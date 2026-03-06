サガミ創業50周年 春の感謝祭を開催３月19日（木）～３月25日（水）の7日間

株式会社サガミホールディングス

　和食麺処サガミを展開するサガミレストランツ株式会社（本社：名古屋市守山区八剣2丁目118番地　代表取締役社長：鷲津 年春）は、2026年３月19日（木）より「サガミ創業50周年 春の感謝祭」を開催いたします。


　本キャンペーンは、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝を込め、人気商品を感謝価格で提供するほか、店舗でご飲食およびテイクアウトいただいたお客様へお得な割引券をプレゼントする企画となっております。




◇ 春の感謝祭 内容


１. ご来店者様へ「10％OFF お食事割引券」プレゼント


３月19日（木）より、ご来店いただいたお客様へ「10％OFF お食事割引券」をプレゼントいたします。


※なくなり次第終了となります。



２. 人気商品の感謝価格提供


・生ビール（中ジョッキ）


　通常価格：690円（税込） → 感謝価格：460円（税込）


※230円引き、何杯でも１杯あたり同一価格でご提供します。



・サガミ自慢の手羽先［タレ・塩］　


通常価格：1本142円（税込） → 感謝価格：1本100円（税込）


　※通常価格は「自慢の手羽先5本710円（税込）」より算出。






３. 各エリア限定「春の感謝メニュー」を展開


地域の特性に合わせた感謝メニューを、エリアごとに感謝価格にてご用意しております。



◇感謝価格メニュー　エリア別紹介


≪東部エリア、静岡エリア≫埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県の店舗



■寿司天ざるそば和膳【５貫】

通常価格　1,990円（税込）　→　お祭り価格　1,890円（税込）


　麺・天ぷら・寿司・茶わん蒸し・小鉢をセットにした「サガミの


こだわり」を満喫できる商品です。






■大海老おろしそば

通常価格　1,390円（税込）　→　お祭り価格　1,290円（税込）


　大海老天と大根おろしが絶妙なバランス、店内製麺の「そば」を引き立てる逸品です。「大海老天」はサガミのこだわりの一つです。


　また、つゆは温と冷で異なり、どちらも「だしの風味」と「返しの味わい」がお楽しみいただけます。







■味噌かつ鍋定食　お得な茶碗蒸し付（写真）

通常価格　1,970円（税込）　→　お祭り価格　1,860円（税込）


■味噌かつ鍋定食


通常価格　1,750円（税込）　→　お祭り価格　1,640円（税込）


　こだわりの豚ロースを丁寧に揚げ、甘みとコクのある味噌だれで煮込んだ“味噌かつ鍋”。陶板で熱々のまま楽しめ、味噌の香りと湯気が食欲をそそります。


　味噌がしみたとんかつを生玉子につけていただくと、まろやかさが加わり格別の味わいです。







≪中部エリア≫愛知県・岐阜県・三重県・長野県の店舗


■お刺身天ぷら定食　お得な茶碗蒸し付（写真）

通常価格　2,200円（税込）　→　お祭り価格　2,100円（税込）


■お刺身天ぷら定食


通常価格　1,980円（税込）　→　お祭り価格　1,880円（税込）


　まぐろ・サーモン・金目鯛・海老・たこが入った豪華なお刺身に、揚げたてサクサクな天ぷらとサガミ自慢のおろしそば・小鉢・ご飯と茶碗蒸しがついた、和食の定番メニューです。


※店舗によりお刺身の内容が一部異なる場合がございます。






■大海老天おろしそば

通常価格　1,390円（税込）　→　お祭り価格　1,290円（税込）


　大海老天と大根おろしが絶妙なバランス、店内製麺の「そば」を引き立てる逸品です。「大海老天」はサガミのこだわりの一つです。


　また、つゆは温と冷で異なり、どちらも「だしの風味」と「返しの味わい」がお楽しみいただけます。






■大海老天のふわたま丼と麺（写真）

通常価格　1,930円（税込）　→　お祭り価格　1,830円（税込）


■大海老天のふわたま丼と麺　お得な茶碗蒸し付


通常価格　2,150円（税込）　→　お祭り価格　2,050円（税込）


　自慢の大海老天を2本使用し、ごま油が香るふんわり玉子で仕上げたサガミの名物丼。ばらのりの磯の香りがアクセントとなり、より一層おいしさを引き立てます。







≪西部エリア≫滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・石川県・富山県・福井県の店舗


■とろろそば寿司和膳

通常価格　1,900円（税込）　→　お祭り価格　1,800円（税込）


　とろろそばは、厳選素材の大和芋を使用した、香り・味・粘りにこだわったサガミ自慢の逸品です。店内製麺のそばに、とろろがしっかりと絡み、滑らかな食感と深い旨味をお楽しみいただけます。寿司　天ぷら　小鉢がついたお得なセットメニューです。






■味噌かつ鍋定食　お得な茶碗蒸し付（写真）

通常価格　1,970円（税込）　→　お祭り価格　1,860円（税込）


■味噌かつ鍋定食


通常価格　1,750円（税込）　→　お祭り価格　1,640円（税込）


　こだわりの豚ロースを丁寧に揚げ、甘みとコクのある味噌だれで煮込んだ“味噌かつ鍋”。陶板で熱々のまま楽しめ、味噌の香りと湯気が食欲をそそります。


　味噌がしみたとんかつを生玉子につけていただくと、まろやかさが加わり格別の味わいです。







■白海老おろしそば （写真）

通常価格　1,630円（税込）　→　お祭り価格　1,530円（税込）


■白海老おろしそばセット


通常価格　2,290円（税込）　→　お祭り価格　2,080円（税込）


　揚げたてサクサクの白海老天のかき揚げは、香ばしさと共に、噛むほどに広がる上品な甘みが特徴です。繊細な白海老の風味は、香り高いそばつゆと相性抜群。一口ごとに奥深い味わいをお楽しみいただけます。






◇ キャンペーン詳細ページ


詳しくは下記HPをご覧ください。


https://www.sagami.co.jp/2025_fuyu-kan/



【和食麺処サガミについて】




　東海地方を中心に、関東、関西、北陸で164店舗を展開しております。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“3たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し毎日そば粉を挽いています。


　そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活かした「和膳」など、幅広いメニューを取り揃えております。


テイクアウト専用麺、更科そば、うどん、きしめんは弊社工場にて製造しております。



■石臼挽き北海道産そば

　厳選素材「北海道産そば」を「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわり、毎日店頭の石臼でそばの実を挽き、毎日かかさず店頭で製麺し、注文のたびに湯がくことを全店行っています。


店内製麺だから感じる「香り・喉ごし」が自慢の逸品です。






■みそ煮込

　販売数日本一※の名古屋名物「みそ煮込」。秘伝の味噌は、赤・白・八丁味噌の黄金バランスが味の決め手。


　みそ煮込専用麺を生麺から煮込むことで独自の風味、コシを引き出します。味噌の効能は、「味噌は医者いらず」と言われる程、栄養価が高いといわれています。　※レストラン部門






■手羽先

　サガミ不動の人気No.1の一品メニュー「自慢の手羽先」。その味は認められた味で、2018年手羽先サミットで殿堂入り認定を受けた逸品。タレ・塩より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気の商品です。






■厳選素材　黒毛和牛宮崎牛

　国内屈指の黒毛和牛の産地は宮崎県。その中でも最上級のものだけが「宮崎牛」と名前を許され、その豊潤で奥深い味わいは国内外で最高の評価を得ています。






■自社工場製品『細うどん』

　サガミの冷たいうどんは、愛知県産の小麦粉「きぬあかり」をブレンドし、のど越しともちもち感を楽しめる『細うどん』を使用しています。






ホームページ：https://www.sagami.co.jp/


Facebook：https://www.facebook.com/sagamiholdings/


X（旧Twitter）：https://twitter.com/sgm_restaurants


Instagram：https://www.instagram.com/sgm_restaurants/


サガミアプリ：https://misesystem.com/store/?u=NA2200719(https://misesystem.com/store/?u=NA2200719)　



【記載内容に関するお問合せ】


サガミレストランツ株式会社　　価値創造支援部　企画・販促チーム　


担当：朝比　TEL：052-737-6000


E-mail：f_asahi@sagami.co.jp


～心ほどけるおいしさを～　今日もサガミで「おいしい“ね”」があふれてる