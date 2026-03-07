西船橋駅から徒歩１分の好立地に全室完全個室のコワーキングスペース＆貸し会議室「いいオフィス西船橋」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、西船橋駅から徒歩1分の立地に全室個室のワークスペース「いいオフィス西船橋」をオープンしたことをお知らせいたします。

リモートワークもweb会議もいつでも気軽に使える集中空間

圧倒的な駅近に、テレワークや自習に最適な個室が揃う

「いいオフィス西船橋」の最大の特徴は、10室の「完全個室」と4室の「半個室」による、プライバシーを重視した設計です。

各個室のデスクは幅100cm以上、奥行きも65cm以上で、長時間の利用でも快適な１名用完全個室。また、27インチの4Kモニターが完備。効率よく仕事が進む環境をお届けします。

適度な開放感がありつつ、視界を遮ることで集中力を維持できる半個室。短時間の集中作業にも最適です 。

商談やチームミーティングや商談に最適な会議室。ホワイトボード、大型モニター完備で少人数の打ち合わせから、本格的なプレゼンテーションまで対応可能です。

住所利用や法人登記OK！多様なニーズに対応できる月額プラン

料金プランはドロップインはもちろん、モーニングプランやナイトプラン、ホリデープランなど、お得な月額プランをご用意。事前予約も可能なため、確実に席を確保したい方にもオススメです。

また、住所利用や法人登記可能なバーチャルオフィスプランもご用意しており、ポスト利用や郵便物転送にも対応可能です。

ご利用料金や設備など、詳細は下記の店舗サイトをご覧ください。

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/taitoku/asakusa-by-iio

いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム『E Solution』。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能です。

『E Solution』を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

1. 人件費の最適化で、持続可能な24時間運営を

従来の店舗運営において大きな課題であった「人件費」を、テクノロジーで最適化します。専用アプリ「いいアプリ」、スマートロック、AIカメラが高度に連携し、無人での入退室管理・予約・決済を実現。スタッフの採用やシフト管理に悩まされることなく、24時間営業による収益機会の最大化を図れます 。

2. 空きスペースを、低コストで高効率なワークプレイスへ

オフィスビルの中層階、駅近の空き店舗、既存施設の余剰スペース。「E-Solution」はこうした眠れる資産を効率的なビジネス拠点へとスムーズに導きます。導入はQRコードを掲示し、指定のカメラとスマートロックを設置するだけのシンプルさ。初期投資を抑え、リスクを最小限に留めた事業開始が可能です。

3. 全国の「いいオフィスユーザー」を味方に

「E-Solution」を導入し、「いいオフィス」ブランドとして展開することで、全国のユーザーネットワークと繋がります 。広告宣伝費を過度にかけることなく、アプリを通じて全国のワーカーや法人契約企業の従業員といった潜在的な利用者層が、店舗の存在を認知して利用へとつながるエコシステムが構築されています 。

いいオフィス自社開発の省人化システム『E Solution』に関するお問い合わせはこちらから

https://e-office.space/contact

完全無人で営業している店舗の主な導入事例

いいオフィス青物横丁 by U-make

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinagawaku/aomonoyokocho-by-u-make

いいオフィス旭川 by Worcu-pet

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/asahikawashi/asahikawa-by-worcu-pet

いいオフィス近鉄下田 by Kc Study Studio

https://e-office.space/spaces/tokai-kinki/nara/kashibashi/kintetsushimoda-by-kc-ss

24時間営業している店舗の主な導入事例

いいオフィス三鷹 by LHK

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/mitakashi/mitaka-by-lhk

いいオフィス鶴見 by Bizcafe鶴見

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/tsurumi-by-bizcafe

いいオフィス天神川 by UpStairs

https://e-office.space/spaces/chugoku-shikoku/hiroshima/hiroshimashi/tenjingawa-by-upstairs

席数が少ない店舗の主な導入事例

いいオフィス津田沼 by MACHI DESK

https://e-office.space/spaces/kanto/chiba/funabashishi/tsudanuma-by-machidesk

いいオフィス与野 by 窯茶業

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/saitamashi/yono-by-kamachagou

いいオフィス帯広 by omoto

https://e-office.space/spaces/hokkaido/hokkaido/obihiroshi/obihiro-by-omoto

個室や会議室を無人で予約管理している店舗の主な導入事例

いいオフィス上尾 by TOKYO NORTH GATE

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/ageoshi/ageo-by-tokyonorthgate

いいオフィスセンター南 by Farrow Group

https://e-office.space/spaces/kanto/kanagawa/yokohamashi/centerminami-by-farrowgroup

いいオフィス五反野 by 8Knot

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/adachiku/gotanno-by-8knot

https://e-office.space/contact

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式Twitter：https://x.com/ii_office