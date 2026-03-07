『くまのプーさん』モチーフのグッズが当たる！「ディズニー ファンタスピーク」英語学習応援イベントを開催

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク（以下、ファンタスピーク）」では、今年原作デビュー100周年を迎える『くまのプーさん』シリーズを対象に、2026年3月2日（月）より学習応援イベントを開催しています。

本イベントでは、応募者全員にアプリ内で使えるチケットをプレゼント。さらに抽選で、『くまのプーさん』デザインのマルチ充電ケーブルが当たります。

■3月2日（月）スタート！抽選で『くまのプーさん』デザインのマルチ充電ケーブルが当たる

『くまのプーさん』シリーズで学ぶ、学習応援イベントを開催中『くまのプーさん』デザインのマルチ充電ケーブルが抽選で当たる【実施期間】

2026年3月2日（月）～2026年3月15日（日）23:59

【プレゼント】

▶ １.応募者全員プレゼント：アプリ内「チケット」

応募条件：「物語を聞く」レッスンを5回実施

チケットは、アプリ内で以下の機能にご利用いただけます。

- ディズニーアートを集める- 「コレクションくじ」を引く 連続学習日数のキープ

▶ ２.抽選で3名様にプレゼント：『くまのプーさん』デザインのマルチ充電ケーブル（株式会社グルマンディーズ）

応募条件：「スピーキング」レッスンを2回実施

【イベント詳細URL】

https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/55212646758425

■英語初心者でも楽しく学べる『くまのプーさん』シリーズ（対象4作品）

英語初心者にもぴったりの初中級レベルの4作品が対象

本イベントでは、今年原作デビューから100周年を迎える『くまのプーさん』シリーズ計4作品を対象としています。

英語初心者の方も無理なく学べる2つのレベル【★1レベル：初級レベルのイベント対象作品】

『ルーの木登り』

『お世話は誰が？ お世話はプーが！』

『プーの親切ゲーム』

短くシンプルな英文で構成された、英語に苦手意識のある初級者の方にも最適な作品です。

取り組みやすい約10話のボリュームで、リスニングとスピーキングの基礎を育みます。

【★2レベル：初中級レベルのイベント対象作品】

『くまのプーさん』

中学英語レベルを中心とした英文構成で、英語初心者の方や、大人のやり直し学習にも適した教材です。

24話の構成で、物語を楽しみながら4技能を育むレッスンに取り組みます。

■50作品以上の物語で学べる！「ファンタスピーク」独自の「ストーリー学習」

「ファンタスピーク」では、英語初心者から英語上級者まで、幅広い学習に対応できる53作品を用意しています。

物語の場面ごとに4レッスンに取り組む「ストーリー学習」

「ストーリー学習」は、ディズニーやピクサーの物語に沿って、場面ごとに次の4レッスンに取り組む学習メソッドです。

- 物語を聞く（リスニング）- 単語クイズ- 文法クイズ- スピーキング

同じ単語・英文に繰り返し触れられる設計により、物語の流れに沿って無理なく学習を進められることが特長です。

■累計30万ダウンロード突破！「ディズニー ファンタスピーク」とは

2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した、ディズニーやピクサーの作品で楽しく英語を学べる大人向けアプリです。（※2026年3月時点）

累計DL数30万突破！英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」【学習コンテンツの主な特長】- ディズニーやピクサーの名作50作品以上を収録- 10万語以上の英語に触れられる「ストーリー」- 海外パークで使える約600フレーズを学べる「パーク英会話」- 日替わりミニコンテンツで学べる「トリビア」【学習を支える主な機能】- テキスト表示/非表示- 音声速度変更- AI発音フィードバック- マイ単語帳- まとめ聞き- 公式アートを集められる「コレクション」

忙しい日常でもスキマ時間で続けられる設計が特長です。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store／Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

※注釈

- 「ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。- ★1と★2レベルの作品には文法クイズはありません。- 「Android」「Google Play」は、Google LLCの商標または登録商標です。- 「App Store」は、Apple Inc. のサービスマークです。

［アルクとは］

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

