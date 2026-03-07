E-COMEGROUPより、WORLD BASEBALL CLASSIC 2026公式ライセンス商品『韓国代表トートバッグ』が登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：東京都渋谷区神宮前／福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、WORLD BASEBALL CLASSIC 2026（以下、WBC 2026）公式ライセンス商品として、韓国代表（Korea）をモチーフにしたトートバッグを発売いたします。

本商品は、韓国代表チームのアイデンティティをデザインに落とし込んだWBC公式ライセンスアイテム。ブラックをベースに、チームロゴ「Korea」を大胆に配置し、シンプルながらも存在感のあるスタイリッシュなデザインに仕上げました。スポーツ観戦時の応援アイテムとしてはもちろん、普段使いしやすいデザインのため、日常のコーディネートにも取り入れやすいトートバッグです。A4サイズが収納可能な使い勝手の良いサイズ感で、通勤・通学、ショッピング、スポーツ観戦時のサブバッグなど様々なシーンで活躍。軽量で持ちやすく、デイリーユースにも最適なアイテムとなっています。世界最高峰の野球大会「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」の熱気を、日常のスタイリングにも取り入れられるトートバッグ。野球ファンはもちろん、幅広い方に楽しんでいただけるアイテムです。

ぜひこの機会にチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■\3,630（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/