【ステーキのどん】3月9日（月）は佐久市民の日！　ステーキのどん佐久店（長野県）でドリンクバーを無料開放します！

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する

「ステーキのどん佐久店」では、2026年3月9日（月）「佐久市民の日」を記念し、

当日限定で『ドリンクバー無料開放』キャンペーンを実施いたします。

ステーキ・ハンバーグなどのメインメニューをご注文のお客様を対象に、通常有料のドリンクバーを無料でご利用いただけます。

佐久市民の方はもちろん、佐久市以外からお越しのお客様も対象となります。

「ステーキのどん」では、ステーキ・ハンバーグなどのグリルメニューをご注文いただくと、ライス・パン・スープがおかわり自由。圧倒的なボリューム感とオリジナリティあるメニューで、地域で一番愛されるステーキレストランを目指しています。

ドリンクバーには、炭酸ドリンク、コーヒー、美酢など、30種類以上のソフトドリンクをご用意。

土日祝日も毎日ご提供している「日替わりランチ」をはじめ、ふっくらジューシーな「どんハンバーグ」、アツアツの鉄板で提供する「激アツステーキ」など、ステーキのどん自慢のグリルメニューとともに、ぜひお楽しみください。

長野県佐久市の記念日である「佐久市民の日」をきっかけに、地域の皆さまにより気軽にお食事をお楽しみいただける機会として、本キャンペーンを実施いたします。

この機会にぜひ「ステーキのどん佐久店」へお越しください。

■キャンペーン概要：《佐久市民の日 ドリンクバー無料開放》

〇実施日 佐久市民の日：2026年3月9日（月）

〇開催店舗 ステーキのどん 佐久店

〇内容詳細

メインメニューをご注文いただいたお客様へドリンクバーを無料開放

〇URL

https://www.steak-don.jp/news_detail.html?num=946

【会社概要】会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３‐５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp

事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。