなく、長く着用していただく”サステナブルな取り組み”を推進しています。

その取り組みの一つが、2009年から17年間継続している「エコキャンペーン」です。

お客様から不要になった衣料品や衣料小物を回収し、リユース・リサイクル・再資源化することで、循環型ファッションの実現を目指しています。

本取り組みは、繊研新聞社が主催する「2021年度百貨店バイヤーズ賞(レディス部門)」において「ESG賞」を受賞いたしました。

※「ESG賞」とは、前年1年間で環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)に配慮した経営を積極的に行う企業を百貨店が選び表彰する制度です。

※回収は2026年2月28日(土)で終了いたしましたが、エコクーポンの使用は3月31日(火)まで可能です。

詳細はこちらhttps://b-three.jp/blogs/contents/b3eco

※次回エコキャンペーンは2026年夏頃に開催予定です。

キャンペーン概要

ビースリーのエコキャンペーン

2026年3月16日(月)より、対象商品1点お買い上げごとに「メイクスポンジ(ケース付き)」を1個プレゼントいたします。

※公式通販サイトでの購入の場合、ランダム封入となります。

※プレゼントがなくなり次第終了いたします。

ビースリーはく化粧品パンツキャンペーン プレゼント商品「メイクスポンジ(ケース付き)」【対象商品】

「はく化粧品」シリーズ

