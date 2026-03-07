carderia(TM)池袋店、1周年記念企画第6弾！ポケモンカード＆ONE PIECEカード「Anniversaryオリパ」発売
アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624）が運営するトレーディングカード（以下、トレカ）専門店「carderia(TM)（カーデリア）池袋店」は、オープンから1周年を記念した企画の第6弾として、ポケモンカードゲームおよびONE PIECEカードゲームの「Anniversaryオリパ」を発売いたします。
本商品は、トレカの楽しみ方の一つである“開封体験”をテーマに企画した特別商品です。2026年3月7日（土）11時の店舗オープンより販売を開始します。
■ Anniversaryオリパについて
今回発売する「Anniversaryオリパ」は、ポケモンカードゲームとONE PIECEカードゲームの2タイトルで展開する1周年記念商品です。人気カードを含むラインナップを用意し、トレカならではの“開封する楽しさ”を体験できる内容としています。
ONE PIECEカード版では、エース・ルフィ・サボなど人気キャラクターのカードを含むラインナップで、ラストワンには「シルバーズ・レイリー（コミックパラレル）」を設定しています。
ポケモンカード版では、「レシラム＆リザードンGX（SR）」などコレクター人気の高いカードを中心に構成しています。ラストワンには人気のTAG TEAMカード5枚セットが登場します。
■ 商品概要
【ポケモンカード Anniversaryオリパ】
販売価格：30,000円
販売口数：100口
主なラインナップ：レシラム＆リザードンGX（SR） など
ラストワン：TAG TEAMカード5枚セット
【ONE PIECEカード Anniversaryオリパ】
販売価格：3,000円
販売口数：200口
主なラインナップ：エース／ルフィ／サボなど
ラストワン：シルバーズ・レイリー（コミックパラレル）
■ 販売について
販売開始：2026年3月7日（土）11:00
販売場所：carderia(TM)池袋店 店頭レジ
購入希望のお客様は、店舗販売レジにてスタッフへお申し付けください。
■ 1周年記念企画について
carderia(TM)池袋店では、1周年を記念し、トレカの多様な楽しみ方を体験できる企画を展開しています。これまでにPSA10鑑定品の買取強化や記念福袋の販売、トレカ大会の開催などを実施してきました。
今回発売する「Anniversaryオリパ」も、1周年記念企画の一環として実施します。今後も店舗ならではの商品企画やイベントを通じ、トレカの魅力を多角的に体験できる取り組みを展開してまいります。
■ 店舗概要
・店舗名：carderia(TM)（カーデリア）池袋店
・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階
・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分
※営業時間は公式Xにてお知らせいたします
・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb） https://x.com/carderia_ikb
・TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@carderia_ikb
・carderia（カーデリア）とは
2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名が示す通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供いたします。
コアファンから初心者まで、幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援してまいります。