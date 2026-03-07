宝塚歌劇　雪組梅田芸術劇場メインホール公演『波うららかに、めおと日和』ライブ中継 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン朝美絢と音彩唯がお届けする、心温まる純愛ラブストーリー！雪組新トップコンビお披露目公演を、全国各地の映画館へ生中継！

宝塚歌劇団 雪組が2026年4月26日（日）に梅田芸術劇場メインホール（大阪府）にて上演する、『波うららかに、めおと日和』の模様を、全国各地の映画館にてライブ・ビューイングいたします。

『波うららかに、めおと日和』は、講談社「コミックDAYS」で連載中の西香はち氏の人気コミックで、累計発行部数220万部を記録し、2025年4月にはフジテレビ系にてドラマ化され大反響を呼んだ話題作。

戦争の影が忍び寄る、昭和11年の横須賀。

顔を合わせることなく突然結婚することとなった帝国海軍中尉・江端瀧昌と、関谷なつ美夫妻が、不器用ながらも誠実に向き合い、次第に絆を深めて行く姿を描いた作品。

生真面目で不愛想な帝国軍人・瀧昌役に朝美絢、明るく健気な新妻・なつ美役に音彩唯が挑み、雪組新トップコンビお披露目公演としてお届けする心温まる純愛ラブストーリーを、映画館でご堪能ください。

【公演】

『波うららかに、めおと日和』

原作／西香はち「波うららかに、めおと日和」（講談社「コミックDAYS」連載） (C)西香はち／講談社

脚本・演出／小柳 奈穂子

演出／雑賀 ヒカル

【出演】

宝塚歌劇団

〈雪組〉 朝美 絢、音彩 唯 ほか

宝塚歌劇公式ホームページ

https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/namiurarakanimeotobiyori/index.html

【ライブ・ビューイング実施概要】

《タイトル》

宝塚歌劇 雪組梅田芸術劇場メインホール公演『波うららかに、めおと日和』ライブ中継

《日 時》

2026年4月26日（日）15:30開演

《会 場》

全国各地の映画館

＞＞映画館はこちら：https://liveviewing.jp/namiurarakanimeotobiyori/

※開場時間は映画館によって異なります。

《料 金》

4,700円（全席指定／税込）

※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

《チケット》

【先行抽選販売】

■インターネット：2026年3月7日（土）11:00 ～ 3月30日（月）12:00

◎チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/namiurarakanimeotobiyori-lv/ （PC、モバイル共通）

※お申込みは、おひとり様につき4枚まで。

【一般発売】

■インターネット・コンビニエンスストア：2026年4月18日（土）11:00 ～ 4月24日（金）12:00

◎チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/namiurarakanimeotobiyori-lv/ （PC、モバイル共通）

◎全国のセブン-イレブン

■特別電話予約：2026年4月18日（土）11:00 ～ 4月20日（月）18:00

◎チケットぴあ：017-718-8161 （オペレーター対応 受付時間：10:00～18:00）

※特別電話予約のお支払い・発券はセブン-イレブンのみとなります。

※お申込みは、おひとり様につき4枚まで。

※一般発売は先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第受付終了となります。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の場合を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあヘルプ：https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのチケットお申込みには、事前にチケットぴあの会員登録（無料）が必要となります。

◎ぴあ新規会員登録について：https://ticket-account.pia.jp/pia/membmng/RegisterNormalAction.do

◎お申込みの流れについての詳細：https://t.pia.jp/pia/events/kageki-lv/

◎チケット発券店舗：セブン-イレブン https://www.sej.co.jp/shop/ ファミリーマート https://www.family.co.jp/store.html

※システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。



＊＊＊＊＊

宝塚歌劇 雪組梅田芸術劇場メインホール公演『波うららかに、めおと日和』ライブ中継情報サイト https://liveviewing.jp/namiurarakanimeotobiyori/

企画・制作：宝塚クリエイティブアーツ

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

＊＊＊＊＊

■注意事項

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※公演内容及び配役等に変更が生じた場合はご了承ください。

※著作権上の都合により、一部割愛となる可能性がございます。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《撮影・録音行為について》

※カメラ・スマートフォンなどのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

※映画館で上記の行為が行われた場合は、記録された内容を削除のうえ、ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。