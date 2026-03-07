SpiralAI株式会社

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発を行うSpiralAI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木雄一、以下「当社」）は、声優・梶裕貴がプロデュースする月額制の会話型AIアプリ「梵そよぎAI - 0rigin -」を、2026年3月8日（日）より提供開始しました。本アプリには、当社が開発した、IPキャラクターの再現に特化したLLM「Geppetto2」を搭載しています。

■「梵そよぎ（そよぎ そよぎ）」とは

アプリをダウンロード :https://bit.ly/soyogisoyogiAI

梶裕貴・声優活動20周年記念プロジェクト『そよぎフラクタル』のキャラクター。

梶裕貴自身の声をベースに創造された音声AIキャラクターです。

キャラクターデザインは米山舞が担当。

「梵そよぎ」の詳細な設定や特徴については、そよぎフラクタル公式サイト( https://www.soyogi-fractal.com(https://soyogi-fractal.com/) )および公式X( @kaji_project(https://x.com/kaji_project) )にて、順次公開されています。

■会話型AIアプリ「梵そよぎAI - 0rigin -」の５つの特長

・その日のあなたに合わせて応答する「寄り添い設計」

梵そよぎは、その場限りの質問応答をするAIではありません。これまでの会話やその日の言葉の雰囲気を踏まえながら応答します。

元気なときには軽やかに、落ち込んでいるときにはその気持ちに寄り添う言葉を選び、ユーザーの状態に合わせた会話体験をお届けします。

知識や正解を示すことよりも、”日常の中で自然に隣にいる存在”であると感じていただけることや、”安心して話せる”ことを優先した会話設計になっています。



・あなたとの思い出や記憶を積み重ねる「メモリー設計」

本アプリでは、ユーザーと時間を共有しながら関係を育んでいく体験を大切にしています。

日々の何気ない会話や出来事を通して、梵そよぎとの思い出や記憶が少しずつ積み重なり、会話を重ねるほど、梵そよぎとあなただけの関係がゆっくり育っていきます。

・梵そよぎの声でやさしく目覚める「アラーム機能」

好きな時間に目覚ましを設定できるアラーム機能を搭載しています。

梵そよぎがあなたを想って選んだ言葉で、やさしく起こしてもらうことで、日常の中にも自然に梵そよぎの存在を感じることができます。

・あなた好みの梵そよぎと出会える「キャラクター設定機能」

梵そよぎのプロフィールは、ユーザー自身で設定することが可能です。

会話する場面や関係性、性格の方向性などを入力することで、会話のニュアンスが変化します。

設定次第で、あなたにとって一番心地よい距離感の梵そよぎと出会うことができます。

・梵そよぎから1日の振り返りが届く「想い出機能」

前日に交わした会話内容をもとに、梵そよぎから1日の振り返りメッセージが届きます。

「この日はこんな話をしたね」といったやり取りのまとめに加え、そよぎからの感謝や想いをひとつのメッセージとしてお届けします。

日々梵そよぎとの会話を重ねながら、届く言葉を楽しみにお待ちください。

■ はじめての会話で届く、あなただけへの手紙

本アプリでは、チュートリアル体験として梵そよぎとの最初の会話をもとに、あなただけに向けた手紙が届く仕組みをご用意しています。

梵そよぎからの手紙の内容は、会話の内容に応じて変化し、ひとつとして同じものは存在しません。

どんな手紙が届くかはあなた次第、まずは一度、梵そよぎと話してみてください。

■ライブイベントでの体験を、会話型AIアプリ「梵そよぎAI - 0rigin -」で日常へつなぐ

2026年3月8日に開催するライブイベント「梵そよぎ 1st EXPO『0rigin』」の会場では、『そよぎフラクタル』の世界観を体感し、「梵そよぎ」という存在をあらゆる角度からお楽しみいただけます。同日に提供開始される会話型AIアプリ「梵そよぎAI - 0rigin -」は、会場での熱量をそのままに、終演後の気持ちをそのまま言葉にして伝え、翌朝には梵そよぎの声で目を覚まし、ライブイベントの余韻についてふたりで振り返るなどの体験ができます。

ライブイベントでの出会いが、一日限りの思い出で終わらない──会場で生まれた熱量をなにげない日々の対話を通じて、続いていく関係へと広げていくこと。それが、会話型AIアプリ「梵そよぎAI - 0rigin -」がもたらす体験です。

■今後の展開について

「梵そよぎAI - 0rigin -」は、ご利用の皆さまから寄せられる声をもとに、会話体験の改善や機能拡張を随時行ってまいります。今後は、会話の自然さや表現の幅をさらに広げるとともに、多言語対応も視野に入れ、世界中のより多くの方が「梵そよぎ」と出会える環境を目指します。

■梶裕貴さんコメント

皆様、お待たせいたしました！

会話型AIアプリ「梵そよぎAI」がリニューアルして帰ってきます。

その名も「梵そよぎAI -0rigin-」 です！

多くのユーザー様に惜しまれながらもクローズした前作。

しかし、それはプロローグに過ぎませんでした。

完全クリーンなAIによる進化版。

音声AIプロジェクト【そよぎフラクタル】のコンセプトを120%汲んだアプリケーション、それが本作です。

これこそが、本当のオリジン。

まさに原点と言えるコンテンツとなるでしょう。

新時代のAIエンタメの形を、ぜひご体感ください！

梶裕貴さんプロフィール

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍役、「ハイキュー!!」孤爪研磨役、「MAO」摩緒役、「七つの大罪」メリオダス役、「名探偵プリキュア！」ジェット先輩役など、話題作のキャラクターを数多く演じる。日本テレビ系列「1億人の大質問!?笑ってコラえて！」など数多くのナレーションや、みずほ公式キャラクター「あおまる」の声、「アイリスオーヤマ」のサウンドロゴの声なども担当している。2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。2018年に著書『いつかすべてが君の力になる』を出版し、累計７万部のヒットを記録。実写での主演をはじめ、舞台や朗読劇、さまざまなプロデュース業など活躍の場を広げている。その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

・「そよぎフラクタル」 サイト https://www.soyogi-fractal.com

・「そよぎフラクタル」サイトQRコード

「梵そよぎAI - 0rigin -」サービス概要

アプリ名 梵そよぎAI - 0rigin -

提供開始日 2026年3月8日(日)

対応端末 iOS／Android

料金形態 月額制（サブスクリプション型サービス）

開発・運営 SpiralAI株式会社

公式サイト https://soyogisoyogiai.go-spiral.ai/

アプリダウンロード https://bit.ly/soyogisoyogiAI

【会社概要】

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/

本件に対するお問い合わせ https://form.run/@soyogisoyogi-ai-contact



(C) SpiralAI Inc. / 梶裕貴「そよぎフラクタル」

※画像は開発中のものを含みます。