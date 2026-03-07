【TVer】TVer初配信作品を含む2026年春の「俳優特集」開始

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、「俳優特集」を展開中です。約40タイトルの作品をすべて無料で配信します。この機会にぜひTVerでご覧ください。

■「俳優特集」ページ：

https://tver.app/4b7SyN0

「俳優特集」では、2026年の春ドラマ出演俳優の過去出演作品をラインナップします。今回は、麻生祐未、井川遥、岸谷五朗、佐野史郎、濱田岳、松山ケンイチ、山田裕貴（五十音順）出演作品の無料配信が決定しました。

麻生祐未出演『JIN -仁-』、井川遥出演『流星ワゴン』、岸谷五朗出演『世界で一番熱い夏』、佐野史郎出演『誰にも言えない』、濱田岳出演『働かざる者たち』、松山ケンイチ出演『クジャクのダンス、誰が見た？』、山田裕貴出演『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』など、合わせて約40作品（※）を無料配信します。

※配信ラインナップは下記をご参照ください。

■「俳優特集」概要

【特集名称】「俳優特集」

【特集期間】配信中～2026年4月中・下旬

【麻生祐未 ドラマ特集】

『アンチヒーロー』（TBSテレビ）

『JIN -仁-』ほか全2作品（TBSテレビ）

『年下の男』（TBSテレビ）

『とんび』（TBSテレビ）

※麻生祐未 出演『ＧＩＦＴ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週日曜21時～）

【井川遥 ドラマ特集】

『持続可能な恋ですか？～父と娘の結婚行進曲～』（TBSテレビ）

『高原へいらっしゃい（佐藤浩市主演）』（TBSテレビ）

『流星ワゴン』（TBSテレビ）

※井川遥 出演『田鎖ブラザーズ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週金曜22時～）

【岸谷五朗 ドラマ特集】

『青春の門 -筑豊篇-』（TBSテレビ）

『世界で一番熱い夏』（TBSテレビ）

『中学聖日記』（TBSテレビ）

『なにさまっ!』（TBSテレビ）

※岸谷五朗 出演『田鎖ブラザーズ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週金曜22時～）

【佐野史郎 ドラマ特集】

『青い鳥』ほか全2作品（TBSテレビ）※一部TVer初配信

『ダブル・キッチン』ほか全2作品（TBSテレビ）※一部TVer初配信

『誰にも言えない』（TBSテレビ）

『長男の嫁』ほか全2作品（TBSテレビ）※TVer初配信

『私の運命』（TBSテレビ）

※佐野史郎 出演『時すでにおスシ!?』（TBSテレビ、4月スタート 毎週火曜22時～）

【濱田岳 ドラマ特集】

『きょうの猫村さん』（テレ東）

『シェフは名探偵』（テレ東）

『働かざる者たち』（テレ東）

『新宿野戦病院』（フジテレビ）

『HERO』（フジテレビ）

『春になったら』（カンテレ）

※濱田岳 主演『刑事、ふりだしに戻る』（テレ東、4月17日（金）21時～初回スタート）

【松山ケンイチ ドラマ特集】

『ごくせん』（日本テレビ）

『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBSテレビ）

『日本沈没ー希望のひとー』（TBSテレビ）

『100万回 言えばよかった』（TBSテレビ）

※松山ケンイチ 出演『時すでにおスシ!?』（TBSテレビ、4月スタート 毎週火曜22時～）

【山田裕貴 ドラマ特集】

『ハコヅメ～たたかう！交番女子～』（日本テレビ）

『3人のパパ』（TBSテレビ）

『死幣-DEATH CASH-』（TBSテレビ）

『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』（TBSテレビ）

『ホテルコンシェルジュ』（TBSテレビ）

『青のSP―学校内警察・嶋田隆平―』（カンテレ）

※山田裕貴 出演『ＧＩＦＴ』（TBSテレビ、4月スタート 毎週日曜21時～）

※上記ラインナップ以外の作品も配信予定です。

※作品によって配信期間は異なります。※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

