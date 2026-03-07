2026年度東北大学AO入試で医学部医学科2名含む4名合格【Loohcs志塾仙台校】

Loohcs株式会社

総合型選抜（AO入試）専門塾「Loohcs志塾 仙台校」は、

2026年度東北大学AO2期・3期入試で医学部医学科2名を含む4名の合格者を輩出いたしました。医学部医学科への合格は4年連続となります。Loohcs志塾仙台校は、今年度を含め過去4年間で20名（医学部医学科6名）の合格者を輩出いたしました。

■ 東北大学合格実績（2023年度以降）

■ Loohcs志塾仙台校が東北大学AO入試につよい3つの理由

Loohcs志塾仙台校は総合型選抜（AO入試）に特化した専門塾です。

東北大学や宮城大学、東北学院大学といった東北地方の大学の総合型選抜はもちろんのこと、慶応義塾大学といった関東難関私大への合格者も毎年輩出しています。

１.東北大学AO入試に詳しい現役東北大生のみの講師陣

講師陣のほとんどが東北大のAO入試合格者です。実際に試験を受けた経験をもとに書類対策から面接対策まで、徹底的にサポートしています。

また、東北大のAO入試は、一般入試勉強と並行して進める生徒がほとんどです。講師陣も同じ経験をしているからこそできるアドバイスがあります！

２.豊富な合格書類・面接レポートをもとにした対策

歴代合格生徒の合格書類や面接レポートに加え、独自に合格者からいただいた資料をもとに、書類・面接で評価されるポイントや聞かれる内容を分析し、質の高い書類作成と、本番さながらの面接練習を行っています。

さらに、面接練習については、複数の講師で回して行うため、様々な視点から面接を行うことでサポートしています。

医学部医学科については、プレゼンという特殊な形式ですが、オリジナル問題を用意し、本番さながらの面接練習を行い、多くの合格者を輩出してきました。

３.東北大AO入試模試をはじめとする多くの対策講座

Loohcs志塾仙台校では、東北大AO入試模試を毎年6月・7月に実施しています。1人でも多くの人に東北大AO入試を受けるきっかけを作ってもらいたいという思いのもと始めたこの模試は、毎年多くの方に受験いただき、好評をいただいております。6月にお申込みの方は、無料で受験できますので是非チェックして見てください。

また、このほかにも、東北大早期対策講座、AO2期・3期直前対策講座、面接対策講座など東北大対策に特化した講座をご用意しております。ご興味のある方は、是非無料相談会にてご相談ください。

■ 無料相談会のご案内

東北大に興味のある方は、是非無料相談会にお申し込みください。

総合型選抜に関することや、受験全般に関することなど、親身になってお答えいたします。

相談会は、対面・オンライン（zoom）どちらでも可能です。

■ Loohcs志塾 仙台校について

仙台校では、すべての指導をマンツーマンで実施しています。

また、講師は東北大学生のみで構成され、その多くがAO入試合格者です。

一人ひとりの状況や個性に合わせた戦略設計を行い、

集団授業では実現できない、無駄のない完全個別指導を強みとし、多くの合格者を輩出してきました。

「周りに相談できる人がいない」

「AO入試について何から始めればいいかわからない」

そんな方は、ぜひ無料相談会へお越しください。

実際に総合型選抜で東北大学に合格した講師が、親身にご相談に乗ります。

■ Loohcs志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。



運営：Loohcs株式会社

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/