【ホンダ車ユーザー待望】KEIYO「APPミラータッチ AN-S155」が最新ファームウェアでホンダ純正「ギャザズ（Gathers）ナビ」に完全対応！最新ＦＷ　Ｖｒ1014リリース！

車載機器メーカーの株式会社慶洋エンジニアリング（本社：東京都港区）は、スマートフォン画面を車載モニターで操作可能にする人気製品「APPミラータッチカーアダプター AN-S155」の最新ファームウェア（FW）をリリースいたします。 本アップデートにより、これまで不適合としていたホンダ純正「ギャザズ（Gathers）ナビ（有線Apple CarPlay対応モデル）」への完全対応を実現。ホンダ車ユーザーの皆様に、ストレスフリーな車内エンターテインメント環境を提供いたします。

■ アップデートの背景：ホンダ純正ナビへの挑戦

「AN-S155」は、スマートフォンの画面を映し出すだけでなく、車載タッチパネル側からの操作（双方向通信）を可能にする革新的な製品です。しかし、ホンダ純正「ギャザズナビ」特有の通信プロトコルへの適合が難しく、これまでは公式に「ホンダ車不適合」と案内せざるを得ませんでした。

この度、当社開発チームによる徹底した解析と最適化により、この壁を突破。有線Apple CarPlayに対応したギャザズナビにおいて、動画アプリの視聴や地図アプリの操作が、純正ナビ画面から直接行えるようになりました。

■ 本アップデートで実現すること

「ギャザズナビ」での双方向タッチ操作:スマホの動画アプリ（YouTube/SNS等）をナビ画面に映し出し、そのままナビ画面で再生・停止・スクロール等の操作が可能です。有線CarPlayの利便性を最大化:USBケーブルを挿すだけで認識。面倒な設定やテザリング構築は不要です。高画質ミラーリングと急速充電の両立:ミラーリング中も最大27WのPD急速充電を継続。バッテリー残量を気にせず長距離ドライブを楽しめます。■ 対応機種および対象ナビ対象製品： APPミラータッチカーアダプター（AN-S155）対象ナビ： ホンダ純正「ギャザズ（Gathers）ナビ」 ※有線Apple CarPlay対応モデルに限る主な対象車種例：ステップワゴン、フリード、ヴェゼル、シビック、N-BOX等、ギャザズナビ装着車

AN-S155【走行中も視聴可能・カースピーカーから高音質出力】

本製品は有線Apple CarPlayの信号ラインを利用するため、純正ナビ側の「走行規制」の対象外となります。高額なテレビキャンセラーなどを別途購入・設置する必要なく、接続したスマートフォンの映像を、迫力あるカースピーカーの音声と共に走行中も同乗者がお楽しみいただけます（いつも使い慣れた高機能な地図アプリ、最新の動画アプリなど）。スマホの小さなスピーカーとは異なり、車内全体でクリアなサウンドが楽しめます。 ※運転者は走行中に画面を注視しないでください。

※適合車種・対応スマートフォンをお確かめの上ご購入下さい。

Amazonで購入 :https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FP1WPZLH楽天市場で購入 :https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s155/Yahoo!ショッピングで購入 :https://store.shopping.yahoo.co.jp/keiyo-officialshop/an-s155.html

■アップデート手順

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/

「車の安心安全」「車内の快適さ」を常に一番に考え、世の中の人々に「あったらいいな」と思っていただける製品を創造する会社