福岡・天神にパーソナルジム「精神と時のジム 福岡天神店」が3月7日オープン。月額1万円OFFのオープンキャンペーン実施中！

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う僕と私と株式会社は、パーソナルトレーニングジム「精神と時のジム 福岡天神店」を、2026年3月7日に福岡・天神エリアでオープンいたしました。

福岡・天神に「精神と時のジム 福岡天神店」がオープン

僕と私と株式会社は、2025年11月にオープンした「精神と時のジム 恵比寿店」に続き、「精神と時のジム 福岡天神店」を福岡・天神エリアにオープンしました。恵比寿店のオープンから約4ヶ月での出店となります。

「精神と時のジム」は、通い放題で利用できる料金体系と、低価格で始めやすいパーソナルトレーニング、そして会員同士のコミュニケーションを大切にする運営スタイルを特徴としています。福岡天神店でも、そのコンセプトを踏襲し、日常の中で無理なく通えるジムを目指します。

また、赤坂駅（地下鉄）、天神駅（地下鉄）、西鉄福岡（天神）駅と複数駅からアクセスできる立地に位置しており、仕事帰りや休日など、それぞれのライフスタイルに合わせて通いやすい環境です。

さらに、オープンを記念し、期間限定で月額費用が1万円OFFとなるキャンペーンも実施中です。ぜひこの機会にお試しください。

「精神と時のジム 福岡天神店」の店舗概要

店名：精神と時のジム 天神店

住所：福岡県福岡市中央区大名2丁目10-31 ネオハイツ天神705号

アクセス：赤坂駅より徒歩3分

営業時間：平日9:30～22:00 / 土日10:00～20:00

定休日：木曜日・祝日

予約方法：

公式サイト：https://earthrapport0407.com/fukuokatenjin/

公式ライン：https://lin.ee/CkcP5JI

▼メニュー

パーソナルトレーニング＆マッサージ30分通い放題：月額 39,600円（税込）

パーソナルトレーニング＆マッサージ50分通い放題：月額 59,800円（税込）

パーソナルトレーニング＆マッサージ50分×月5回：月額 29,800円（税込）

法人プラン50分×月12回：月額 59,800円（税込）

僕と私と株式会社がパーソナルジム事業を運営する背景

僕と私と株式会社では、会社の行動指針のひとつに「Wellbeing（ウェルビーイング）」を掲げ、心身の健康が持続的なパフォーマンスにつながると考えています。

その価値観のもと、美容や食に続くブランド事業として「運動」に着目し、パーソナルジム事業をスタートしました。

私たちは、パーソナルジムを単に筋肉を鍛える場所ではなく、心身のコンディションを整え、日常を健やかに保つための場として提供したいと考えています。恵比寿店で培った運営ノウハウを活かしながら、天神という街に根ざし、ここでしか生まれないコミュニティと体験を育てていきます。

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、韓国で話題の肌質管理をZ世代向けにアレンジしたスキンケアサロン「belle渋谷店」、名作ゲームをタイパ良く楽しめる令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com