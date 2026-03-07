雄大な阿蘇山を望む露天風呂と自動ロウリュサウナを完備　熊本地震から10年、南阿蘇村久木野温泉「木の香湯」が3月28日リニューアルオープン

有限会社コロン

熊本県南阿蘇村でアウトドアリゾート施設を展開する有限会社コロン(所在地:鹿児島県鹿児島市、代表:浜田健史)は、2026年3月28日(土)午前11時30分より、日帰り温泉施設「木の香湯(このかゆ)」をリニューアルオープンいたします。

■熊本地震から10年、地域に愛された温泉が復活

「木の香湯」は、南阿蘇村で長年親しまれてきた温泉施設でしたが、2016年4月の熊本地震により営業を休止していました。このたび南阿蘇村から有限会社コロンが事業を引き継ぎ、施設を全面建て替えのうえ、約10年ぶりの営業再開となります。昔から愛されてきた泉質はそのままに、より快適で魅力的な温浴体験をお届けします。

■施設の特徴

1. 阿蘇山の絶景を望む開放的な露天風呂

雄大な阿蘇の山々を一望できるロケーションに位置し、四季折々の景観とともに温泉をお楽しみいただけます。

2. 自動ロウリュ機能付きサウナ

温泉体験の質を高める設備として、自動ロウリュ機能を備えた本格サウナを導入。サウナ、水風呂、外気浴の"整い"のサイクルを、阿蘇の大自然のなかで体験いただけます。

3. 泉質

ナトリウム-硫酸塩温泉（低張性・中性・高温泉）



■営業概要

【プレオープン(村民先行)】

日程:2026年3月7日(土)

対象:南阿蘇村民の方 料金:大人550円、小学生350円、未就学児無料

※最終調整を行いながらの営業となります



【グランドオープン(一般営業開始)】

日程:2026年3月28日(土) 午前11時30分~

3月28日の営業時間:11:30~22:00(最終受付20:30)

3月29日以降は7:00～22:00

料金:大人550円、小学生350円、未就学児無料(予定)

※詳細は確定次第、公式ホームページ(https://konokayu.jp/)にてご案内いたします



■施設情報

施設名:「木の香湯（このかゆ）」

所在地:〒869-1411 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰3636番地

運営:有限会社コロン

URL:https://konokayu.jp/(https://konokayu.jp/)



■今後の展開

「木の香湯」オープン後、同敷地内に宿泊施設「南阿蘇フィールドホテル(https://mf-h.jp/lib/open_flye.pdf)」を2026年春に開業予定です。鹿児島県いちき串木野市の「吹上浜フィールドホテル(https://ff-h.jp/)」に続く2号店として、南阿蘇の大自然を体感できるアウトドアリゾートを目指します。温泉は日帰り利用にも対応し、地域の皆さまや観光客の方々に気軽にご利用いただける施設として運営してまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

有限会社コロン

担当:鳥居

TEL:099-222-4567

Email:torii@ff-h.jp

■取材に関するお問い合わせ

取材をご希望の報道関係者の方は、事前に上記連絡先までご連絡頂けましたら幸いです。