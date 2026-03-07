World Sauna Award 2026「SAUNA37」を発表
SAUNA37
TTNE株式会社（本社：東京都港区）は、3月7日（サウナの日）に、サウナが旅の目的地となるような世界のディスティネーションサウナ37施設をノミネートする、サウナ特化型ワールドサウナアワード 「SAUNA37 2026」をリリースいたします。
本取り組みを通じて、世界のサウナ文化の発展に貢献し、サウナを通じて世界中の人々がより幸福で健康的な生活を送れる未来を創造していきたいと考えております。
SAUNA37を通して ”サウナ文化を世界の人々へ届けたい”
[TTNE] は、世界の素晴らしいサウナを自ら体験してきたととのえ親方（松尾大）とサウナ師匠（秋山大輔）が、日本にもこのようなサウナ文化を定着させたいという想いでスタートしました。世界へサウナ旅ができるようになった今、世界には多くのユニークなサウナ施設・文化が存在することを「SAUNA37」を通じて紹介し、日本のサウナカルチャーをさらに進化させるとともに、日本のサウナカルチャーを世界へ発信したいと考えています。[TTNE] は ”Best Sauna Ever” をタグラインとして掲げ、国内のみに留まらず世界へ目を向け、これからもサウナカルチャーの発展に挑戦します。
World Sauna Award 2026「SAUNA37」ノミネート施設
今年で3度目を迎える「SAUNA37」では、世界各国の多彩なサウナ施設を紹介。
今回ノミネートされたのは、13℃の冷泉と100℃の熱を巡る極限の温冷サウナ体験ができる日本の「寒の地獄旅館」。ヨーロッパからは、溶岩と乳白色の地熱水が織りなすラグーン・スパ「Blue Lagoon Iceland」、アルプスの絶景を望むサーマルスパ「Les Bains de Lavey」、そしてフィンランドの伝統を受け継ぐ世界最大級のスモークサウナ「Tupaswilla」など、サウナとともに雄大な景色も楽しめる施設がノミネートしました。
さらに、タイ・プーケットの「KEDR Spa & Sauna」や、オーストラリア・メルボルンの「Soak Bathhouse」などもノミネートされ、今年も地域やスタイルの異なる多彩なサウナ施設が選出される結果となりました。
Blue Lagoon Iceland
Blue Lagoon Iceland（Iceland）
世界でも有数の広大な地熱ラグーンを有し、黒々とした溶岩地帯と、ミネラル豊富な乳白色の地熱海水のコントラストが印象的なスパ施設。ラグーンに隣接するサウナでは、水面と溶岩景観を見渡すパノラマビューを堪能できる。
寒の地獄旅館
寒の地獄旅館（Japan）
創業からまもなく100年を迎える歴史ある温泉旅館。毎分2トンを超える豊富な湧出量を誇る源泉かけ流し温泉を有し、源泉13～14℃に浸かる冷泉サウナは、ユニークな入浴体験として知られている。2023年には、100度を超える薪ストーブサウナ「暖の地獄サウナ」が誕生した。
KEDR Spa & Sauna
KEDR Spa & Sauna（Thailand）
タイ・プーケットに位置する本施設は、トロピカルリゾートのようなスタイリッシュな空間で、多彩なリラクゼーション体験を提供。施設内には、本格的なフィンランド式ドライサウナをはじめ、タイハーブを用いたスチームルーム、温冷プランジプール、レインルームなどを完備。
Les Bains de Lavey
Les Bains de Lavey（Switzerland）
スイス南西部、アルプスの絶景を望む地に位置する本施設は、2025年にリニューアル。1,600平方メートル に広がるサーマルバスエリアを有し、ソルトエアーサウナやバイオサウナなどの多彩なサウナに加え、ハマムエリアでは繊細な香りをまとった5つのテーマ別スチームバスを楽しむことができる。
Soak Bathhouse
Soak Bathhouse - South Yarra（Australia）
メルボルン中心部に昨年オープンした本施設は、静かなデイスパとは一線を画し、つながりや会話を育むソーシャルなウェルネス空間。オアシスのようなフロアで、ミネラルプールをはじめ、ホットスパやシダーウッドのドライサウナ、スチームルームなど多彩なバス体験が可能。
Tupaswilla
Tupaswilla（Finland）
小さな池のほとりに建つ、世界最大のスモークサウナ。敷地内で採取された黒いピートを肌に塗布し、そのまま最大20分のスモークサウナによって不純物を引きだずことができると考えられている。サウナ内ではロウリュや温度調整がガイド付きで行われ、セッション後はピートを洗い流すほか、そのまま池へ入水することもできます。
ノミネート施設一覧 ※アルファベット順- 38° THE BATHHOUSE（Australia）
- Adventuremine（Sweden）
- Allas Pool（Finland）
- Aquardens Verona Spa（Italy）
- ARC（UK）
- Arctic Bath（Sweden）
- Biome by Corinthia London（UK）
- Blue Lagoon Iceland（Iceland）
- Capybara Bathing（Australia）
- Chochołowskie Termy（Poland）
- Great Jones Spa（USA）
- Hotel Jungbrunn（Austria）
- Hotel Krallerhof（Austria）
- Hotel Tjampuhan and Spa（Indonesia）
- KAN NO JIGOKU RYOKAN / 寒の地獄旅館（Japan）
- KEDR Spa & Sauna（Thailand）
- Kokyu no Ma, Shiriuchi Onsen / 知内温泉 呼吸の間（Japan）
- Les Bains de Lavey（Switzerland）
- Lonna Sauna（Finland）
- Nowhere Baths（Singapore）
- OCHIAIRO / おちあいろう（Japan）
- Rudas Thermal Bath（Hungary）
- SATAMA Sauna Resort ＆ Spa（Germany）
- Scandinave Spa Whistler（Canada）
- Sense Of Self（Australia）
- Serlachius Art Sauna（Finland）
- Soak Bathhouse - South Yarra（Australia）
- Soria Moria Sauna（Norway）
- SPA ONE（Netherlands）
- Strom Nordic Spa（Canada）
- Szechenyi Thermal Bath and Swimming Pool（Hungary）
- Tamina Therme（Switzerland）
- Terme Olimia（Slovenia）
- Thermen Maarssen（Netherlands）
- Tupaswilla（Finland）
- V Spa Hotel and Conference Centre（Estonia）
- Vabali Spa Hamburg（Germany）
協賛企業
■HARVIA（ハルビア）
1950年にサウナの本場フィンランドで創業。ハルビアは、サウナヒーター市場においてフィンランドをはじめとする欧州でも圧倒的シェアを誇り高い評価を得ている、サウナ＆スパ業界のグローバルマーケットリーダーです。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとして、現在200社以上のパートナーと提携し、世界90ヶ国へサウナ＆スパ製品を提供しています。
ハルビアは、包括的なサウナとスパ製品を取り揃え、ハイエンドヒーターのEOS、アウトドアサウナのオールモストヘヴン、アウトドアサウナ及びホットタブのキラミ、スチームサウナのサーマソルをグループ傘下に置いています。
HARVIA
■[TTNE]について
[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。
100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランドSHOP[TTNE]、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」、世界中から厳選した自宅用事業用のサウナ施工専門サイト「SAUNA SELECT」など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。
株式会社HARVIA JAPANが認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。
ととのえ親方
ととのえ親方 [松尾大] プロサウナー
複数企業を経営しながら全国のサウナ施設をプロデュースする実業家・プロサウナー。多くの人を“ととのう”状態に導いてきたことから“ととのえ親方”と呼ばれるように。秋山大輔（サウナ師匠）と共にサウナクリエイティブ集団「TTNE」や「日本サウナ学会」を設立し、サウナ界における様々なジャンルで活動を展開。世界初の「Harvia グローバルアンバサダー」も務め、建築・デザインと融合した先進的サウナ空間を国内外で展開。著書に『人生を変えるサウナ術』など。
サウナ師匠 [秋山大輔] プロサウナー
イベントを軸としたブランディング会社を経営しながら、世界を舞台に活動するプロサウナー。日本最大級のサウナイベントやアワード、革新的サウナ空間のプロデュースを手がけ、2025年大阪・関西万博では主催者催事 万博サウナ「太陽のつぼみ」の総合プロデューサーを務める。世界No.1サウナブランド「Harvia」からグローバルアンバサダーに任命され、日本のサウナカルチャーを未来へと導くキーパーソンとして国内外で注目を集める。日本発の感性と世界水準の視座を掛け合わせ、世界とつながる次世代サウナ文化を創出している。
サウナ師匠
＜オフィシャルサイト＞
TTNE : https://ttne.jp
サウナ専門ブランドSHOP[TTNE] : https://www.ttne.shop
日本サウナ学会 : https://www.ja-sauna.jp
SAUNACHELIN : https://www.saunachelin.com
SAUNA37 : http://sauna37.com
SAUNA SELECT : https://sauna-select.com
ととのえ親方：https://www.instagram.com/totonoeoyakata
サウナ師匠：https://www.instagram.com/saunashisho
■本件に関するお問い合わせ
TTNE株式会社 担当：森田
メール：morita@ttne.jp
代表番号： 03-5843-7576