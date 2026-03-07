事業共創カンパニーRelic、代表の北嶋がPodcast番組「BRAIN SWITCH」の土曜レギュラーに就任。境目研究家・安田 佳生氏と共に新コーナー『新規事業はこうやって創る』が本日より配信開始

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗、以下、Relic）は、本日2026年3月7日(土)より、代表取締役CEO/Founderの北嶋 貴朗が、境目研究家・安田 佳生氏が主宰するPodcast番組「BRAIN SWITCH」の土曜日レギュラーとして出演することをお知らせいたします。

本番組では土曜日の新コーナーとして、『新規事業はこうやって創る』を本日よりスタートします。初回配信を皮切りに、今後は毎週土曜日に最新回を更新し、数多のプロジェクトを成功に導いてきた北嶋の実践知と、安田氏の独自の視点を掛け合わせた「事業創造の本質」を余すことなく発信してまいります。

■新コーナー『新規事業はこうやって創る』について

「BRAIN SWITCH」は、各界のトップランナーが自身の「思考の転換点」を語るビジネスPodcast番組です。

本日よりスタートする新コーナー『新規事業はこうやって創る』では、日本から世界的な新規事業を生み出すために大企業を中心に1,000の事業共創に挑む北嶋 貴朗と、儲かるマイクロ法人を増やすためオリジナル商品を開発し続ける番組主宰の安田 佳生氏が、マイクを前に熱く語り合います。

大企業とマイクロ法人という、一見すると正反対の顧客層を持つ二人が、「事業を生み出す」という共通テーマについて徹底的に語り合います。支援の規模やアプローチは異なれど、ゼロから価値を創出するプロセスにおいて不可欠な「思考の切り替え」や、共通する成功の要諦とは何か。二人の掛け合いを通じて、新規事業に挑むすべての人に役立つヒントを毎週土曜日にお伝えします。

＜番組概要＞

番組名： BRAIN SWITCH

新コーナー名： 新規事業はこうやって創る

パーソナリティ： 北嶋 貴朗（株式会社Relic 代表取締役CEO/Founder）、安田 佳生 氏（境目研究家）

更新日： 毎週土曜日（本日3月7日より初回配信開始）

配信媒体： Apple Podcast / Spotify / Amazon Music ほか

番組公式サイト（視聴URL） :https://brainswitch.studio/program-sat-2.html

■出演者プロフィールおよび著書紹介

北嶋 貴朗

株式会社Relic 代表取締役CEO/Founder

埼玉県立川越高等学校・慶應義塾大学を卒業後、組織変革や新規事業に特化したベンチャーファームにて中小・ベンチャー企業から大企業まで幅広く新規事業開発や組織変革を支援した後、ITメガベンチャーであるDeNAに入社。新規事業開発や事業戦略/事業企画の立案、大企業とのオープンイノベーションの責任者として数々の事業の創出から成長までを担う責任者を歴任し、100億円規模まで拡大。

2015年に株式会社Relicを創業し、国内シェアNo.1の新規事業開発支援・共創実績を持つ事業共創プラットフォームに成長させる。Financial Timesのアジア太平洋地域の急成長企業ランキングに4年連続ランクイン、ニッポン新規事業創出大賞、日本サービス大賞などを受賞。著書に4万部を超えるベストセラーとなった「イノベーションの再現性を高める新規事業開発マネジメント――不確実性をコントロールする戦略・組織・実行(日本経済新聞出版)」がある。2021年9月、株式会社Relicホールディングスを設立し持株会社体制に移行後、27社・350名以上が連なり100億を超える規模になったRelicグループの代表も務めるなど、起業家としても社内起業家としても100億を超える事業規模を実現。大阪大学大学院「イノベーション論」招聘教員。

【主な著書】

『イノベーションの再現性を高める 新規事業開発マネジメント』（日本経済新聞出版）

5,000社以上の支援実績を体系化した本書は4万部超のベストセラー。番組ではこの知見をベースに「事業共創」の現場のリアルを語ります。

書籍URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4532323681?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_1BPX2B1BD07G588MZP86

安田 佳生（やすだ よしお）氏

境目研究家

ポッドキャスター

株式会社安田佳生事務所 代表

1965年生まれ。大阪府出身。2011年に40億円の負債を抱えて株式会社ワイキューブを民事再生。自己破産。1年間の放浪生活の後、境目研究家を名乗り社会復帰。現在はポッドキャスターとして「ブレインスイッチ」「稼ぐ社長の脳内見学ツアー」を運営。事業家として「マイクロ法人・経営研究会」「マイクロ法人Select」「雇わない株式会社」などに携わっている。著書に『千円札は拾うな』『自分を磨く働き方』など。

■事業共創カンパニーRelicについて

Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで日本を代表する大企業を中心に5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。26社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国17都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/

詳細を見る :https://relic.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referrals&utm_campaign=all_other&utm_content=other&utm_term=20260307

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/