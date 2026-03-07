【大阪市】サクラ舞い散る春のひととき、桜色ランタンが夜空を彩るお花見イベント「扇町桜まつり」2026年4月3日(金)～4月5日(日)開催決定

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社）は、扇町公園スマイルパートナーズ、株式会社SBI MUSIC CIRCUS、株式会社TryHard Japanの三者主催のもと、株式会社SBI MUSIC CIRCUSおよび株式会社TryHard Japanが企画・制作を担当し、関西テレビ放送株式会社の後援を受けて、2026年4月3日（金）から4月5日（日）の3日間、扇町公園にて「扇町桜まつり」を開催いたします。

本企画は、梅田からのアクセスも良好で、桜の名所として親しまれている扇町公園を舞台に、満開の桜のもと、和楽器の生演奏や大道芸パフォーマンスなど、春の訪れを五感で楽しめる風情豊かな体験をお届けします。

夜には桜がやわらかな光でライトアップされ、日中とは異なる幻想的で美しい景色を、どなたでもお楽しみいただけます。

例年、桜の時期には多くの花見客で賑わう扇町公園。本企画では、夜空に桜色のランタンが灯る特別な時間もご用意。公園全体が静かで幻想的な雰囲気に包まれ、この日、この場所でしか体験できない春の情景が広がります。

会場内には、個性豊かなフードトラックが並ぶグルメエリアをはじめ、お子様に人気の縁日など、多彩なコンテンツが軒を連ね、幅広い世代の来場者にお楽しみいただけます。

また、会場内には和のショーを間近で楽しめる有料の飲食エリアを設け、桜に包まれた空間の中で、食事とともに、より没入感のあるひとときをお過ごしいただけます。

満開の桜の下、光・音・味わいが織りなす、心に残る春の時間を、アクセス至便な都心の花見スポット・扇町公園にて、ぜひご体感ください。

コンテンツ紹介

夜桜ライトアップ

夜桜ライトアップでは、扇町公園に咲く桜をやわらかな光で照らし出し、昼間とは一風変わった幻想的な桜景色を演出します。

ご家族やご友人とともに、美しくライトアップされた桜の下で、春の夜ならではの穏やかで心地よいひとときをお楽しみいただけます。

桜色スカイランタン

本イベントでは、夜空を彩る「桜色ランタン」を実施します。

桜色のやわらかな光が満開の桜と重なり合い、扇町公園に幻想的な夜の景観を創出します。来場者の手元から浮かび上がる光は、会場全体を特別な雰囲気で包み込み、この日、この場所でしか見ることのできない印象的な春の風景を演出します。なお、ランタンはLED光源を使用した安全仕様で、安心してご参加いただけます。

和楽器&大道芸ショー&桟敷席

扇町桜まつりでは、和楽器演奏と大道芸による迫力あるステージショーを実施します。力強くも繊細な音色と高度なパフォーマンスが融合し、会場全体を魅了します。本ステージは、桜を間近に楽しめる朱色のお座敷席や、ビールを片手に気軽に観覧できるガーデンチェア席（ビアガーデンエリア）からもお楽しみいただけます。満開の桜の下、日本の伝統とエンターテインメントが交差する特別なひとときをお届けします。

日本酒BAR「利き酒」画像はイメージです。

夜桜の下で、日本酒や日本茶をゆっくりと味わう飲み比べ体験をご用意しています。

厳選した銘柄を少しずつ楽しみながら、香りや余韻の違いに静かに向き合うひとときをお過ごしいただけます。

やわらかな灯りに包まれた簡素なブースで、花を愛で、香りを感じ、味わう。

この夜ならではの上質な和の時間をお楽しみください。

■「扇町桜まつり」券種一覧 ※一部体験のみ

90分飲み放題付きガーデンチェアエリア \2,000/人（税込)

桜を眺めながらゆったりと過ごせる「ビアガーデンエリア」では、90分飲み放題付きで満開の桜の下でお酒を楽しみながら、会場内で実施される和楽器の生演奏や大道芸パフォーマンスもご観覧いただける、春ならではの特別な空間です。なお、本エリアは食べ物の持ち込みが可能ですので自由にお楽しみいただけます。桜と光、音楽が織りなす開放的な雰囲気の中で、思い思いの時間をお過ごしください。

日本酒のみ比べセット付き 朱色のお座敷席 \5,000/人(税込)

会場内には、朱色を基調とした特別なお座敷席をご用意しています。厳選日本酒の飲み比べを楽しめる“利き酒体験”とともに、桜を眺めながらゆったりと過ごせる上質な空間です。

また、ステージを最も近くでご覧いただける特別観覧席となっており、和楽器演奏や大道芸パフォーマンスを迫力ある距離で体感いただけます。満開の桜と桜色ランタン、日本酒が織りなす、扇町桜まつりならではの贅沢なひとときをお楽しみください。

桜色ランタン引換券 \4,400(税込)

夜空を彩る「桜色ランタン」を実施します。

やわらかな桜色の光が満開の桜と重なり合い、昼間とは異なる幻想的な景観を創出します。

来場者の手元からゆっくりと浮かび上がる無数の光が、会場全体をあたたかく包み込み、桜と光が織りなす特別な春の風景を描き出します。この日、この場所でしか体験できない、心に残るひとときをお楽しみいただけます。

桜色ランタンについて

本イベントで使用するランタンは、安全面に十分配慮し、火気を使用しないLED照明タイプを採用しております。小さなお子様からご高齢の方まで、どなたでも安心してお楽しみいただけます。また、環境への配慮として、各ランタンには紐と重りが付いております。リリースの際は紐を伸ばした状態でお楽しみいただき、終了後は紐を巻き取って必ず回収をお願いいたします。ランタンは空へ飛ばし切るものではございませんので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

「扇町桜まつり」開催概要

名称｜扇町桜まつり

日程｜2026年4月3日(金)～5日(日)の３日間

時間｜11:00～21:30

会場｜扇町公園 広場

住所｜〒530-0025 大阪府大阪市北区扇町１丁目１

料金｜入場無料（一部有料）

主催｜扇町公園スマイルパートナーズ / 株式会社SBI MUSIC CIRCUS / 株式会社TryHard Japan

企画・制作｜株式会社SBI MUSIC CIRCUS / 株式会社TryHard Japan

後援｜関西テレビ放送株式会社

公式サイト｜https://www.tryhardjapanevent.com/sakuramatsuri

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

＜ご協賛に関するお問い合わせ先＞

本イベントでは、イベントの趣旨にご賛同いただき、共にイベントを盛り上げていただける協賛企業・パートナー企業様を募集しております。来場者とのリアルな接点を通じたPRやブランド体験の場として、ぜひ本イベントをご活用ください。

株式会社TryHard Japan 担当：上林

MAIL：kanbayashi@tryhard.me

TEL：06-4708-6470(#)

プレスリリースに関するお問い合わせ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470（平日：10:00~18:00）

公式HP：https://tryhard.me/

公式LINE：https://lin.ee/Tkp4wUL