【徳島・鳴門】35thサンキューうずぐる号350円で大塚国際美術館や観潮船への送迎バス、阿波おどりヤットサー名人、阿波藍アートプロジェクト始まる4月♪

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人：高橋裕二）は、2026年4月23日に35周年を迎えます。阿波徳島・鳴門の美しい自然と文化、伝統を未来へつなぐ、特別なアニバーサリーイヤーが4月1日からスタート。すべてのご縁に感謝をこめて“ありがとう”の想いを四季折々にお届けしてまいります。

「波際の織オブジェ」イメージ

鳴門温泉でくつろぎ、鳴門鯛や鳴門ワカメなど旬の渦の幸グルメに舌鼓をうち、大鳴門橋と淡路島、鳴門海峡から紀伊水道を望む一期一会の景色、ムーンロードや朝日を眺めウェルビーイングな旅を。

木頭柚子×すだち×地酒を使ったブルーカクテル「AoAwo 35th Blue Citrus」郷土料理バイキング「阿波三昧」アオアヲ ナルト リゾート

阿波おどりや阿波藍染め、地引網と青空朝食、観光スポットへの二次交通、瀬戸内海国立公園内のエンタメリゾートホテルを家族や三世代、友人、一人旅、様々な旅のスタイルでお楽しみください。

毎日踊る♪阿波おどり「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」鳴門温泉

第一弾として、4月1日より6月末まで春の観光シーズン、人気スポットの大塚国際美術館や鳴門公園、うずしお観潮船乗り場を巡る【35thサンキューうずぐる号バス】1日2便を運行、ひとり350円でご利用いただけます。

鳴門のうずしおは世界最大級！

当館からは、レンタル電動自転車や路線バスでもほど近い距離ですが、ご宿泊ゲストの声にお応えし、二次交通充実への一環としてマイクロバスを運行いたします。

「アオアヲ ナルト リゾート」から路線バスで約4分「大塚国際美術館」徳島県鳴門市

また、鳴門海峡を一望できる絶景スポットで、しだれ桜の名所「花見山 鳴門」へは桜まつり開催（3/27～4/10）期間中、1日4往復の【お花見送迎バス】を片道100円にてご乗車いただけます。

■鳴門公園散策バス「35th サンキューうずぐる号」

「花見山 鳴門」徳島県

【期 間】2026年4月～6月 ＊1日2便運行（予約制）

【料 金】35周年記念ひとり350円（片道・往復ともに同料金）

◎第1便

ホテル 9 ：30 → 9：35 大塚国際美術館 → 9：40 うずしお観潮船 → 9：45鳴門公園→逆コースでホテル 10：00着

◎第2便

ホテル 13：30 → 13：35 大塚国際美術館 → 13：40 うずしお観潮船 → 13：45 鳴門公園 → 逆コースでホテル 14：00 着

＊宿泊者限定、要予約（前日まではWEB受付/当日追加はベルカウンター）

ご宿泊の翌朝１便でご出発、２便で帰着等のご利用が可能です

＊ご精算はお部屋掛け or 電子決済。各所での停車時間は乗降時間のみ。

＊定員制限あり。使用車両により異なります。

■しだれ桜の名所「花見山 鳴門」お花見バス

【期 間】2026年3月27日～4月10日

【料 金】片道100円

◆「花見山 鳴門」桜まつり 2026.3/27～4/10（9:00～16:00） 入山料 300円

◎アオアヲ ナルト リゾート → 花見山

9：30発、11：30発、13：30発、15：30発

◎花見山 → アオアヲ ナルト リゾート

9：35発、11：35発、13：35発、15：35発

■木頭ゆず×すだち×地酒のカクテルが無料

4月1日より7月17日まで、午後３時から５時に35th感謝のウエルカムドリンクとしてご宿泊のお客様へ海を一望する絶景のテラスカフェオーゲにて、徳島名産の木頭柚子×すだち×地酒を使ったブルーカクテル「AoAwo 35th Blue Citrus」を無料でご用意いたします（4/1～7/17 ※5/2～5除く）

＊ノンアルコールもございます

■世界に誇る「阿波おどり」を体感！

木頭柚子×すだち×地酒を使ったブルーカクテル「AoAwo 35th Blue Citrus」

1995年4月より館内でロングラン開催中の阿波おどり公演（無料）では毎晩【35th 阿波おどりヤットサー名人】を選出し、感謝状とオリジナルグッズを進呈。

【ちびっこ連】の練習と阿波踊りチャレンジ企画（無料）、女踊りの衣装を着付けてもらい【阿波の踊り子に変身】踊り込み＆記念撮影（有料）など楽しい企画が目白押しです。

■記憶に残る「阿波藍染め」体験

1996年4月に館内で阿波まるごと体験としてスタートした阿波藍染め。今では徳島の匠に師事したホテルスタッフの藍師が作る藍染めTシャツやストール、バックなども好評発売中です。館内1階レトロモダンな「阿波の國」では毎日、お客様が本格的な阿波藍染めを体験されています。

阿波藍染め体験イメージ「アオアヲ ナルト リゾート」

35周年イベントとして、お客様参加型の【阿波藍染アート】プロジェクトを開催。お客様の手しごとが光る作品をひとつに集め、コミュニティ作品「Awa Blue Memory Gallery」として館内壁面に展示いたします。個性が集まり刻々と表情を変えていく「青の記憶」の集大成。ぜひ創作の一部を担い、徳島の誇る伝統工芸でひとつの大きな模様を一緒に創り上げてください。

「Awa Blue Memory Gallery」イメージ

【期 間】2026年4月1日～9月30日（7/18～8/31除く）1日4回/定員4名/約2時間/要予約

【料 金】3,300円／1人 ※ お持ち帰り用ハンカチ大１枚 ＆ 展示用ハンカチ小１枚

■潮風にゆらめく「阿波藍染め」アート

さらに、35th記念アートとして【波際の織オブジェ】阿波藍の布を大胆に用いた屋外アート作品がアオアヲビーチに登場します（4/1～9/30 ※7/18～8/31除く）。潮風にゆらめく藍染の青、太陽の光が透過して輝く特別な青の記憶を心に刻めるシンボリックなフォトスポットです。

「波際の織オブジェ」イメージ・アオアヲ ナルト リゾート

刻々と変わる太陽の光、心地よく吹き抜ける潮風。 自然の力によってその表情を変え続ける藍染の青は、まさに一期一会のギャラリーです。リゾートでのひとときを特別な青の記憶として心に刻む、シンボリックなフォトスポットが誕生します。

■GWには地引網体験も♪

その他、4月の誕生祭ウィーク、GW地引網と青空朝食＆プール、5つの個性的なレストラン(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/316/)でのFarmToTable、大抽選会や花火、毎月プレゼントなど35年の感謝をこめたイベント満載でお待ちしております。

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」地引網体験イメージ ※GW開催

＊アオアヲ公式サイト(https://www.aoawo-naruto.com/)では、お得な宿泊プランを多数ご用意しています

■35周年ロゴコンセプト

鳴門海峡の渦潮、大鳴門橋、鳴門鯛をモチーフに、コンセプトカラーのアオアヲブルーでデザインしました。これまでのご愛顧への感謝と未来への躍動を表します。

■アオアヲ誕生祭 4/18（土）～23（木）記念イベント

＊イベントにより開催期間が異なります ＊宿泊ゲスト限定

・鳴門金時スイートポテトプレゼント 4/18～23（無料）

・祝35th♪毎日夕方3～5時に感謝のウエルカムドリンク

「木頭柚子×すだち×地酒のブルーカクテル」

（テラスカフェ オーゲ15:00～17:00無料）4/1～5/1、5/6～7/17

・炎のデザート「チェリージュビレ＆クレープシュゼット」

2名で1,000円（テラスカフェオーゲ20:00～21:30）4/19～23

・祝35th♪「うずぐる号」バス運行で観光巡り（往復350円）4～6月

・阿波踊り公演に飛び入り参加OK、踊り名人に選ばれたらプレゼント4/1～9/30

・ちびっこ連「阿波踊りチャレンジ」4/23～25

・阿波の踊り子に変身♪女踊りの衣装をスタッフが着付けて記念撮影＆公演出演OK（4～6月、9月）

・地元の特産品が当たるビンゴ大会（500円21:10～）4/18～19

・ガラポン抽選会（ショップで3,000円以上購入者）4/19～23

・感謝の大抽選会（無料）4/23～25 宿泊券やランチ券、地元特産品

・藍染め「波際の織」オブジェ展示（4～9月）

・郷土料理バイキング「彩」に桜鯛、春人参、淡路新玉葱（3～5月）

・フレンチ「フォーシーズン」で感謝の一品

・炭火焼「海風」でホットスイーツをプレゼント

■ゴールデンウィーク感謝イベント 5/1（金）～6（水）

◆アウトドアプール OPEN！ 5/1（金）～6（水）10：00～18：00

＊ご宿泊のお客様専用（無料）

◆地引網イベント 5/3（日）～6（水）

＊ご宿泊のお客様限定（無料）

◆地引網体験 ＆ 絶品ビーチ青空朝食！ 5/3（日）～6（水）8：00 スタート

大人1,000 円／小学生1,000円／幼児無料 ＊保護者同伴参加

※ご宿泊のお客様限定（有料）

＊前日 17:00 までに要予約 50 名様まで（満員の場合は地引網のみの参加も可 ※無料）

アオアヲビーチで力を合わせて地引網！ その場でさばく新鮮な魚を、刺身・炭火焼・海鮮丼・

鯛茶漬けなど、 青空の下で潮風を感じながらいただける貴重な朝食です。

◆家族で楽しむカイトフライング！（凧あげ） 5/1（金）～6（水）毎日開催

アオアヲビーチ 10：00～17：00 ※ご宿泊のお客様限定（無料）

お子様にオリジナルカイトをプレゼント（小学生以下1つ無料）

ビーチを駆けてカラフルな凧を鳴門海峡の爽やかな海風に乗せ高く舞い上げよう！

◆こどもの日限定！釣り堀チャレンジ！ 5/5（火） 10：00～17：00

アオアヲビーチランド釣り堀

お子様1 回30 分無料（小学生以下/魚と調理代金は別途有料）

◆ちびっこ阿波踊りチャレンジ 5/2（土）-5（火）20:20～40 無料 ※当日先着順・要予約

【対象年齢】3～12歳、20組限定

◆ビンゴゲーム大会 5/2（土）-5（火）21:10 スタート

ビンゴカード1枚 500円

■毎月開催！ 感謝のイベント

【4月】4/23～25 宿泊券やランチ券、地元特産品が当たる35th記念の感謝抽選会。

【5月】子供の日♪ 5/1-6 リゾッ太キッズサンクスギフト3 ～5 歳にプレゼント

【5月】サンクスマザーギフト 5/7-31 ＊HPDリワード会員

【6月】サンクスファーザーギフト 6/1-30 ＊HPDリワード会員

【7月】お子様に手持ち花火プレゼント 7/1-17（3 歳～小学生）

【8月】感謝の花火大会スペシャルウィーク 8/1-6（20：10頃から打ち上げ花火）

【9月】9 月お誕生日のご宿泊者へアニバーサリーギフト 9/1-30 ＊HPDリワード会員

◎HPDリワードのご案内

H.P.Dグループホテル・旅館をお得にご利用いただけるほか、 会員専用プランのご案内や嬉しいサービスなど、ご滞在を楽しむためのメンバーシッププログラムです。 入会費、年会費は無料です。

■阿波の國（あわのくに）

古き良き日本へタイムスリップ！駄菓子屋さんや縁日あそび♪がお楽しみいただけます。

「アオアヲ ナルト リゾート」阿波の國（あわのくに）

阿波の伝統工芸、天然灰汁（あく）発酵建ての阿波本藍染め、大谷焼の絵付け、手漉き和紙も体験できます。

■ご当地グルメを満喫♪ 春はイチゴスイーツが登場

ホテル1階「テラスカフェ オーゲ」では、ご当地スイーツや軽食を窓一面に広がる海を眺めながら、ゆったりいただける絶景カフェ。

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」テラスカフェ オーゲ

鳴門鯛カツバーガー、阿波ジューシーハンバーグ、鳴門わかめうどん、うずの幸プレート、鯛の塩らぁ麺などご当地メニューが揃います。春はイチゴスイーツが多彩に。

2～5月の週末ランチに「フォーシーズン」人気スイーツビュッフェを開催中（15日間30回/要予約）

パティシエ自慢のストロベリースィーツが約20種＆フレンチオードブルが約15種！イチゴのスムージーや数種類のトッピングで楽しむパフェ、目の前で仕上げるいちごのフランベデザート、モンブランも登場♪

■アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県・鳴門市）

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルームなど旅のスタイルで選べる客室は13タイプ。2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム」が誕生。

「アオアヲ ナルト リゾート」徳島県鳴門市

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。

館内１階「阿波の國」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染めなどのご当地プログラムが体験できます。鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴しみください。毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」ほか観光名所も豊富。マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の無料シャトルバスあり(要予約)

鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通ＪＲ高速バス約20往復、広島・岡山・高松からも各1～2便あり。

