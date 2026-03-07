シリーズ最新作！累計25万部突破。日常でも職場でもつい口にする「なんでやらないの？」を変える伝え方『否定しない言い換え事典』刊行！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『否定しない言い換え事典』（林 健太郎・著）を2026年3月10日（火）より順次発売します。本書は、「否定はいけない」とわかっていてもやめられない人に寄り添う一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/hayashi_kentaro/book/866803654

■累計25万部突破！『否定しない習慣』シリーズ最新作！

「否定してはいけない」





これはコミュニケーションにおいて最も基本的なことであり、多くの人が頭の中ではわかっていることではないでしょうか。職場におけるチームや上司・部下、友人からパートナー、家族・子どもに対して最もやってはいけないコミュニケーションが相手の「言葉・行動・考え方」を頭ごなしに否定することです。一方で、「否定しないのはわかった。じゃあ、結局何を言えばいいのか？」と思う方もいるでしょう。「否定しない」という考え方は頭でわかっていても、いざ会話をしていく中で無意識にでてくるもの。それを意識的に「否定しないようにしよう」と思っても、なかなか言葉が見つかりません。

■場面別「否定しない言い換え」フレーズ集

そこで本書では、あらゆるシーンでつい言ってしまう

「否定の言葉」を「否定しない言葉」に言い換える

実践的フレーズ集としてまとめました。

◎日常生活・家庭での「否定しない言い換え」

◎職場での「否定しない言い換え」

◎否定のタイプ別の言い換え

◎「否定しない言い換え」の技法

◎自分自身を「否定しない言い換え」

など、つい言ってしまう一言を

言い換える方法とフレーズを紹介しています。



「否定はいけない」とわかっていてもやめられない

すべての人にオススメの一冊です。

■本書の構成

第一章 「否定しない言い換え」の原則

第二章 日常生活・家庭での「否定しない言い換え」

第三章 職場での「否定しない言い換え」

第四章 「否定のタイプ」ごとの言い換え

第五章 否定しない「言い換え技法」

第六章 自分自身を「否定しない言い換え」

■著者プロフィール

林 健太郎



リーダー育成家。合同会社ナンバーツーエグゼクティブ・コーチ。

一般社団法人国際コーチ連盟日本支部(当時)創設者。

1973年、東京都生まれ。バンダイ、NTTコミュニケーションズなどに勤務後、日本におけるエグゼクティブ・コーチングの草分け的存在であるアンソニー・クルカス氏との出会いを契機に、プロコーチを目指して海外修行に出る。

帰国後、2010年にコーチとして独立。2016年には、フィリップ・モリス社の依頼で、管理職200名超に対するコーチング研修を実施。

日本を代表する大手企業や外資系企業、ベンチャー企業や家族経営の会社まで、のべ800人を超える経営者やビジネスリーダーに対してコーチングを実施。

企業向けの研修講師としての実績も豊富で、フェラーリ社の日本の認定講師を8年間務めるなど、リーダー育成に尽力。

『コーチング忍者の2分コーチング入門講座』など、斬新な切り口でコーチングを啓発中。

著書に『できる上司は会話が9割』『優れたリーダーは、なぜ「傾聴力」を磨くのか?』(ともに三笠書房)がある。



https://number-2.jp/

■書籍概要

書籍名 ： 否定しない言い換え事典

著者 ： 林 健太郎

ページ数： 248ページ

価格 ： 1,815円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年3月10日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-365-4

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/hayashi_kentaro/book/866803654

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803657/forestpublish-22/ref=nosim

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp