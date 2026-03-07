【警告】サウナ界の異端児「RUSH」、ついに本拠地を。未完成のままオープンする、狂気と熱狂の実験基地『RUSH BASE』始動。

株式会社 RUSH

サウナプロチームとして活動する 株式会社 RUSH（本社：東京都杉並区、代表取締役：中山怜大）は、2026年3月7日（土）、自社のアイデンティティを体現する拠点「RUSH BASE」を始動いたします。

世の中には「完成した綺麗なオフィス」が溢れています。しかし、私たちは気づいてしまったのです。完成した瞬間に、それは終わってしまうのではないか、と。 だからこそ『RUSH BASE』に完成はありません。ここは、RUSHのDNAが物理的な形を持っただけの、いわば「壮大な実験場」です。かのサグラダ・ファミリアのような大層なものでもありません。

■ RUSH BASE：3つの「ヤバい」ポイント

サウナが「熱→冷→整」の循環で完成するように、RUSHの活動も「つくる（施工・設計）」「伝える（アパレル・メディア）」「進化する（施設運営・セミナー）」という3つのサイクルを回し続けています。 RUSH BASEは、この循環を物理的に体験できる場所として設計されました。

1. 500平方メートル 超の倉庫まるまる「RUSHの脳内」

1階（LAB）では職人が大工仕事をし、火花を散らしてサウナをつくり、2階（GALLERY）ではその技術を眺める。吹き抜け構造にすることで、「つくる熱」と「愛でる熱」が常に混ざり合う、サウナ好きにはたまらない（あるいは、うるさすぎる）空間になっています。

2. 「BASE SAUNA」：昨日と今日でサウナが違う

2階に鎮座する「BASE SAUNA」は、実験用体験型サウナです。スチームを浴びた翌日には、昭和ストロング設定になっているかもしれません。RUSHが「これ面白いかも」と思ったアイデアが、翌日には実装されるような。常にアップデートされ続ける変態仕様です。

3. 「配信小屋」を完備

もはやオフィスというよりスタジオ。アパレル販売エリアでは、知識や情報を世界と共有するための配信小屋を設置予定。ここから、サウナのことや、代表の独り言などを「RUSH TUBE」（仮）として全世界に強制的にお届けします。

■ 代表：中山怜大の想い

「本当は自分たちだけの秘密基地にするつもりでしたが、仲間が増えすぎて収拾がつかなくなりました。ここは、仕事をする場所ではありません。サウナの未来を企む場所です。かっこいい内装に騙されないでください。ここは、大人が本気で遊んでしまった結果、生まれてしまった“ヤバい場所”です。興味がある方、一緒に火傷しに来ませんか？」

■ 【次回予告】RUSH TUBE 始動：プロセスのすべてを公開

RUSH BASEができるまでの紆余曲折、拠点の全貌を公開する【0話】を公開。「#RUSHBASE」で、私たちの狂気が日常に変わっていく様子を、ぜひInstagramで監視してください。

【会社概要】



名称：RUSH, inc.

公式サイト：rush.monster(https://rush.monster/)

所在地：東京都杉並区方南2-21-5 高橋ビル301

事業内容：サウナ施工／サウナ設計／サウナメンテンナンス

サウナプロデュース／サウナグッズ企画・制作・PR



【代表取締役：中山怜大プロフィール】

RUSHの火種をつけた、最初の首謀者。

既存の社会構造への「怒り」を原動力に、サウナ界へ飛び込んだ異端児。 決断のバロメーターは数字ではなく、いつだって「それが楽しいか、どうか」。「何をやるか」より「誰といたいか」を貫き、未知なる体験を求めて彷徨う確信犯的な自由人。RUSHという名の「この指とまれ」を最初に掲げ、大人たちが本気で火傷するための遊び場を爆誕させてしまった。甲子園へ3度出場し、立教大学野球部では「第100代主将」を担った超・王道のアスリート。

【本件に関するお問合せ先】

saunaproteam@saunarush.com

担当：トガワ・あんな