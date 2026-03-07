『失敗しないための「相続設計術」～相続は「任せ方」で未来が決まる』3/14(土)会場限定セミナーのお知らせ｜THE GOLD ONLINE フェス

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2026年3月14日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2026」にて、曽根 惠子 氏がB5メインステージのセミナーに登壇いたしますことをご報告いたします。

◼︎登壇者

無料来場登録はこちら :https://goldonline.co.jp/fes_2026/?utm_source=ggo&utm_medium=owned&utm_campaign=event2026spr_prtimes01_0305曽根 惠子 氏（株式会社夢相続）

相続を「任せる」のではなく「設計する」という考え方を提唱し、 家族・資産・想いをつなぐ相続設計を実務として確立。 相談実績1万5000件超、著書95冊以上。 富裕層の相続対策や不動産を活かした相続設計を専門とし、 全国の顧客のサポートをしている。

『失敗しないための「相続設計術」 ～相続は「任せ方」で未来が決まる』

◼︎タイトル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/79_1_8ed4a8b5a593de5fedf6069469175342.jpg?v=202603070151 ]

◼︎THE GOLD ONLINE フェス 2026 とは

本イベントは、マネー・金融・投資情報を発信する富裕層・高額資産保有者層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、

相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、

オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供。

◼︎THE GOLD ONLINE フェス 2026 3つの見どころ

1）60社超の企業が出展！資産運用・相続・不動産…解決のヒントがここに！

あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、

選りすぐりの企業が60社以上ブース出展、最新情報をその場でお届け！

2 ）著名人講演＆専門家セミナー多数開催 著名人・専門家のリアルな話が聞ける！

著名人による特別講演、出展企業によるミニセミナーも多数開催

課題解決のためのヒントがきっと見つかります！

◼︎特別講演（一部）

・エミン・ユルマズ 氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）

「2026年、日本と世界経済はどこへ向かう？高市政権下のマーケット展望」

・kenmo 氏（中小企業診断士／湘南投資勉強会 主催）

「5年で1億貯める株式投資 ～勝てる投資家になるための実践テクニック～」



・ちょる子 氏（ママ投資家）× 木原直哉氏(プロポーカープレイヤー)

「ママ投資家ちょる子×プロポーカープレイヤー木原直哉の＜初＆ホンネ対談＞

株式、不動産、それとも…2026年度注目の投資セクター／アセットクラスはこれだ！」



・杉原 杏璃 氏（タレント、投資家） 特別講演決定！

「円安・物価高の今、投資はどう変わる？杉原杏璃の新NISA戦略2026」

3）来場者限定の豪華特典も！スタンプラリー＆アンケートでプレゼントが当たる！

来場者様限定の特別企画をご用意！

会場内で実施するスタンプラリーやアンケート回答へのご協力で

豪華特典が当たるチャンス

本イベントは富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。

前回は多くの方にご参加いただき、大好評のうちに終了いたしました。

今回は会場を拡大し、より充実した内容でお届けいたします！

ご来場を心よりお待ちしております。

