クッピーラムネとイア パピヨネ

写真拡大 (全7枚)

株式会社パルグループホールディングス

株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町 代表取締役社長：小路 順一）が展開する『ear PAPILLONNER』からクッピーラムネ×ear PAPILLONNERコラボアイテムが登場。

クッピーラムネとear PAPILLONNERのコラボレーションが実現!



カクダイ製菓株式会社の『クッピーラムネ』とear PAPILLONNER(イア パピヨネ)が出会い、合計6アイテムの販売が決定しました。


2026年3月7日(土)には自社ECサイトPALCLOSETでの先行予約販売を開始し、2026年4月上旬には全国のear PAPILLONNER実店舗、ZOZOTOWN、楽天市場にて販売いたします。




詳細を見る :
https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/earpapillonner/2026/kuppyramune_ear/

カラビナスモールケース　\9,350(税込)

ポーチ　\4,400(税込)


トートS　\18,700(税込)

トートM　\18,700(税込)


ぬいチャーム　\6,380(税込)

ボーダーロンT　\9,900(税込)



★ear PAPILLONNER(イア パピヨネ)とは？


◆OFFICIAL WEB SITE


https://www.palcloset.jp/earpapillonner


◆CONCEPT


日常【ベーシック】の大切さと非日常【トレンド】の面白さを改めて実感するをコンセプトに


ベーシック×トレンドをミックスした遊び心のあるファッション雑貨を提案


いつものファッションにスパイスを


◆取り扱いアイテム


バッグ、アクセサリー、ストール、洋服、靴、他ファッション小物





★「カクダイ製菓株式会社」公式サイト


http://www.kuppyramune.co.jp/


★クッピーラムネ【公式】　X


https://x.com/kuppy_ramune_x