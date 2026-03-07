注目のJ‐POP&K‐POPグループ４組スペシャルライブ「MusicChocolateFestival2026」の生配信が決定！!
ご要望多数につき、MusicChocolateFestival2026の生配信が決定しました！
■配信チケット特典
3/7（土）10時～ 配信チケット発売開始！！！
アーカイブは3/31まで視聴可能！
当日これない方も、LIVEに来られる方も、この瞬間をもう一度！！
何度でも楽しめます！！
配信限定スペシャル特典
1部・2部どちらも視聴して“コンプリート”するとキーワードをゲット！
公式イベントロゴと各チームのサイン入りTシャツに応募しよう！
なんと【各チーム3枚限定】の超レア
※1URLにつき1応募となります。
さらに、配信では、ここでしか見られない特別映像も、予定しております！！
ステージとは違う、リアルな映像をぜひお楽しみください。
2026年3月14日（土）Zepp Namba（大阪）にて、J-POP&K-POPグループ４組が出演する「Music Chocolate Festival.2026」 が開催されます。本イベントは、「アーティストから、すべての人へ LOVE を贈る」ことをテーマに、日韓のアーティストがステージから【愛とエネルギー】を届ける、特別なホワイトデーライブをお届けいたします。
「Music Chocolate Festival.2026」の特徴
2026年、シリーズ第2弾となる今回は、3月14日「ホワイトデー」に日韓の男性編としてさらにパワーアップ！！
ここでしか見れない４組全員でのコラボセッションを予定しております。
歌・ダンス・ステージング、すべてにおいて磨き抜かれた彼らのパフォーマンスは、
“魅せる力”と“届ける力”の双方を兼ね備え、エンタメ市場の中心を担う存在。
そんな日韓アーティストたちが一堂に会し、まるで「贈り物」のようなライブパフォーマンスを通じて、会場のすべての人へ“LOVE”と“感謝”をお届けします。
■第一弾 出演アーティスト発表
7ORDER
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Z6rRkvLbx_Y ]
◆7ORDER公式ホームページ(https://7order-official.com/)
■第二弾 出演アーティスト出演アーティスト発表
Hi-Fi Un!corn
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=vgZaY8_dH3U ]
◆Hi-Fi Un!corn公式ホームページ(https://www.hifiunicorn.com/)
■第三弾 出演アーティスト出演アーティスト発表
n.SSign
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=LVw93DLIE78 ]
◆n.SSign公式ホームページ(https://nssignjapan.com/)
■第四弾 出演アーティスト出演アーティスト発表
DXTEEN
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=esiaDnFotXQ ]
◆DXTEEN公式ホームページ(https://dxteen.com/)
■イベント概要
イベント名 ：Music Chocolate Festival.2026
会場 ：Zepp Namba（大阪府大阪市浪速区）
開催日時 ：2026年3月14日（土）
Stage ：1部 Open 12：45 / Start 13：30(130分-150分）
:2部 Open 17：15 / Start 18：00(130分-150分）
主催 ：株式会社EYEZEN
株式会社ユーイー
株式会社BASALA
運営 ：株式会社ミューベンツ・ジャパン
■チケット情報 詳細■アーカイブ付き配信チケット
3/7（土）10:00～ 配信チケット発売開始
チケット情報（税込）
1部：2,800円
2部：2,800円
1部・2部 通しチケット 4,500円（税込）
アーカイブ（3/31まで）＆ 配信限定スペシャル特典付き
■一般発売日（先着）
2026年2月14日(土)10：00
スタンディング1F 8800円（税込）
指定席2F 9500円（税込）
アップグレードチケット（前方エリア確約）+5000円（税込）
2公演通し券 スタンディング1F 15800円（税込）
2公演通し券 指定席2F 17200円（税込）
特別な冬の思い出を作る準備を！「Music Chocolate Festival.2026」で、音楽とLOVEのパワーをぜひ体感してください。
お問い合わせ先： Music Chocolate Festival. 2026 製作委員会
主幹 株式会社EYEZEN（アイゼン）
協力 朝日放送テレビ 文化放送
公式ホームページ ：https://m-choco.jp/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/m_chocofes
公式Instagram ：https://www.instagram.com/m_chocofes/
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@m_chocofes
〒556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西2-1-12 YKビル6F（EYEZEN内）
TEL:06-6599-8030/FAX:06-6599-8032 担当：松宮