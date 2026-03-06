ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP」の新店舗がグランフロント大阪に3/9（月）オープン。「香りのジャンル」を軸に並ぶ、360°の円形カウンター。あなたの鼻だけを頼りに選ぶ、新しい香水体験

NOSE SHOP株式会社

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、「他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店。」というコンセプトのもと2017年8月にスタートした日本初のニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、グランフロント大阪への出店が決定。新店舗「NOSE SHOP グランフロント大阪」を2026年3月9日（月）にオープンいたします。

全国18店舗目となる今回の出店では、店内中央に360°の円形カウンターを設置し、フローラル、シトラス、ウッドなど14の「香調」別に香水を配置。ブランドに持つ先入観ではなく、先に香りの印象から選べる新しい体験を提案します。

“自分の嗅覚を、もっと信じてみてもいいかもしれない。”言葉より先に、記憶より速く、好きか嫌いかを知っている。それなのに香水を選ぶとき、私たちはどこかでブランドの評判や他者の評価に判断を委ねてしまいます。みんなに好まれる香りではなく、自分が心の底から「大好き」と言える香りを--そんな出会いの場をつくりたいと、NOSE SHOPは2017年の創業からずっと考えてきました。

今回、あなたの鼻だけを頼りに選ぶ、新しい香水体験を提案します。

香りをジャンルで選ぶ--ブランドの先入観を外したとき、鼻が動き出す

店内の中央に据えられた360°の円形カウンター。NOSE SHOPのロゴにある、鼻孔を思わせるふたつのOが、今回空間に立ち上がったとも言えます。円を回遊する導線が自然に生まれ、香調を横断して試しやすい設計です。フローラル、シトラス、ティー、ウッド、アンバーなど、NOSE SHOPが独自に選定した14の「香調」ごとに香水が配置され、ブランドに引っ張られず、まず香りの印象から選べる導線を構築しています。

いわば、香りの海を渡るための羅針盤--香調という軸が、直感の行き先を静かに指し示します。

「この香りが好き」という感覚は、「このブランドが好き」とは違います。もっと身体的で、もっと個人的で、誰にも説明できない何かです。香りは装いというより、自分を映す鏡。その感覚に正直になれたとき、好みの輪郭が、少しずつ浮かび上がってきます。NOSE SHOPのスローガン「Follow your NOSE.（自分の鼻を信じて進め）」を、今回は選び方の体験そのものとして空間に宿しました。



なお、NOSE SHOPが独自に考案し、継続して提案してきた「テスター・キャプション・試香カップ」の3点セット展示は、本店舗でも採用しています。ただし今回はあえてキャプションをテスターの下に配置。商品を手に取るまで文字情報が目に入らない設計とすることで、まず香りそのものと向き合ってほしいという意図を、展示の仕掛けにも込めています。

円の内側に踏み込んだとき、“嗅覚”だけが残る空間設計

この店舗の設計を手がけたのは、建築家・山田紗子氏（suzuko yamada architects）です。

賑やかな街から少し奥まった小さな部屋に足を踏み入れると、個性豊かな香水瓶たちに360度ぐるりと囲まれます。今日の気分、過去の記憶を巡りながら、なりたい自分に合わせてお気に入りの1つを選び、身に纏う。そんなワクワクとした気持ちを最大限に高める、香水のドレッシングルームを設計しました。

suzuko yamada architects 山田紗子

レジやバックヤードはすべて外周に配置され、円の中には香水だけが等間隔に並びます。照明はプレーンに設計され、それぞれのボトルの色と形が静かに際立ちます。

商業施設の喧騒の中にありながら、この円の内側に踏み込んだ瞬間、外の世界が遠のき、嗅覚だけに意識が集まります。まるで調香師が香料を並べるオルガン（調香台）の前に立つように、香りを選ぶ主役は、他の誰でもない、自分自身です。香調を手がかりに、言葉にしにくい「好き」をほどいていく。そして、その傍らにいるのが、NOSE SHOPのスタッフです。

NOSE SHOPがピックアップした、14の香調をもとに製品をセレクト

Amouage ラブ チュベローズ

今回、フローラル、シトラス、ティー、ウッドなど、NOSE SHOPがピックアップした14の香調をもとに製品をセレクト。高い支持を集めてきた人気アイテムはもちろん、多様なブランドから香りを展開いたします。

【ブランドラインアップ】

Abel、Aether、Amouage、Andrea Maack、Anthologie、Arquiste、Art Meets Art、Atelier des Ors、Baruti、Bastille、Bdk Parfums、Beaufort、Bogue Profumo、Cloon Keen、Cra-Yon、Dusita、Eight & Bob、Escentric Molecules、Essential Parfums、Etat Libre d'Orange、Frassai、Giardini Di Toscana、Goldfield & Banks、Heretic Parfum、Hiram Green、Houbigant、Jeroboam、Jul et Mad、Kerzon、KO-GU、L'Orchestre Parfum、Laboratorio Olfattivo、Les Bains Guerbois、Maison Matine、Maison Louis Marie、Maison Violet、Maya Njie、Mendittorosa、Meo Fusciuni、Nasomatto、Neydo、Nicolai、Maison J.U.S、Nishane、Nomenclature、Orto Parisi、Perris Monte Carlo、Perroy Parfum、Pierre Guillaume、Room 1015、Roos & Roos、Son Venin、Sora Dora、Stora Skuggan、Thoo、Tiziana Terenzi、Trudon、Ulrich Lang New York、Unum、Zoologist、27 87 （計62ブランド）

※ラインアップは変更になる可能性がございます。

※取り扱い商品は一部アイテムでのセレクトになる場合がございます。

オープンを記念した、ミニ香水キットも販売

NOSE SHOP グランフロント大阪 オープン記念限定キット

オープンを記念して、14の香調から1種ずつミニ香水がセレクトされた「NOSE SHOP グランフロント大阪 オープン記念限定キット」を発売。

14の香調を軸にしながら、嗅覚を頼りに選ぶ「好き」を、日常でも体験できるラインアップとなっています。ブランドの先入観にとらわれず、香りそのものと向き合う時間をお楽しみください。

【キット概要】

NOSE SHOP グランフロント大阪 オープン記念限定キット

価格｜16,500円（税込）

ラインアップ｜全14種

アクアティック・マリン｜Laboratorio Olfattivo ニードユー

アニマリック｜Jul et Mad アムール ドゥ パラッツォ

アロマティック｜Maya Njie ボイヤーベルデ

アンバー｜Houbigant アンブル リュビー

ウッド｜Maison Louis Marie No.9 ヴァレ ドゥ フェルネ（ヴァレ ドゥ フェルネ自然公園）

グリーン｜Roos & Roos マラマタ

グルマン｜Thoo ワットアバウトポップ（おいしい香り）

シトラス｜Essential Parfums ナイス ベルガモット

スパイシー｜Eight & Bob ジ オリジナル

スモーキー｜Etat Libre d'Orange ラ ファン デュ モンド（世界の終わり）

ティー｜Nishane ウーロンチャ

フルーティ｜Maison Matine プンプン

フローラル｜Kerzon ヴォージュ広場（ローズとレンガの香り）

ムスキー｜Tiziana Terenzi ホワイト ファイアー（白い炎）

※数量限定、なくなり次第終了となります。

新たな香りの拠点が提案するのは、香りそのものと向き合うこれまでになかった店舗体験です。円形のカウンターで香りを辿りながら、自分の嗅覚を頼りにお気に入りの1本を見つけていく。そこで出会う香りは、きっとこれまで気づかなかった新しいあなたの「好き」を教えてくれるはずです。

【店舗概要】

NOSE SHOP グランフロント大阪

オープン日｜2026年3月9日（月）

住所｜〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館2F

TEL｜06-6225-7910

営業時間｜11:00～21:00

※電話はオープン日より開通いたします。

※一部営業時間が異なるショップがございます。

※最新の営業時間は、グランフロント大阪ショップ＆レストラン 公式HPをご覧ください。

※「NOSE SHOP グランフロント大阪」オープンに関するお問合せは、「NOSE SHOP」お問合せ先までお送りください。

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に18店舗を展開しています。（2026年3月9日時点）高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

［店舗一覧］

NOSE SHOP グランフロント大阪 ★2026年3月9日（月）オープン

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館2F TEL 06-6225-7910

※電話はオープン日より開通いたします。

NOSE SHOP 新宿

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707

NOSE SHOP SLOPE

東京都渋谷区神宮前2丁目17－6 神宮前ビルディング 5F TEL 03-6447-0400

NOSE SHOP SALON

東京都渋谷区神宮前5-48-2 ふらりと表参道 2F TEL 03-6427-5766

NOSE SHOP 渋谷

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350

NOSE SHOP 渋谷ヒカリエ ShinQs

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ ShinQs 2F TEL 03-6434-1875

NOSE SHOP 池袋

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500

NOSE SHOP 麻布台

東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ 2F TEL 03-6277-6320

NOSE SHOP 有楽町

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400

NOSE SHOP 銀座

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007

NOSE SHOP 高輪

東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 3F TEL 03-6721-6661

NOSE SHOP 横浜

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454

NOSE SHOP 名古屋

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402

NOSE SHOP 大阪

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113

NOSE SHOP 神戸

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281

NOSE SHOP 札幌

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822

NOSE SHOP ONE FUKUOKA

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880

NOSE SHOP 福岡

福岡県福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店 新館 1F TEL 092-600-1887

NOSE SHOP オンラインストア

https://noseshop.jp