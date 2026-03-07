オンライン英会話を初月1円で始められる春の応援キャンペーンQQEnglish、全プラン対象で3月限定実施

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光）は、オンライン英会話サービス「QQEnglish」において、新規入会者を対象とした「初月1円キャンペーン」を2026年3月1日(日)2026年3月31日(火)まで実施しています。春は、新生活やキャリアの変化をきっかけに「英語を学び直したい」と考える人が増える時期です。一方で、「英語学習を始めたいが続けられるか不安」「まずは気軽に試してみたい」という声も多く聞かれます。QQEnglishでは、英語学習を始める最初の一歩を後押しするため、オンライン英会話を気軽に体験できる機会として、本キャンペーンを実施します。

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。

・QQEnglish：https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-Mar-adults/(https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-Mar-adults/)

・QQキッズ：https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-Mar-kids/(https://www.qqeng.com/lp/campaign-2026-Mar-kids/)

QQEnglishの特長

世界30ヵ国以上の学習者が集まる国際的な教育環境

QQEnglishでは、世界30ヵ国以上の生徒が同じ研修を積んだフィリピン人教師から英語を学んでいます。教師は多様な英語レベルや文化背景を持つ学習者を日常的に指導しており、こうした国際的な教育環境の中で培われた指導経験が、実践的で質の高いレッスンにつながっています。

TESOL資格を持つ教師によるマンツーマンレッスン

QQEnglishの教師は全員、英語教師としてのトレーニングを受けたフィリピン人教師で、オンライン英会話では数少ない全員正社員のプロフェッショナル教師です。約3,000人の教師が100時間以上の研修を経て、英語教授法の国際資格であるTESOLを取得。質の高いマンツーマンレッスンを提供しています。

24時間いつでもレッスンができ、何度でも振り返れる設計

2週間先までレッスン予約可能、かつ24時間いつでも受講可能な柔軟性が魅力。忙しい方でもスケジュールに無理なく英語学習を組み込めます。さらに、すべてのレッスンが自動録画され、終了後、およそ24時間経過後に再生が可能。忙しい中でも「聞き逃した箇所」や「発音ミス」を後からしっかり復習できる環境が整っています。

英語を日常的にアウトプットできる学習環境

英語力を伸ばすためには、単語や文法を学ぶだけでなく、実際に英語を使う機会を継続的に持つことが重要です。QQEnglishでは、マンツーマンレッスンを通じて英語を話す機会を日常的に提供し、英語を「学ぶ」だけでなく「使う」習慣を作る学習環境を整えています。レッスンは1回25分で24時間予約可能。忙しい社会人でも、自分のライフスタイルに合わせて無理なく英語学習を続けることができます。今回のキャンペーンを通じて、英語学習を始めたい方が気軽にオンライン英会話を体験できる機会を提供していきます。

キャンペーン概要

・キャンペーン名：初月1円キャンペーン

・対象：QQEnglish新規入会者

・期間：2026年3月1日(日)～2026年3月31日(火)

・内容：すべての月額プランを"初月1円（税込）"で利用可能

・適用条件：無料会員登録を行った日から2日以内に初回無料体験レッスンを受講された方

・コース加入方法：

1. まずは無料会員にご登録ください。

2. 会員登録後、画面上のユーザー名から「ポイント購入・履歴」を押していただくと月会費プランのご購入画面が表示されます。

3. 各コースに初月1円の料金表示がございますので、ご希望のプランをご選択の上ご購入ください。

【注意事項】

※その他のキャンペーンとの併用は不可となります。

※過去に弊社サービスにていずれかのコースに加入されていた、もしくは現在コースに加入中の方は対象外となります。

※本キャンペーンのコースは、最低2ヶ月間のご継続（2ヶ月目の更新）がお申込みの条件となります。

※本キャンペーンは予告無く中止および内容を変更する場合がございます。

QQEnglishについて

※月40回コースは「新人教師応援コース」となっております。「新人教師応援コース」の詳細はこちら：https://www.qqeng.com/q/article/2519QQEnglishの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。

同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。

オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話）

https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube

https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos