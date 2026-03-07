yuki（ドキ子）さん×Re:EDIT（リエディ）｜「ラク」と「キレイ」が叶う。毎日つい手に取ってしまう、主役級ペプラムトップスが3月7日（土）19時より楽天ストアにて限定発売

株式会社ネオグラフィック

株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）が展開する30代～40代女性向けファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」が、Amebaトップブロガー、楽天ROOMインフルエンサーとして活躍しているyuki（ドキ子さん）とのコラボアイテム”マシュマロポンチ裾切り替えフレアペプラムトップス”の販売を開始します。

yuki（ドキ子）さんの商品開発の想い

特設ページはこちら :https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/fashion_topics/collaboration/yuki/

送迎に買い出し、お仕事と、毎日大忙し。

だからこそ、着る前も着た後も「ラクでいられること」にこだわりました。

日常のちょっとした煩わしさを手放して、がんばらなくても自然とスタイルアップが叶う1枚を作りました。

ポイント１.

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/galstar/140256/

家事モードからお出かけまで。

ストレスフリーを叶える、こだわりの袖。

yuki（ドキ子）さんがどうしても譲れなかった「袖」のこだわり。

1つ目は、洗い物や水仕事のときにサッと腕まくりしても「落ちてこない」こと。

忙しい家事の時間をスムーズにサポートしてくれる、ストレスフリーな仕様です。



2つ目は、アウターやジャケットを羽織ってもごわつかない「計算された袖幅」。

腕のラインを拾うほどぴったりしすぎず、かといって太すぎない絶妙なゆとりを持たせました。

1枚で着てもスッキリきれいに決まり、重ね着をしても快適なので、ロングシーズン大活躍してくれます。

ポイント２.

【全骨格対応】どんな体型も“失敗しない”。360度きれいなシームレス設計。

ウエストに縫い目のない「シームレス」なデザインを採用。

どんな骨格の方でも腰位置が高く見え、お腹や腰周りを自然にカバーします。

計算された立体的な広がりが、360度どこから見ても美しいシルエットを叶えます。

ポイント３.

マシュマロタッチ生地が叶える、欲しかった3つの機能を叶えた生地。

接触冷感・UVカット・洗濯機OK。

優秀生地と計算されたシームレスデザインで、どんな骨格でも「サッと着て綺麗」が叶います。

yuki（ドキ子）さんコラボアイテムについて

シワになりにくいイージーケア特設ページはこちら :https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/fashion_topics/collaboration/yuki/

商品番号：140256

商品名： [yukiコラボ][楽天ROOMコラボ][全骨格きれい見え][UVカット]マシュマロポンチ裾切り替えフレアペプラムトップス

発売日時：2026年3月7日（土）19時

※楽天市場のみ発売となります。

ブラックオフホワイト杢グレー商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/galstar/140256/

yuki（ドキ子）さんについて

Amebaトップブロガー

楽天ROOMインフルエンサー

ブログ「おうちと暮らしのレシピ」を中心に、等身大の言葉で綴るライフスタイルが多くの女性から絶大な支持を集める。

インテリアからファッション、毎日の家事のちょっとした悩みまで、読者と同じ「主婦・ママ目線」で考えるアイデアが人気。

妥協のない「本当に欲しかったもの」を形にするコラボアイテムは、毎回多くの反響を呼んでいる。

Re:EDITについて

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。

Re:EDITオンラインストア

Re:EDIT公式サイト：https://reedit.jp

Re:EDIT楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/