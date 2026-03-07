【GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓】信州の食文化を体験する「信州そば打ち体験」付き 一棟貸し宿泊プランを販売開始

株式会社カトープレジャーグループ

カトープレジャーグループ(東京本社/東京都港区・代表取締役社長 兼 グループCEO/加藤宏明)のグループカンパニー、株式会社ケー・エキスプレス(大阪本社/大阪市天王寺区)は、軽井沢の自然に包まれた邸宅でスイートルームのような快適性とプライベートな時間を愉しむ滞在を提案する「GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓」（長野県軽井沢町）において、2026年3月20日より、信州の食文化に触れる体験型宿泊プランとして、そば職人を招いて愉しむ「信州そば打ち体験」付き一棟貸し宿泊プランの販売を開始いたしました。

軽井沢の自然に包まれたプライベート空間で、信州を代表する食文化である「そば」を体験する特別な滞在をご提案いたします。

そば打ち体験 ※イメージ■軽井沢の邸宅で、信州の食文化に触れる

信州は、そば文化が息づく土地として知られています。

豊かな自然と清らかな水に育まれたそばは、永く地域の食文化として受け継がれてきました。

本プランでは、その信州の食文化を、軽井沢での滞在の中で体験できる特別な時間をご用意。

施設内レセプション棟にそば職人を招き、職人の手ほどきを受けながら、そば打ちの手仕事を体験いただけます。本来は体験施設で行われることの多いそば打ち体験を、滞在するホテルで気軽に愉しめる点も本プランの魅力のひとつです。

軽井沢での滞在に、信州ならではの文化体験を添える新たな宿泊スタイルをご提供します。

■粉から打ち上げる、信州そばの手仕事

粉合わせからこね、延し、切りまで--信州そばづくりの工程を、職人が丁寧に指導。伝統の技に触れながら、本格的なそば打ちを体験できます。完成したそばは、職人がその場で茹で上げ、打ちたての香り高い一杯としてお召し上がりいただけます。自ら打ったそばを味わうひとときは、旅の記憶に残る特別な時間。信州の味わいと食文化を、五感で楽しめる体験です。

この体験は、ご家族での参加にもおすすめです。粉からそばを打ち、出来たてを味わうまでの工程を体験することで、食材が料理になる過程や食の大切さを学び、食への関心を育む“食育体験”としてお楽しみいただけます。

また、お土産として信州の老舗七味店「八幡屋磯五郎」の七味とそば茶をご用意。

ご自宅でも旅の余韻をお楽しみいただけます。

【そば打ち体験】出来立てのそばをランチとして味わうGLAMDAY STYLE HOTEL SUITE山ノ麓 レセプション棟GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓 MAPLEGLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓 BIRCHご夕食｜お部屋食 ‐軽井沢の宵和膳‐ご朝食｜軽井沢のめぐみをたっぷりと味わう

▼信州そば打ち体験プラン

■予約開始：2026年3月6日

■宿泊期間：2026年3月20日から

■料金：1泊3食付 74,700円～（4名1室ご利用時1名あたり）※料金は稼働状況によって変動します

■そば打ち体験

開始時間：11:00～12:00 （所要時間 約1.5～2時間）

場所：GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓・施設内レセプション棟

■プラン特典

・信州そば打ち体験（1日1組限定）

・八幡屋磯五郎の七味

・そば茶（1組につき1セット）

■おすすめの方

・軽井沢の滞在で地域の食文化を体験したい方

・ご家族やご友人との思い出に残る体験をお探しの方

・信州ならではの食体験を楽しみたい方

・滞在型リゾートでの特別な体験を求めている方

■宿泊プランご予約方法

公式HPまたは各予約サイトより専用プランにてご予約ください。

https://go-kpgluxuryhotels.reservation.jp/hotels/gs-hotelsuite/plans/10186945

GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓

GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓

「GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓」は、軽井沢駅から車で約2分という最高の立地、中山道と新渡戸通りの角に位置する、山と緑に囲まれた閑静な地に佇む邸宅です。自然の緑や木のぬくもりを感じられる、統一された趣のある雰囲気に、それぞれの個性を加えたデザインの異なる棟が立ち並び、各棟、2つのベッドルームと２つのバスルームのほか、サウナとインテリアバルコニーを有し、専用の中庭や書斎など、広々とした空間でさまざまな過ごし方をご提案します。敷地内には、テラスでのBBQを愉しめるレストランもございます。近隣には、軽井沢の憩いの場所でもある矢ヶ崎公園も徒歩圏内にあるほか、スキー場やショッピングプラザなど、充実した周辺環境で、軽井沢での豊かなライフスタイルをご満喫いただけます。

■施設概要

名称：GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓

住所：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字矢ヶ崎山1016-135

公式HP：https://gs-hotelsuite.jp/yamanofumoto/

■ KPG が手がける軽井沢のプロジェクト

「GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 山ノ麓」以外にも、旧軽井沢エリアに佇むグループ施設「GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE 川ノ音」など軽井沢で多数のプロジェクトを展開しております。スモールラグジュアリーリゾート「ふふ 軽井沢 陽光の風」と「ふふ 旧軽井沢 静養の森」をはじめに、「GLAMDAY STYLE」シリーズのシェア別荘、ライフスタイルホテルとして「TWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN」、「GLAMDAY STYLE HOTEL&RESORT KYU-KARUIZAWA」が存在するほか、信州の食材で作るスペイン王室御用達のレストラン「Jose Luis(ホセ・ルイス)軽井沢」や「つるとんたん UDON NOODLE Brasserie 軽井沢」も運営しております。

■カトープレジャーグループについて

「日本のレジャーをもっと楽しく！」をテーマに、ホテル・旅館・スモールラグジュアリーリゾート・公共リゾート・スパ・エンターテインメント・フードサービスなど多岐にわたる事業を展開するトータルプロデュースカンパニーです。地の魅力を活かしたコンセプト、建築、インテリア、光、音、香り、食などを総合的にプロデュース。各専門分野に特化したクリエイターとコラボレーションをし、今まで日本になかった事業を多岐にわたりコングロマリットで開発。独自のマネジメントスキームを活かし、新しい価値の創造と収益を実現いたします。また各部門のスタッフは常にお客さまの視点に立ち、最高のホスピタリティマインドを持っておもてなしいたします。

公式HP：https://www.kpg.gr.jp/