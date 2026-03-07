【フジテレビ】『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』FOD独占配信日時決定！３月14日（土）０時より配信スタート

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/10fl （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、韓国人気俳優チ・チャンウクが開催する、今回で３度目となる来日クリスマスファンミーティング『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』を、３月14日（土）０時より独占配信することが決定しました。

『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』（C）JI CHANG WOOK Japan Official Fanclub

『ヒーラー～最高の恋人～』『サムダルリへようこそ』『あやしいパートナー ～Destiny Lovers～』など数々のヒット作で存在感を示し、日本では音楽活動の幅を広げ、俳優だけでなく歌手としても注目を集める韓国俳優チ・チャンウク。洗練されたルックスと親しみやすい人柄、そのギャップが多くのファンを魅了し続けています。

クリスマスイブに日本のファンと“WISH”を共有

FODにて３月14日（土）０時より独占配信する、チ・チャンウクの来日クリスマスファンミーティング『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』。2025年12月24日（水）、東京ガーデンシアターにて開催された本イベントは、チ・チャンウクにとって３年連続の来日ファンミーティング。さらにこの日は、日本１stアルバム「Assemble」のリリース日という記念すべきタイミングと重なり、FC会員限定イベントと本公演を含め、8,000人以上のファンが会場に集結。特別な１日を、チ・チャンウクとともに分かち合いました。

ブラックコーデで登場したチ・チャンウクに、会場は一瞬で熱狂！

公演開始とともに中央の幕が上がると、ブラックの装いに身を包んだチ・チャンウクが登場！日本３rdシングル「SHINY TRIP」の歌唱で華やかに幕を開けました。「皆さん、こんにちは！チ・チャンウクです。お久しぶりです。元気でしたか？僕も元気です」と流暢な日本語での挨拶に、会場からは大きな歓声が沸き起こりました。「クリスマスイブに、こうして皆さんと一緒に過ごせることに感謝しています。初めての日本アルバムをリリースした日に、皆さんに喜んでいただけて本当に幸せです」と、率直な想いを語り、会場は温かい雰囲気に包まれました。

“WISH”に込めた想いと、進化し続ける現在地

今回の『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』のテーマは“WISH”。トークコーナーでは、公演タイトルについて「最初は（チャンウクの）“Wook”のWだと思っていました」と微笑ましいエピソードを披露しつつ、「どちらにしても、皆さんの存在が一番大切です」とファンへの想いをストレートに伝えました。主演ドラマ『捏造された都市』（Disney+）では多くのアクションに挑んで体を酷使したことを明かし、「今後は恋愛ものをやりたい」と語るチ・チャンウク。また、今後配信が予定されている作品への期待も語りました。

未公開写真に客席サプライズ…距離ゼロの時間！

SNSフォロワー約2,800万人を誇るチ・チャンウクが、この日は未公開写真を次々と公開。海外での活動や撮影の舞台裏、素顔が垣間見えるカットに、会場は終始和やかな空気に包まれました。イベントの後半では、３階席から客席にサプライズ登場！各フロアを回って花を手渡し、ファンに寄り添う姿勢が伝わるひと幕となりました。

80歳ファンの願いも実現、心に残る名場面

ファンの“WISH”を叶えるコーナーでは、会場のファンのリクエストに次々と応えていくチ・チャンウク。中でも大きな感動を呼んだのは、来年80歳になるファンの「おぶってほしい」という願い。「ファンをおんぶするのは初めてです」と照れながらも実行し、「ファンの皆さんが健康で幸せでいられるなら、何でもします」と語る姿に、温かな拍手が送られました。

歌と想いを重ねた、忘れられない聖夜

ライブパートでは、登場曲の「SHINY TRIP」に加え、「僕がいたこと」「あなたがいてくれた」「My Christmas Wish」などのアルバム収録曲、全６曲を披露。最新曲「Celebration」ではファンとの掛け声が響き渡り、会場は一体感に包まれました。アンコールでは「The Wind Of Spring」を歌唱。何度も振り返りながら手を振り、名残惜しそうにステージを後にしました。

チ・チャンウクとファンにとって、忘れられない“クリスマスプレゼント”となったファンミーティング。心温まる感動のイベントの模様を、ぜひFODでお楽しみください！

【FODでは、過去の来日イベント２作品も独占配信中！】

◇ 配信概要

■タイトル：2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』

■配 信：３月14日（土）０時～独占配信開始

■出 演：チ・チャンウク

