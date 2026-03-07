2026年4月11日・12日に全国の旬の野菜・果物が大阪の中心地に大集結！「第3回 にっぽん青果祭」が【グラングリーン大阪・梅田スカイビル】で開催決定！

株式会社N.Create

開催日時：2025年4月11日（土）、12日（日）

入場料：無料

開催場所：グラングリーン大阪 ステッププラザ、梅田スカイビル ワンダースクエア（大阪市北区）

特設サイト：https://seikasai.jp/

にっぽん青果祭実行委員会（株式会社N.Create、株式会社Z-ONE、株式会社M&A、株式会社おおきに、みのり農園）は、2026年4月11日（土）、12日（日）の2日間、大阪駅至近の【グラングリーン大阪 ステッププラザ】および【梅田スカイビル ワンダースクエア】の2会場にて『第3回 にっぽん青果祭』を開催いたします。

本イベントは、全国の農家・自治体・企業が大阪に集い、日本の農業の魅力と可能性を発信する国内最大級の農業イベントです。

日本の農業の課題解決を目指すイベント

にっぽん青果祭は、日本の農業が抱える人材不足・販路課題・地域格差といった社会課題の解決を目的として開始したプロジェクトです。

農業の魅力に触れる機会を創出し、生産者と消費者をつなぐ場の形成を目指しています。

当日は、全国の農家が消費者と直接コミュニケーションをとりながら価値や栽培背景を伝える青果販売ブースを設置。さらに、野菜を活用した飲食ブース、キッチンカー、関連事業者の展示など、多様なコンテンツを展開します。

ステージでは、有識者によるトークセッションのほか、地域団体によるパフォーマンスなどを予定しており、一般来場者だけでなく業界関係者にとっても情報収集・交流の場となる構成としています。

2025年9月13日、14日に開催した第2回では、2日間で26道府県から48農家が出店し、約8万人が来場する大盛況のイベントとなりました。

メインビジュアル

日本各地の青果物が集結する日本最大級の農業イベント

日本各地から選りすぐりの青果物が集結し、生産者による試食・販売を実施。さらに、旬の果物・野菜を活用したジュース、惣菜、スイーツなどの販売も行います。

毎回大人気の調理ブースも設置。当日購入した野菜をスタッフが調理し、その場で味わっていただけます。

また、お野菜クイズやスタンプラリー、体験型ワークショップ、トークセッションなどを通じて「農業を知る」「関わる」機会を提供。農業に興味を持つきっかけづくりをおこないます。

単なるマルシェにとどまらず、来場者に対しては農業を身近に感じられる場の提供を、出店者に対してはイベント後も繋がるコミュニティ形成・販路の開拓を実施し、農業の持続的な発展に貢献していきます。

第2回開催の様子

第2回青果祭がきっかけで協業に至った熊本県の農家と中崎町のカフェ

第2回青果祭をきっかけに、熊本県の大渕観光梨園が営む「buchistand」と12月に熊本県出身のオーナーがオープンした大阪市中崎町のカフェ「nook 中崎町」がコラボレーション。大阪でもぶちスタンドの梨スムージーが味わえるようになりました。

気候変動の影響や見た目の変色などにより出荷できず廃棄されてしまう梨のフードロス対策としてスタートしたぶちスタンドの想いにnook 中崎町のオーナーが共感したことが、協業に至った理由の一つです。

今後は梨に加え、桃やメロンなどのスムージーの取り扱いも拡大しながら、農産物の活用を通じた新たな価値創出を図るとともに、持続可能な地域活性化につながる取り組みを推進される予定です。

「にっぽん青果祭」とは

日本全国の野菜・果物が集まる日本最大級の農業イベント。

北海道から沖縄まで、生産者・自治体・企業が一堂に会し、日本農業の魅力を発信します。

「食べる」「知る」「つながる」を軸に、農業の未来を共創する場を目指しています。

買い物風景

本イベントは、以下の関係者に最適です

- 販路拡大を検討している農家・生産者- 地域産品のPRを強化したい自治体- 農業・食分野での連携先を探す企業- 産地直結の仕入れを求めるバイヤー- 食育や地域振興に関心のある教育・団体関係者

出店者・自治体・協賛企業・バイヤー募集

現在、今後のイベント開催に向けて農家、自治体、協賛企業、流通関係者、バイヤーの参加希望を受け付けています。

「新たな販路を開拓したい」「産地ブランドを強化したい」「農業分野での連携先を見つけたい」そのようなニーズをお持ちの方は是非ご連絡ください。

詳細・参加申込は特設サイトよりご確認ください。

特設サイト：https://seikasai.jp/

クラウドファンディング実施中

本イベントは、日本農業の持続的な発展を支援する取り組みとして運営しています。

会場設営費、広報費、教育コンテンツ制作費等に充当予定です。

クラウドファンディングページ：https://readyfor.jp/projects/nippon-seikasai3



最新情報、出展情報、登壇者、企画詳細は公式SNS・ウェブサイトにて順次公開します。

参加検討中の企業・自治体・農家の方は、早期の情報取得を推奨します。

■イベント概要

イベント名：にっぽん青果祭

開催期間：2026年4月11日（土）・12日（日）11:00～18:00 雨天決行・荒天中止

※11日19:00以降は、出展者・関係者の交流タイムを予定

開催場所：グラングリーン大阪 ステッププラザ、梅田スカイビル ワンダースクエア（大阪市北区）

・ 会場アクセス情報

●JR「大阪駅」より徒歩約7分

●阪急電車「大阪梅田駅」、阪神電車「大阪梅田駅」、Osaka Metro「梅田駅」より徒歩10分圏内

●関西国際空港からもアクセス良好（電車・リムジンバスあり）

入場料：無料

主催：にっぽん青果祭実行委員会

協力：ノウタス株式会社、関西テレビ放送株式会社

会場協力：一般社団法人うめきたMMO、good mornings株式会社

協賛：プレミアムウォーター株式会社、西尾レントオール株式会社、ヴィルモランみかど株式会社、日清丸紅飼料株式会社、こめしげ、日本ハムカスタマー・コミュニケーション株式会社、オルガワークス株式会社、アリエンタ株式会社、有限会社グリーンスペース造園、エフピコチューパ株式会社、キッコーマン食品株式会社

後援：大阪市

特設サイト：https://seikasai.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/seikasai.fes/

TikTok：https://www.tiktok.com/@nipponseikasai

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61570787558916