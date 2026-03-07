炎のカルボナーラにラクレットチーズを豪快に。チーズに溺れる「禁断のカルボナーラ」登場【恵比寿CheeseTavernCASCINA 】

炎×ラクレット×トリュフ。チーズ好きのための“禁断のカルボナーラ”を期間限定販売

株式会社 EDGE

恵比寿 Cheese Tavern CASCINA（チーズタバーン カシーナ）は、2026年3月10日から3月31日までの期間限定で、新商品 「ラクレットカルボナーラ トリュフ」 を販売いたします。



目の前で炎の演出とともに仕上げる当店の看板メニュー「炎のカルボナーラ」に、とろとろに溶かしたフランス産熟成ラクレットチーズを豪快にかけ、さらにトリュフをトッピングした贅沢な一皿。チーズの器で濃厚に仕上げたカルボナーラに、溶けたラクレットチーズが重なり合う、チーズ好きのための“チーズに溺れるカルボナーラ”です。

＜新商品概要＞

■商品名

ラクレットカルボナーラ トリュフ

■価格

2,900円（税込3,190円）

■販売時間

ディナータイムのみ

■販売期間

2026年3月10日（火）～3月31日（火）まで

※数量限定のためご用意できない場合がございます。

炎のチーズパスタとは

商品詳細URL :https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/dtlmenu/

Cheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）の一番人気商品【炎のチーズパスタ】はペコリーノロマーノというイタリア産チーズを塊の中で仕上げるパスタです。

お客様の目の前で仕上げを行っていきます。

ペコリーノロマーノチーズというイタリアのハードタイプのチーズをまるごと使用します。パスタを投入する前にチーズをあたため溶かします。

フランベの火が消えたところでタイミングよくキッチンからゆでたてのパスタをチーズの中に投入します。

手早くチーズと絡めて濃厚に仕上げていきます。お皿にもつけて完成です。

【清潔感のあるカジュアルなチーズイタリアン】

【清潔感のあるカジュアルなチーズイタリアン】

清潔感のあるカジュアルなチーズイタリアン木の温かみが感じられる店内で、前菜からデザートに至るまでとことんチーズにこだわったお料理の数々を召し上がりいただけます。陽の差し込むカフェ感覚のランチタイムが一変して、ディナータイムは落ち着いた雰囲気に変わります。ご友人とのお食事や、デート、誕生日のお祝いでのお食事でぜひご利用ください。

〈店舗概要〉■店舗名 ： Cheese Tavern CASCINA （チーズ タバーン カシーナ）

■ジャンル： イタリアンレストラン

■URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/

■所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 ダイニングイノベーションビル1F

■電話番号： 03-6412-7905

■営業時間： 平日 ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） /

ディナー 17:30～22:30（L.O. 21:30）

土日祝日 ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） /

ディナー 17:00～22:00（L.O. 21:00）

■席数 ： 45席

■サービス料・チャージ： ディナータイムのみサービス料10％

■定休日 ： 年中無休（年末年始を除く）

■店舗面積： 50坪

■平均予算： ランチ 2,500円、 ディナー 7,000円

＜株式会社Edge 会社概要＞

株式会社Edgeでは、商品やサービスを通じて、お客様にGOOD EXPERIENCE＜素晴らしい体験＞を提供することをミッションに掲げております。

■会社名 ：株式会社Edge (エッジ)

■所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1-16-7 エビスツイン仁平ビル501号室

■電話番号：03-6412-7964

■代表者 ：代表取締役社長 高田 賢介

■事業内容：外食における店舗の企画 飲食店の経営および飲食店運営の受託 飲食店経営指導 酒類、たばこ類の販売 新店舗展開に関する立案と市場調査 飲食店従事者の教育および指導 広告、宣伝に関する企画ならびに制作 新商品の企画、開発および市場調査

■設立 ：2001年8月

■URL ：http://www.ed-ge.co.jp/index.htm(http://www.ed-ge.co.jp/index.html)