インディーズ映画『どうしようもない10人』新宿・K’s cinemaで連日大盛況につき横浜での劇場公開が決定！

合同会社 STUDIO EVALACRES毎日行われた上映後アフタートークは常に大人数が登壇した。

インディーズ映画『どうしようもない１０人』（監督：北川博康/主演：福澤重文）が、2026年2月21日より新宿K’s cinemaにて公開され、公開３日間満員御礼となりました。2週目にも満員御礼があり、連日途切れる事なく大盛況となりました。

本作は新宿K’s cinemaでの単館公開からスタートしましたが、新宿での好調な興行を受けて、横浜・シネマジャック＆ベティでの劇場公開が決定しました。３月２８日（土）には高崎映画祭での上映も決定しており、今後、他の都市への拡大も期待されている。

映画「どうしようもない10人」は、荒廃した未来を舞台に、10人の殺し屋たちが莫大な財産「ダブルミリオンダラー」を巡って裏切りと騙し合いを繰り広げるガン・アクション映画です。

主演は「王様戦隊キングオージャー」を始め、数々の映画・ドラマでコミカルからシリアスまで幅広く演じる実力派俳優・福澤重文。そして、ハチャメチャで独特の世界観を創り上げたのは、「踊る大捜査線3&4」「ウルヴァリンSamurai」などでチーフ助監督を務めた北川博康監督。

また主題歌を担当するのは、デビュー25周年を迎えた愛内里菜。愛内里菜ソロとしては『名探偵コナン 銀翼の奇術師』の主題歌「Dream x Dream」から２２年ぶりとなる映画主題歌です。