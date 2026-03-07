2つの参加特典あり・オンライン合同説明会開催／韓国語研修なら、オンライン韓国語レッスンのK-アカデミー

株式会社スモールブリッジ

オンライン韓国語教室「K-アカデミー( https://k-kaiwa.com/ (https://k-kaiwa.com/))」を運営する株式会社スモールブリッジ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎)は、法人向け韓国語研修のためのオンライン合同説明会を2026年3月12日（木）13日（金）両日の10時～、15時～計4回開催します。

参加特典あり・オンライン合同説明会開催

日時

2026年3月12日（木）10時～、15時～

2026年3月13日（金）10時～、15時～

所要時間

所要時間は30分程度で、Zoomを使用します。

担当スタッフが法人様の韓国語研修のご利用方法やK-アカデミーの過去の学習事例、料金、レッスン内容についてご案内いたします。ご参加者は匿名にてカメラ・マイクOFFでご参加いただけます。

お申し込み方法

お問合せフォーム(https://k-kaiwa.com/contact)から、下記をご連絡ください。

・貴社名

・ご参加人数

・ご希望日時

・ご質問や知りたい情報など

内容

K-アカデミーの活用例、実績

レッスン価格、割引条件

対応講師のご紹介

カリキュラムのカスタマイズについて

レベルチェック、目標設定について

ご担当者様専用管理ページについてご利用説明など

【無料合同説明会にご参加いただいた方のみの2つのご参加特典】

- K-アカデミーのレッスン無料体験2回プレゼント（4,000円相当）ご担当者様ご自身でサイトの使用感や講師の対応などを見ていただけるよう、25分の体験レッスンを2回お試しいただけるよう設定いたします。ハングル文字の読み方や挨拶の練習など、K-アカデミーがご用意しているオリジナルテキストを使って体験受講いただけます。- 5名様以上のご契約で料金割引あり（通常）に加え、無料合同説明会にご参加いただいた法人様のみ、学習を支えブーストする市販テキストをレベルに合わせて学習者1名様につき1冊ずつプレゼント（3,000円相当）いたします。

K-アカデミーの法人向け韓国語オンラインレッスン

「法人向け韓国語研修 No.1」を目指すK-アカデミーは、これまで多くの企業様に選ばれ、現在までにのべ84社様に個々の受講者に最適化したマンツーマンレッスンを提供してまいりました。

▼法人様専用ご案内ページ

https://k-kaiwa.com/page/corporation

参考：「導入企業の満足度とは？「K-アカデミー」が研修担当者へのアンケート結果を公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000860.000007081.html

参考：「法人向け韓国語オンラインレッスンご利用実態／傾向レポート - K-アカデミー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000641.000007081.html

参考：「韓国語オンラインレッスン14万回提供達成、法人向け韓国語研修利用も増加- K-アカデミー」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000835.000007081.html

日本語流暢、「使える」韓国語を教えるエキスパートである講師陣による、レベル・目的・目標に合わせたクオリティの高いレッスンを法人様向けに提供しております。

ご受講者様の受講状況を簡単・リアルタイムに確認できる研修ご担当者様向け管理ページも無料でご用意。

レベルチェックも初級～上級までオリジナルテストをご用意しています。



◆法人向けレッスン提供実績

韓国電子機器メーカー Sグループ様

通信アプリ Lグループ様

芸能事務所 L様

食品加工関連 Cグループ様

ホテルチェーン B社様

国内電子機器メーカー C社様

技術関連 M社様

時計メーカー S社様

他

K-アカデミーとは

韓国がぐっと近くなる、一番近いオンライン韓国語教室「K-アカデミー」

「韓国がぐっと近くなる いちばん近い韓国語教室」をコンセプトに、オンラインでマンツーマンの韓国語レッスンが予約・受講できるサービスです。

▼会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ http://small-bridge.com ;）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F

設立年月日 ：2010年2月1日

Kアカデミー ：https://k-kaiwa.com/

お問合せ先 ：齋藤 support@k-kaiwa.com