親子で楽しむ“思い出づくり”イベント「ママとキッズのハッピーデー」3/18（水）開催【WHATAWON／大阪・岸和田】

親子で楽しめる人気イベント「ママとキッズのハッピーデー」が、3月18日（水）に、WHATAWON（ワタワン）で開催されます。



身体測定・手形アート・ひなまつりフォト撮影など、子どもの“今の成長”を記録できる体験コンテンツが充実。さらに今回は「あかちゃんお寿司相撲」も登場し、親子で思い出づくりを楽しめるイベントとなっています。


親子で楽しめる成長記録イベント

「ママとキッズのハッピーデー」は、小さなお子さまを持つファミリー向けの親子イベントです。


子どもの成長を記録したり、親子で思い出を作ったりと、家族でゆったり楽しめる時間を提供しています。


毎月開催されるイベントとして、身体測定や制作体験、撮影など、子どもの“今”を残せるコンテンツが人気です。





子どもの成長を記録する体験コンテンツ

イベントでは、子どもの成長を記録できる体験コンテンツを用意しています。


【身体測定】


身長や体重を測定し、今この瞬間の成長を記録。


毎月の変化を残す記念としても人気のコンテンツです。



【手形アート体験】


子どもの小さな手形を使って作るアート作品。


今しかないサイズの手形を、世界にひとつだけの思い出として残すことができます。



【季節のフォト撮影】


今回はひなまつりをテーマにしたフォトブースを設置。


季節感のある背景で、家族の思い出となる写真を撮影できます。







癒しの人気企画「あかちゃんお寿司相撲」


イベントの人気コンテンツのひとつが「あかちゃんお寿司相撲」。



お寿司の衣装を着た赤ちゃんたちが土俵入りし、かわいらしい姿で相撲タイムを楽しむ参加型イベントです。



会場では思わず写真を撮りたくなるような、ほっこりした時間を楽しめます。





こども服交換会でエコ体験

会場では、こども服交換会も実施します。


着られなくなった子ども服を持ち寄り、必要な服と交換できる取り組みで、親子で楽しくエコ体験ができます。


思いがけないお気に入りとの出会いがあるのも、このイベントの魅力です。





開催概要

イベント名：ママとキッズのハッピーデー


開催日時：2026年3月18日（水）


時間：10:30～13:00


開催場所：WHATAWON（ワタワン）内 Floor Disco Ball


参加方法：事前予約制



事前予約も受付中

事前予約は下記リンクもしくは画像内QRコードより受付中です。


参加お申し込みフォーム :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenDDqwulB3i-vvQXsPyR1kr4kwdsQKzrOV6kNJylz5OWUt_w/viewform


親子でゆったり過ごしながら、子どもの成長の記録や思い出づくりを楽しめる1日。


ぜひ家族でご参加ください。


会場について｜WHATAWON（ワタワン）



ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、


ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる


海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、


愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、


家族みんなが楽しめる1日をお届けします。



日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。



■施設概要


所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1


敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）


交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分





