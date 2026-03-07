和スイーツ専門店「日光もなか」3月15日で開店1周年！ご来店のお客様へ、今だけの1周年記念オリジナル巾着を数量限定でプレゼント

ハッピーライフケア株式会社

GLOBALTREE・アリアケア株式会社（代表取締役：吉村 益樹）が運営する、和スイーツの専門店「日光もなか」（所在地：栃木県日光市）は、2026年3月15日(日)にオープン1周年を迎えます。

1周年記念オリジナル巾着

「日光もなか」は、日光を訪れる国内外の観光客の皆様に愛される店舗を目指し、伝統的な「もなか」と「フルーツ」を掛け合わせた、日光の新しい食べ歩きスイーツをご提案してまいりました。





この度、1年間の感謝を込めて、記念ノベルティ「1周年記念オリジナル巾着」を数量限定でプレゼントいたします。

日光散策の合間や、日光東照宮への参拝の際に、ぜひお立ち寄りください。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■1周年記念オリジナル巾着：2つのこだわり

01｜三猿×組子文様の「レトロモダン」な限定デザイン

日光のシンボル「三猿」をモチーフにした、当店のロゴが並ぶ姿がかわいらしいデザインです。背景には、店内の装飾にも使われている伝統の「麻の葉模様」をあしらいました。日光らしさをギュッと詰め込んだ、今だけの特別な巾着です。

普段使いもしやすいデザイン

02｜毎日持ち歩きたい、絶妙な「サイズ感」

バッグの中で迷子になりがちなリップ、イヤホン、アクセサリーなどの小物をまとめるのにピッタリ。かさばらないサイズなので、日常のどんなシーンでもお使いいただけます。

■キャンペーン詳細

小物の持ち運びに便利！

配布期間： 2026年3月1４日(土) ～

対象： 店頭にて「フルーツ大福もなか」をご注文のお客様

配布場所： 和スイーツ専門店 日光もなか

※数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。あらかじめご了承ください。

■これからの「日光もなか」について

おかげさまで、無事に1周年を迎えることができました。これからも、日光の伝統を守りながら、新しい驚きと美味しさを追求し続け、日光観光の欠かせない思い出の場所となるよう精進してまいります。



食べ歩きにもピッタリな『フルーツ大福もなか』をはじめ、店頭やお取り寄せで人気の『自分で作る日光もなか』などを通じて、一人でも多くの方に笑顔をお届けできれば幸いです。日光へお越しの方はもちろん、全国の皆様に愛されるお店を目指し、これからも歩んでまいります。





■店舗概要

和スイーツ専門店・日光もなか

店舗名 ： 和スイーツ専門店「日光もなか」

所在地 ： 〒321-1403 栃木県日光市下鉢石町801-1

電話番号 ： 0288-25-3197

アクセス ： 東武日光駅から徒歩15分

HP ： https://nikko-monaka.jp

Instagram： @nikko_monaka(https://www.instagram.com/nikko_monaka)



■会社概要

会社名：GLOBALTREE・アリアケア株式会社

代表取締役：吉村 益樹

所在地：〒105-6311 東京都港区虎ノ門一丁目23番地1号 虎ノ門ヒルズ森タワー

【取材・報道等に関するお問い合わせ】

和スイーツ専門店「日光もなか」

担当 ： 広報部 木村

TEL ： 03-5809-2106

問合先 ： https://global-tree.jp/contact