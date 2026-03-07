【ウブロ】ノア・シュナップ、GLAADメディア賞でウブロを着用
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ
Noah Schnapp Photo Credit: Vivien Killilea/Getty Images for IMDb
HUBLOT 「クラシック・フュージョン クロノグラフ ブロンズ ブラウン」
詳細を見る :
https://www.hublot.com/ja-jp/watches/classic-fusion/classic-fusion-chronograph-bronze-brown-45-mm
2026年3月6日(金) - カリフォルニア州 ビバリーヒルズ：Netflix大ヒットシリーズ「ストレンジャー・シングス」での役柄で最も知られているノア・シュナップが、2026年3月5日にビバリーヒルズ・ヒルトンで開催された第37回GLAADメディア賞に「クラシック・フュージョン クロノグラフ ブロンズ ブラウン」を着用して登場しました。
お問合せ先
LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社 ウブロ
電話番号： 03-5635-7055
URL ： www.hublot.com(https://www.hublot.com/ja-jp)