国際アート＆デザイン大学校 【声優科】ナレーター藤原和博氏による特別授業を実施　～プロの現場から学ぶ“伝える声”の力～

ＮＳＧグループの国際アート＆デザイン大学校（A&D）では、2026年2月20日、ナレーターの藤原和博氏を講師に迎え、「ナレーター特別授業」を実施いたしました。

本授業は、藤原氏より本校へ直接ご連絡をいただいたことをきっかけに実現。第一線で活躍するプロから、ナレーションの現場で求められる技術や姿勢について、実践形式で学ぶ貴重な機会となりました。

■ 現場映像と実践レッスンで学ぶ“本物”

当日は、

・藤原氏のプロフィール紹介

・実際のナレーション現場映像の紹介

・学生とのワークショップ

・ナレーション台本を用いた原稿読みレッスン

・一人ひとりへのフィードバック

を実施。

生放送現場の映像を通して、限られた時間の中で台本を確認し、本番に臨むプロの姿勢や集中力を間近で学びました。

■ 学生コメント（抜粋）

「その日に読む台本量が“これでも少ない方”と聞いて驚きました。今まで無理に声を作って読んでいましたが、地声を大切にすることが重要だと学びました。アクセント辞書を活用しながら、残りの1年間でさらに成長したいです。」

「家族と見ていた番組の声の主が藤原さんだと知り、とても嬉しかったです。生ナレーションがほぼぶっつけ本番だと知り震えましたが、経験を積み重ねることの大切さを実感しました。」

「同じ原稿でも読み方で印象が大きく変わることに驚きました。声だけで情景や感情を伝える奥深さを学びました。」

「台本をもらったら必ず確認するという基本を、どんな時でも徹底したいと思いました。経験が力になるという言葉が心に残っています。」

「“緊張に慣れる”という感覚は、積み上げた自信から生まれるものだと実感しました。将来に向けての不安も前向きに捉えられるようになりました。」

「“マイナスをプラスに”という言葉が印象的でした。ネガティブ思考を変え、学びを仕事につなげたいです。」

「語尾の処理や間の取り方など、具体的なアドバイスをいただき、表現の幅が広がりました。」

「地声にリラックス感を加えること、自分らしさを大切にすることの重要性を学びました。」

「短時間で大量の原稿を確認する現場のリアルを知りました。自分の“武器”を明確にする大切さも学びました。」

■ 声優科としての成果

本特別授業では、単なる技術指導にとどまらず、

・プロとしての姿勢

・現場での立ち振る舞い

・緊張との向き合い方

・「自分らしさ」を武器にする意識

を学ぶ機会となりました。

学生たちは、実際の現場で使用された台本を通して、自身の課題を明確にし、今後の学習目標を具体化することができました。

国際アート＆デザイン大学校 声優科では、今後も第一線で活躍するプロフェッショナルとの連携を通じ、実践力の育成に取り組んでまいります。

