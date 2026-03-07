韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』から弾力チャージに着目した「2番 シートマスク」がオフライン販売を開始

株式会社BENOW JAPAN

株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は「2番 ローズPDRN*¹コラーゲン*²ぷるぷるマスク (1枚入り/4枚入り)」を2026年3月9日より全国のバラエティーショップの取り扱い店舗にて順次発売開始いたします。

「2番 ライン」は、ボリューム不足がきになる肌を、みずみずしいツヤ感とハリのある肌へと導くシリーズです。本製品は、もともと人気の高かった従来の2番 シートマスクにローズPDRN*¹を新たに配合し、よりいきいきとした肌印象へ導く処方へとアップグレードされ、2025年5月にリニューアル発売されました。

商品概要

2番 ローズPDRN*¹コラーゲン*²ぷるぷるマスク

２番 シートマスクには、美容分野で注目されている成分「ローズPDRN*¹」と、浸透*³しやすい低分子「コラーゲン*²」を配合しています。

ローズPDRN*¹は肌にうるおいとボリューム感を与え、コラーゲン*²がハリ感を支え、ハリツヤ溢れる肌へと導きます。

さらに、9種のペプチド*⁴に加え、ナイアシンアミド*⁵を配合。ふっくらとした肌へ導きながら、明るい印象へ整えます。

33ml/290円(１枚・税込)

132ml/1,090円(４枚・税込)

■ 触れた瞬間感じる濃厚しっとり感

うるおいを閉じ込めたゼリーシートで,、 透明感のある水光肌へと仕上げます。

*¹ DNA-Na(整肌成分)

*² コラーゲン水、コラーゲン (すべて整肌成分)

*³ 角質層まで

*⁴ トリペプチド-1、トリペプチド-銅、パルミトイルトリペプチド-1、ヘキサペプチド-9、ヘキサペプチド-11、アセチルテトラペプチド-5、アセチルテトラペプチド-2、パルミトイルペンタペプチド-3、パルミトイルトリペプチド-5 (すべて整肌成分)

*⁵ ナイアシンアミド(整肌成分)

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

URL：https://numbuzin.jp/