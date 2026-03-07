シリーズ最新作！累計25万部突破。日常でも職場でもつい口にする「なんでやらないの？」を変える伝え方『否定しない言い換え事典』刊行！
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『否定しない言い換え事典』（林 健太郎・著）を2026年3月10日（火）より順次発売します。本書は、「否定はいけない」とわかっていてもやめられない人に寄り添う一冊です。
https://www.forestpub.co.jp/author/hayashi_kentaro/book/866803654
■累計25万部突破！『否定しない習慣』シリーズ最新作！
「否定してはいけない」
多くの人が頭の中ではわかっていることではないでしょうか。
職場におけるチームや上司・部下、
友人からパートナー、家族・子どもに対して
最もやってはいけないコミュニケーションが
相手の「言葉・行動・考え方」を頭ごなしに否定することです。
一方で、「否定しないのはわかった。じゃあ、結局何を言えばいいのか？」
と思う方もいるでしょう。
「否定しない」という考え方は頭でわかっていても、
いざ会話をしていく中で無意識にでてくるもの。
それを意識的に「否定しないようにしよう」と思っても、
なかなか言葉が見つかりません。
■場面別「否定しない言い換え」フレーズ集
そこで本書では、あらゆるシーンでつい言ってしまう
「否定の言葉」を「否定しない言葉」に言い換える
実践的フレーズ集としてまとめました。
◎日常生活・家庭での「否定しない言い換え」
◎職場での「否定しない言い換え」
◎否定のタイプ別の言い換え
◎「否定しない言い換え」の技法
◎自分自身を「否定しない言い換え」
など、つい言ってしまう一言を
言い換える方法とフレーズを紹介しています。
「否定はいけない」とわかっていてもやめられない
すべての人にオススメの一冊です。
■本書の構成
第一章 「否定しない言い換え」の原則
第二章 日常生活・家庭での「否定しない言い換え」
第三章 職場での「否定しない言い換え」
第四章 「否定のタイプ」ごとの言い換え
第五章 否定しない「言い換え技法」
第六章 自分自身を「否定しない言い換え」
■著者プロフィール
林 健太郎
リーダー育成家。合同会社ナンバーツーエグゼクティブ・コーチ。
一般社団法人国際コーチ連盟日本支部(当時)創設者。
1973年、東京都生まれ。バンダイ、NTTコミュニケーションズなどに勤務後、日本におけるエグゼクティブ・コーチングの草分け的存在であるアンソニー・クルカス氏との出会いを契機に、プロコーチを目指して海外修行に出る。
帰国後、2010年にコーチとして独立。2016年には、フィリップ・モリス社の依頼で、管理職200名超に対するコーチング研修を実施。
日本を代表する大手企業や外資系企業、ベンチャー企業や家族経営の会社まで、のべ800人を超える経営者やビジネスリーダーに対してコーチングを実施。
企業向けの研修講師としての実績も豊富で、フェラーリ社の日本の認定講師を8年間務めるなど、リーダー育成に尽力。
『コーチング忍者の2分コーチング入門講座』など、斬新な切り口でコーチングを啓発中。
著書に『できる上司は会話が9割』『優れたリーダーは、なぜ「傾聴力」を磨くのか?』(ともに三笠書房)がある。
https://number-2.jp/
■書籍概要
書籍名 ： 否定しない言い換え事典
著者 ： 林 健太郎
ページ数： 248ページ
価格 ： 1,815円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2026年3月10日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-365-4
【書籍詳細】
https://www.forestpub.co.jp/author/hayashi_kentaro/book/866803654
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803657/forestpublish-22/ref=nosim
■会社概要
会社名 ： フォレスト出版株式会社
所在地 ： 〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F
設立日 ： 1996年4月1日
代表取締役： 太田 宏
業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売
URL ： https://www.forestpub.co.jp