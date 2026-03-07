【ボイトレ・マンツーマンダンスならNAYUTAS】フランチャイズ加盟校３校舎（大曽根、平塚、門前仲町）を開校！

株式会社K Village

日本最大級の韓国語教室「K Village 韓国語」を運営する株式会社K Village（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑原 元就）が展開している日本最大級のボイトレ・ダンスマンツーマンスクール「NAYUTAS」は、フランチャイズ加盟校として大曽根校、平塚校、門前仲町校の3校舎を2月にオープンしました。

NAYUTAS 大曽根校

大曽根駅6番出口から徒歩3分、商業施設メッツ大曽根から徒歩1分の好立地で周辺は明るい道路が多く、お子様お一人でも安心して通えます。

校舎にはボイストレーニングルーム2部屋、ダンスルーム1部屋を完備。

ボイトレ・話し方・ピアノ・弾き語り・ダンス・動画編集まで幅広いコースを展開し、お子様から大人までそれぞれの目標に寄り添った指導を行っています。

「楽しい」と感じられる時間を何より大切にし、また来たくなる場所を目指してまいります。

校舎概要

校舎名：NAYUTAS 大曽根校

URL ：https://nayutas.net/school/ozone/

住所：愛知県名古屋市東区1-9-29 栄ビル2A

アクセス：大曽根駅6番出口より徒歩3分

営業時間：10:00 ～22:00

定休日：なし（年末年始など除く）

運営会社：株式会社SORAMEL、校舎長：林沙和

NAYUTAS 平塚校

JR平塚駅より徒歩3分、駅近で安心して通っていただける環境を整えています。

校舎にはボイストレーニングルーム2部屋と、広々としたダンススタジオ2部屋を完備。

レッスン時間外には空きスタジオを自習室として無料開放し、主体的な練習もサポート。

ボーカル（趣味・プロ志向・K-POP・声優など）からダンスまで幅広く対応し、3歳から80歳まで、初心者からプロ志向の方まで全世代の学びを支えます。

「平塚を音楽とダンスで盛り上げたい」という思いのもと、地域と連携しながら発展に貢献します。

また、ナユタスの理念である「苦手を好きに、好きが得意に」を体現し、生徒様一人ひとりが自身の可能性を広げ、確かな成長を実感できる場を提供し続けます。

校舎概要

校舎名：NAYUTAS 平塚校

URL ：https://nayutas.net/school/hiratsuka/

住所：神奈川県平塚市明石町10-3 第一住建平塚ビル6F

アクセス：平塚駅から徒歩3分

営業時間：10:00 ～22:00

定休日：なし（年末年始など除く）

運営会社：ウッド株式会社、執行役員：工藤大介

NAYUTAS 門前仲町校

東京メトロ東西線「門前仲町駅」1番出口から徒歩30秒、都営大江戸線5番出口から徒歩5分と、アクセス抜群の立地です。

歴史ある「富岡八幡宮」の参道沿いに位置し、人通りも多いため安心して通えます。

校舎にはボイストレーニングルームを2部屋、ダンスルーム1部屋を完備。

ボイトレ・ダンスコースを設け、プロを目指す方はもちろん、趣味で楽しみたい方や初心者の方、少し苦手意識のある方も大歓迎です。

お子さまの受講にも対応し、一人ひとりのペースに合わせて丁寧にサポートします。

本校でのレッスンを通じて、より多くの皆さまに音楽の楽しさを知っていただくお手伝いができればと考えております。

校舎概要

校舎名：NAYUTAS 門前仲町校

URL ：https://nayutas.net/school/monzennakacho/

住所：東京都江東区富岡1丁目12-1 VILLETA DUE3階

アクセス：門前仲町駅から徒歩30秒

営業時間：10:00 - 22:00

定休日：なし（年末年始など除く）

運営会社：ティー・ディー・ハウジング株式会社、代表取締役：大和久尚孝

NAYUTAS（ナユタス）について

NAYUTAS（ナユタス）は、株式会社K Villageが展開する全国100校舎超のボイトレ・ダンス・楽器のマンツーマンスクールです。

「苦手を好きに、好きが得意に。」という理念のもと、プロ講師による質の高いマンツーマン指導を全国で提供しています。

ボイストレーニングでは、ボーカル・声優・ミュージカル・K-POP・話し方など幅広い目的に対応し、ダンス・楽器・DTMまで、多様な表現ジャンルを一人ひとりの目標に合わせて学べる柔軟なカリキュラムを展開。

個性を伸ばす教育スタイルが支持され、未経験者からプロ志向まで幅広い層から選ばれています。

さらに、教室レッスンだけでなく、デジタルコンテンツやオンライン学習を通じて、表現に挑戦するすべての人の「一歩」を後押しする取り組みを強化しています。

2026年も全国各地での新規開校を予定しており、事業拡大に向けた教室展開を加速させ、今後もエンターテインメント領域の教育機会を広げることで、誰もが才能を伸ばせる環境づくりに努めてまいります。

本件に関するお問い合わせ

NAYUTAS公式ホームページ :https://nayutas.net/

株式会社K Village

取締役 飯田 裕紀

https://kvillage.co.jp/contact/

【株式会社 K Village 会社概要】

本社：〒163-0807 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル7F

代表取締役：桑原 元就

設立：2010年

URL：https://kvillage.co.jp/

【事業内容】

・韓国語教室の経営（https://kvillage.jp/）

・韓国留学手続き代行（https://kankokuryugakuguide.com/）

・韓国情報メディアの運営「K Village MODULY Web(https://kasioda.com/)」

・韓国好きのための情報メディア「K Village MODULY（モドゥリー）(https://moduly.kvillage.jp/)」運営

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%A5%BD%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AAk-village-moduly/id1574851769?mt=8)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kvillage.moduly&pcampaignid=fdl_long&url=https://kvillage.jp/&pli=1)

・月額制サブスクサービス「K Village プライム(https://moduly.kvillage.jp/prime/)」の運営

・韓国スキンケア専門通販サイト「K Village Meon(https://meon-premier.gangnamdoll.jp/)」

・ボイストレーニングスクール「ナユタス(https://nayutas.net/)」の運営

・少人数で効果実感。正統派ピラティス「K Village Pilates(https://pilatestokyo.jp/)」

・有料職業紹介