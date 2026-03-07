クッピーラムネとイア パピヨネ

株式会社パルグループホールディングス株式会社パル（本社：大阪市中央区道修町 代表取締役社長：小路 順一）が展開する『ear PAPILLONNER』からクッピーラムネ×ear PAPILLONNERコラボアイテムが登場。

クッピーラムネとear PAPILLONNERのコラボレーションが実現!

カクダイ製菓株式会社の『クッピーラムネ』とear PAPILLONNER(イア パピヨネ)が出会い、合計6アイテムの販売が決定しました。

2026年3月7日(土)には自社ECサイトPALCLOSETでの先行予約販売を開始し、2026年4月上旬には全国のear PAPILLONNER実店舗、ZOZOTOWN、楽天市場にて販売いたします。

詳細を見る :https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/earpapillonner/2026/kuppyramune_ear/カラビナスモールケース \9,350(税込)ポーチ \4,400(税込)トートS \18,700(税込)トートM \18,700(税込)ぬいチャーム \6,380(税込)ボーダーロンT \9,900(税込)

★ear PAPILLONNER(イア パピヨネ)とは？

◆OFFICIAL WEB SITE

https://www.palcloset.jp/earpapillonner

◆CONCEPT

日常【ベーシック】の大切さと非日常【トレンド】の面白さを改めて実感するをコンセプトに

ベーシック×トレンドをミックスした遊び心のあるファッション雑貨を提案

いつものファッションにスパイスを

◆取り扱いアイテム

バッグ、アクセサリー、ストール、洋服、靴、他ファッション小物

★「カクダイ製菓株式会社」公式サイト

http://www.kuppyramune.co.jp/

★クッピーラムネ【公式】 X

https://x.com/kuppy_ramune_x