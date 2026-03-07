注目のJ‐POP&K‐POPグループ４組スペシャルライブ「MusicChocolateFestival2026」の生配信が決定！!

ご要望多数につき、MusicChocolateFestival2026の生配信が決定しました！


■配信チケット特典

3/7（土）10時～ 配信チケット発売開始！！！



アーカイブは3/31まで視聴可能！


当日これない方も、LIVEに来られる方も、この瞬間をもう一度！！


何度でも楽しめます！！



配信限定スペシャル特典


1部・2部どちらも視聴して“コンプリート”するとキーワードをゲット！


公式イベントロゴと各チームのサイン入りTシャツに応募しよう！


なんと【各チーム3枚限定】の超レア



※1URLにつき1応募となります。




さらに、配信では、ここでしか見られない特別映像も、予定しております！！


ステージとは違う、リアルな映像をぜひお楽しみください。



2026年3月14日（土）Zepp Namba（大阪）にて、J-POP&K-POPグループ４組が出演する「Music Chocolate Festival.2026」 が開催されます。本イベントは、「アーティストから、すべての人へ LOVE を贈る」ことをテーマに、日韓のアーティストがステージから【愛とエネルギー】を届ける、特別なホワイトデーライブをお届けいたします。







「Music Chocolate Festival.2026」の特徴

2026年、シリーズ第2弾となる今回は、3月14日「ホワイトデー」に日韓の男性編としてさらにパワーアップ！！


ここでしか見れない４組全員でのコラボセッションを予定しております。



歌・ダンス・ステージング、すべてにおいて磨き抜かれた彼らのパフォーマンスは、


“魅せる力”と“届ける力”の双方を兼ね備え、エンタメ市場の中心を担う存在。



そんな日韓アーティストたちが一堂に会し、まるで「贈り物」のようなライブパフォーマンスを通じて、会場のすべての人へ“LOVE”と“感謝”をお届けします。


■第一弾　出演アーティスト発表


7ORDER





[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Z6rRkvLbx_Y ]


◆7ORDER公式ホームページ(https://7order-official.com/)



■第二弾　出演アーティスト出演アーティスト発表


Hi-Fi Un!corn





[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=vgZaY8_dH3U ]


◆Hi-Fi Un!corn公式ホームページ(https://www.hifiunicorn.com/)



■第三弾　出演アーティスト出演アーティスト発表


n.SSign





[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=LVw93DLIE78 ]

◆n.SSign公式ホームページ(https://nssignjapan.com/)



■第四弾　出演アーティスト出演アーティスト発表


DXTEEN


　(C)UNIVERSAL SIGMA / LAPONE ENTERTAINMENT

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=esiaDnFotXQ ]

◆DXTEEN公式ホームページ(https://dxteen.com/)


■イベント概要

イベント名　：Music Chocolate Festival.2026


会場　　　　：Zepp Namba（大阪府大阪市浪速区）


開催日時　　：2026年3月14日（土）


Stage 　　 ：1部 Open 12：45 / Start 13：30(130分-150分）


　　　　　 　:2部 Open 17：15 / Start 18：00(130分-150分）


主催 　　 　 ：株式会社EYEZEN


株式会社ユーイー


株式会社BASALA


運営　　　　：株式会社ミューベンツ・ジャパン



■チケット情報　詳細

■アーカイブ付き配信チケット

3/7（土）10:00～ 配信チケット発売開始



チケット情報（税込） 　


　1部：2,800円


　2部：2,800円



　1部・2部 通しチケット　4,500円（税込）



アーカイブ（3/31まで）＆ 配信限定スペシャル特典付き




■一般発売日（先着）

2026年2月14日(土)10：00



スタンディング1F　8800円（税込）


指定席2F　9500円（税込）


アップグレードチケット（前方エリア確約）+5000円（税込）



2公演通し券　スタンディング1F　15800円（税込）


2公演通し券　指定席2F　17200円（税込）




特別な冬の思い出を作る準備を！「Music Chocolate Festival.2026」で、音楽とLOVEのパワーをぜひ体感してください。



お問い合わせ先： Music Chocolate Festival. 2026 製作委員会


　　　　　　　　主幹　株式会社EYEZEN（アイゼン）


　　　　　　　　協力　朝日放送テレビ　文化放送



公式ホームページ ：https://m-choco.jp/



公式X（旧Twitter）：https://x.com/m_chocofes



公式Instagram 　 ：https://www.instagram.com/m_chocofes/

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@m_chocofes




〒556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西2-1-12 YKビル6F（EYEZEN内）


TEL:06-6599-8030/FAX:06-6599-8032 担当：松宮